Raptor 27 : l’écran PC de gaming signé Razer est rafraîchi

Razer a dégainé son nouveau moniteur PC. Il offre, pour la première fois pour un écran PC, la certification THX. Ce n'est pas tout puisque cet écran a été taillé pour le gaming.

Razer n’est pas à son premier écran PC, puisque l’on avait déjà découvert le Raptor fin 2019. C’était un écran IPS de 27 pouces en définition QHD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz maximal. Voici le nouveau Raptor 27 qui offre… de meilleures performances.

Pour l’E3 2021, Razer ne s’est pas contenté de présenter un des laptops gaming les plus puissants du moment, ils ont également annoncé un nouvel écran PC.

27 pouces, IPS, QHD, 165 Hz et 1 ms : ✅

Cet écran fait toujours 27 pouces de diagonale, c’est désormais la taille confortable pour la bureautique et les jeux sur PC. La dalle IPS LCD a une définition de QHD soit 2 560 par 1 440 pixels. C’est également un bon équilibre car cette définition permet de jouer dans de bonnes conditions. La promesse est de la netteté avec un taux de rafraichissement élevé.

C’est la définition d’un écran PC que nous conseillons pour travailler et jouer. Sachant qu’il est toujours mieux d’afficher du contenu dans la définition natif d’un écran, un écran 4K offre davantage de netteté, mais il sera bien plus exigeant pour nos cartes graphiques (et que vous afficherez donc les jeux dans une définition inférieure). Le QHD est un bon compromis.

AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync et THX

Néanmoins des écrans 27 pouces en définition QHD, il y en a beaucoup sur le marché. Ce qui fait la particularité du Raptor 27 est la prise en charge les technologies de synchronisation adaptative AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync. De plus, son taux de rafraîchissement monte à 165 Hz tandis que l’input lag annoncé est de seulement 1 ms.

Razer insiste également sur la fidélité des couleurs avec un gamut de couleurs DCI-P3 annoncé à 95 % et une fonctionnalité HDR400 (et donc une luminosité jusqu’à 400 nits au moins).

De plus, il s’agit du premier moniteur compatible THX. C’est un label que vous voyez souvent apparaître dans le monde du cinéma. Cela signifie que cet écran a été testé pour s’assurer que les couleurs, les tons et les images sont affichés comme leurs créateurs l’avaient prévu.

Le THX est censé être un gage de qualité, mais c’est surtout le cas pour des enceintes. Néanmoins notons que la certification couvre également des critères importants liés à l’ergonomie comme la qualité de construction.

1 000 euros tout de même

Le Raptor 27 sera disponible au début du 3e trimestre 2021, donc dès cet été, pour 999 euros sur le site de Razer mais aussi quelques revendeurs dont on aura les détails plus tard. Notez qu’il faudra dépenser 100 euros de plus pour l’adaptateur VESA.

C’est un prix élevé dont on a l’habitude chez Razer. Vous aurez des écrans PC aussi performants et moins chers auprès d’Asus, LG Electronics, MSI ou encore BenQ.