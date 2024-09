Un son d’exception et un prix très abordable pour les nouvelles barres de son Sharp qui a collaboré avec Devialet ?

À l’occasion de l’IFA 2024 à Berlin, Sharp a présenté sa toute nouvelle gamme de barres de son haut de gamme sous l’appellation Sharp Q. Deux modèles phares sont mis en avant : le HT-SBW53121 et le HT-SBW55121 avec la possibilité d’associer deux enceintes surround et réalisés en collaboration avec la marque française Devialet.

La marque Devialet, reconnue pour la qualité de ses enceintes et de ses systèmes audio à travers le monde a collaboré avec plusieurs marques dont récemment Huawei pour des enceintes nomades mais pas que. Désormais, c’est la société Sharp qui s’est adjoint les services des ingénieurs français pour proposer deux barres de son prometteuses. Ainsi, le modèle HT-SBW53121 offre une configuration 3.1.2 canaux avec une puissance impressionnante de 550 watts.

Son grand frère, le HT-SBW55121, pousse encore plus loin les performances avec une configuration 5.1.2 canaux et une puissance de 650 watts. Ce dernier modèle embarque deux haut-parleurs supplémentaires pour les effets latéraux. Toutes les deux intègrent les dernières technologies audio 3D, notamment le Dolby Atmos, le DTS:X et le DTS Virtual:X, pour une spatialisation sonore optimale.

Pour compléter l’expérience, Sharp propose également des enceintes surround arrière sans fil, sous la référence HT-SPR52021 dotés de haut-parleurs frontaux mais également verticaux pour satisfaire les formats spatiaux.

Avec une configuration 2.0.2 canaux et 200 watts supplémentaires, ces enceintes permettent d’obtenir un système complet allant jusqu’à 7.1.4 canaux pour une puissance totale de 850 watts (avec la barre de son HT-SBW55121). Ces enceintes sont livrés avec un pied mais peuvent également être accrochées au mur.

Une expertise Devialet et un design scandinave élégant

Pour garantir une qualité sonore exceptionnelle, Sharp a donc fait appel à l’expertise de Devialet. Les ingénieurs de la marque française ont affiné les performances acoustiques des barres de son Sharp Q, qui arboreront le logo « Tuned by Devialet » en guise de certification. Impossible d’en savoir plus sur les technologies utilisées ou les optimisations réalisées…

En outre, les nouvelles barres de son Sharp Q propose un design minimaliste d’inspiration scandinave qui s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs modernes. Elles sont disponibles en deux coloris – Noir carbone avec Bleu Égée et Gris fumée avec Argent satiné.

Conçues pour s’harmoniser avec les téléviseurs Sharp Q de la série FQ annoncée avant la série de TV GR, ces barres de son disposent de pieds surélevés en option qui s’adaptent parfaitement au support central des téléviseurs. Des options de pieds bas et de supports muraux sont également fournies pour une installation plus facile.

Les barres de son Sharp Q sont dotées d’une connexion HDMI eARC pour une transmission audio haute qualité et sans perte. Le caisson de basses sans fil inclus avec chaque barre de son veut assurer des basses profondes et percutantes, complétant ainsi l’expérience cinéma à domicile.

Disponibilité et tarifs des barres de son Sharp x Devialet

Les nouvelles barres de son Sharp Q seront disponibles en Europe à partir de janvier 2025. Le modèle HT-SBW53121 (3.1.2 canaux) sera proposé au prix de 399 euros, tandis que le HT-SBW55121 (5.1.2 canaux) sera commercialisé à 549 euros. Les enceintes surround arrière HT-SPR52021 seront vendues séparément au prix de 239 euros.