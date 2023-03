Test de la Razer Leviathan V2 Pro : une excellente barre de son gaming

La barre de son gaming Razer Leviathan V2 Pro, accompagnée de son imposant caisson de graves, entend apporter l’expérience surround aux joueurs PC. Certifiée THX, cette nouvelle itération intègre désormais une caméra infrarouge qui vise à adapter la restitution sonore en fonction de la position des oreilles.

La promesse est simple : simuler l’utilisation d’un casque et améliorer l’immersion en proposant un son surround virtualisé dynamique, qui s’adapte aux mouvements de l’utilisateur. Proposée au prix conseillé de 400 euros, la Leviathan V2 Pro n’oublie pas son ADN gaming et intègre également un éclairage RGB.

Fiche technique

Modèle Razer Leviathan V2 Pro Nombre de canaux 5.1 Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Non Dimensions 113,7 x 90,1 x 600 mm Prix 489 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Design et ergonomie

Aucune révolution en vue pour ce qui est du design de la barre de son Razer Leviathan V2 Pro. En effet, elle reprend un châssis semblable à celui de la version standard, agrémenté de quelques boutons supplémentaires et des éléments nécessaires au tracking du visage. Elle est surtout plus imposante que sa grande sœur.

On profite ainsi d’une barre de son relativement imposante bien que suffisamment basse pour se glisser sans mal sous un écran, sous réserve que le pied ne gêne pas. La barre a, dans l’idée, une largeur équivalente à celle d’un écran 27 pouces.

Dans notre cas, la barre a été installée sous un écran 35 pouces, monté sur un bras ergonomique. Si votre écran dispose d’un pied « normal », il faudra veiller à ce qu’il parvienne à se glisser sous la barre, sinon, il faudra avancer cette dernière. En effet, la barre est toujours montée sur deux pieds suffisamment hauts pour y passer des câbles ou le pied d’un écran comme le Razer Raptor.

La face avant arbore une belle grille en métal sur toute sa surface avec le logo Razer au centre, associé au marquage THX tout à droite. Légèrement surélevée grâce aux pieds que nous évoquions ci-dessus, la Leviathan V2 Pro diffuse une subtile illumination RGB à sa base qui lui donne quelque peu l’impression de flotter.

Sur la partie supérieure, on retrouve la caméra infrarouge, accompagnée de ses projecteurs pointés en direction de l’utilisateur. Cette combinaison est elle-même entourée de huit LED d’indication vertes qui servent de retour visuel lors des interactions avec la barre. On peut, par exemple, connaître le volume de sortie ou encore le mode de fonctionnement du tracking.

L’ergonomie générale est simplifiée par la présence de cinq boutons sur le haut de la barre. On retrouve une imposante molette de réglage du volume, qui sert également à la mise sous tension. Un premier bouton permet de naviguer entre les différents profils d’EQ alors que le bouton 3D est dédié à la bascule entre les modes audio liés au tracking de la tête.

Enfin, les deux derniers boutons sont quant à eux dédiés à l’éclairage RGB et à la sélection de la source. La connectique est d’ailleurs relativement limitée sur cette Leviathan V2 Pro. En jetant un œil à l’arrière de l’appareil, on retrouve un connecteur d’alimentation, un port USB C pour la liaison au PC, un port jack pour la liaison au caisson et une sortie casque. La seule autre option de connexion est donc le Bluetooth.

N’oublions ainsi pas l’imposant caisson de basse, qui fait partie intégrante de cette barre de son Leviathan V2 Pro. Avec ses cinq kilos et son imposant haut-parleur de 25 cm, il faudra lui trouver une place, idéalement au sol pour en profiter pleinement. Il n’est toutefois pas sans-fil et devra de ce fait être raccordé à la barre en plus de son alimentation.

Au global, la barre Leviathan V2 Pro convainc par son design, bien qu’elle soit peut-être un peu trop imposante à notre goût. S’il fallait vraiment lui trouver un défaut, on aurait aimé que les boutons situés sur le dessus suivent l’éclairage RGB et ne se limitent pas au vert Razer.

Fonctionnalités

La suite logicielle Razer Synapse est logiquement compatible avec la nouvelle itération de la Leviathan. En dehors des options d’alimentation et de l’égaliseur commun aux autres produits audio de la marque, l’application offre différents réglages dédiés à cette version Pro. Les différentes fonctionnalités reprennent au passage celles des différents boutons présentés plus haut.

