LUCID OLED, Thomson commercialise son premier écran OLED transparent

Cela fait plusieurs années que différentes marques exposent des TV transparents. Thomson va commercialiser un modèle de 55 pouces pour tous.

LUCID OLED // Source : Thomson

Il y a maintenant quelques années, Xiaomi avait montré un prototype de TV transparent, le Mi TV Lux Transparent Edition. Le géant de l’électronique Thomson a dévoilé son dernier né à l’IFA 2024 de Berlin : le LUCID, un téléviseur OLED transparent de 55 pouces. Ce modèle se distingue par son écran sans bord entièrement transparent lorsqu’il est éteint. Cette caractéristique unique permet à l’appareil de se fondre parfaitement dans son environnement, offrant une vue dégagée à travers l’écran. L’électronique nécessaire au fonctionnement du téléviseur est ingénieusement dissimulée dans un pied minimaliste, préservant ainsi l’esthétique épurée de l’ensemble.

Lorsque l’utilisateur active le téléviseur via la télécommande, l’écran s’anime, affichant des images lumineuses et moyennement contrastées grâce à la technologie OLED. Cela n’est toutefois pas du niveau de l’écran OLED transparent présenté par LG lors du CES 2024 de Las Vegas. D’ailleurs LG nous avait confié que son TV de 77 pouces serait commercialisé d’ici la fin de cette année…

LUCID OLED // Source : Thomson

Un élément central de design intérieur

Thomson positionne le LUCID OLED comme bien plus qu’un simple téléviseur. L’appareil est conçu pour devenir un élément central de l’aménagement intérieur moderne. Ainsi, le LUCID OLED peut servir de séparation élégante entre un espace de vie et une cuisine ouverte, par exemple afin de maintenir une connexion visuelle entre les espaces tout en offrant la possibilité de se transformer en source de divertissement à la demande.

LUCID OLED // Source : Thomson

Le LUCID OLED est plus un moniteur qu’un téléviseur puisqu’il ne dispose pas de Tuner à proprement parlé. Cela ne l’empêche pas d’intégrer le système d’exploitation Google TV avec son lot d’application et donc un accès direct à une multitude de contenus sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Cet appareil propose une dalle tactile avec une définition Full HD et intègre bien entendu du Wi-Fi et dispose également d’une entrée HDMI, de deux ports USB-A et d’un port Ethernet.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Disponibilité et prix du TV Thomson LUCID OLED

Le Thomson LUCID OLED sera commercialisé courant octobre à un prix public inférieur à 10 000 euros. En regard de ce dernier, il se destine principalement à des entreprises ou des commerçants qui souhaitent, par exemple, mettre en valeur certains contenus dans les halls d’accueil ou dans certaines boutiques.