Il est tout d’abord possible de personnaliser le fonctionnement du suivi du visage. Par défaut, la barre fonctionne en stéréo classique. Il est par ailleurs possible de la configurer en mode « remplissage », dans le cas d’une écoute en groupe lors d’une soirée ou d’un repas.

Ce sont plutôt les deux options centrales qui nous intéressent ici. La première vise à simuler un casque en adaptant le rendu sonore aux déplacements de la tête. La seconde est quant à elle dédiée aux THX Spatial et sera donc plus adaptée aux sources 5.1 ou plus.

Comme souvent, Razer est très didactique dans la description des différents réglages présents dans l’application. C’est une bonne chose et cela permet de comprendre rapidement le fonctionnement de la barre et de ses modes audios. Le volume du caisson de basses est également adaptable, ce qui n’est pas une mauvaise chose, tant il est puissant.

Performances

Aparté

Avant d’aller plus loin dans ce test, il nous faut vous préciser les conditions de ce dernier. Les plus attentifs l’auront remarqué : notre test est publié tardivement par rapport à la sortie de la Leviathan V2 Pro. Pour autant, le produit est entre nos mains depuis décembre 2022. Ce délai s’explique par le fait que le premier exemplaire que nous avons reçu présentait un défaut majeur au niveau de sa gestion des basses fréquences.

Nous avons reçu un second exemplaire, de la même série, qui subissait aussi le même problème. Enfin, une ultime barre est arrivée en février, d’une autre série, et celle-ci ne présente aucun problème. Après quelques tests et investigations, il apparait que c’est le caisson de basses qui posait un problème et qu’au moins une autre rédaction française a été confrontée au souci. Rien à signaler dans les autres pays, selon Razer.

Razer ne nous a pas donné de réponse officielle par rapport à ce problème, mais on semble s’orienter vers une présérie défectueuse. Puisque nous avons été parmi les premiers au monde à avoir la barre entre notre main et que les modèles maintenant disponibles (selon e numéro de batch) ne sont plus touchés. Il n’y a, à notre sens, plus de risques à s’offrir cette barre.

Expérience sonore

Passé ces quelques problèmes durant les premières semaines, difficile de ne pas saluer la prestation sonore de la Leviathan V2 Pro. La barre délivre un son puissant, trop puissant même. À titre d’exemple, et sachant qu’elle contrôle le volume système, nous ne dépassions pas 10 % du volume général pour une écoute confortable. Au-delà, les voisins n’auraient pas apprécié, notamment à cause du caisson de basse.

En effet, au-delà du fort volume que la barre peut délivrer, le caisson est également un peu trop présent. Bien qu’il soit possible de réduire son volume au sein de Synapse, même au niveau le plus faible, il nous a paru encore un peu trop présent. Pour autant, on apprécie sa présence en jeu, qui prend immédiatement plus d’ampleur qu’avec une installation sonore classique.

La barre se défend parfaitement en stéréo et l’on apprécie aussi bien écouter de la musique que de jouer à un titre vidéoludique. L’activation des modes de tracking du visage se fait vite entendre et, pour une fois, on ressent vraiment la différence et le fonctionnement de cette technologie.

Typiquement, lors de l’utilisation du mode « Casque », le fait de se déplacer de gauche à droite n’a presque aucun impact sur notre perception du son. La barre adapte son rendu en permanence et parvient à faire oublier qu’elle émet le son. C’est le mode que nous avons préféré utiliser puisqu’il est le plus adapté pour l’écoute musicale notamment. En mode THX Spatial, le rendu est un peu moins convaincant. Bien que le son soit plus enveloppant, l’effet fait moins bien illusion et reste semblable à ce que les barres de salon parviennent à accomplir.

Le principal avantage reste surtout la constance dans la diffusion, qui permet d’oublier la provenance du son et permet de fait à la barre de simuler la présence de plusieurs enceintes disposées dans la pièce. En bref, l’expérience est sympathique, mais cela ne révolutionne pas réellement notre usage de l’appareil.

Prix et disponibilité

La barre de son Razer Leviathan V2 Pro est disponible au prix conseillé de 400 euros.