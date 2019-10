Il comptait parmi les grosses annonces de Razer lors du dernier CES, le Razer Raptor arrive sur le marché à la faveur de l'automne. Le moniteur 27 pouces WQHD & 144 Hz du fabricant américain est proposé à 700 dollars... et bonne nouvelle, il n'a pas perdu ses LEDs RGB depuis son passage à Las Vegas.

Solidement implanté sur le secteur du périphérique gaming, Razer s’était jusqu’à présent tenu à l’écart du marché des moniteurs pour PC. En janvier dernier, durant l’incontournable CES de Las Vegas, le fabricant californien levait néanmoins le voile sur son tout premier écran. Sobrement baptisé Raptor 27, ce dernier arrive aujourd’hui seulement dans toutes les bonnes boutiques américaines, à un tarif de 700 dollars. Les modalités de sa commercialisation en Europe (et son prix sous nos latitudes) n’ont toutefois pas encore été précisées par Razer.

Une fiche technique qui a du sex-appeal

Design épuré, presque dépouillé, socle cerné de LEDs RGB, le Razer Raptor dénote. Sa fiche technique cossue lui permet quant à elle de compter d’emblée parmi les moniteurs haut de gamme qu’il faudra surveiller en cette fin d’année… malgré un tarif conséquent. L’écran de la marque aux serpents arbore ainsi une dalle IPS de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement fixé à 144 Hz et une définition WQHD (1440p). Razer évoque une couverture à 95% de l’espace colorimétrique DCI P3 et une certification HDR400 permise par une luminance maximale estimée à 420 nits et un contraste listé à 1000:1. Le temps de réponse est pour sa part évalué à 1 ms.

Côté VRR, Razer mise avant tout sur le support AMD FreeSync, mais le Raptop 27 devrait selon toute logique profiter d’une compatibilité NVIDIA G-Sync par le biais du programme « G-Sync Compatible », initié par la marque au caméléon à l’issue du CES 2019.

Outre la présence de LEDs RGB (programmables notamment grâce à l’écosystème Chroma et l’outil Razer Synapse 3), le pied du Razer Raptor a cela de particulier qu’il veut aider au cable managment grâce à des emplacements conçus pour fixer les cables et leur permettre de reposer proprement — et surtout à plat — sur le bureau.

En matière de connectivité, on retrouve un port HDMI 2.0a, une entrée DisplayPort 1.4, deux prises USB 3.2 Gen 1 Type-A, ainsi qu’un port USB Type-C et une prise casque jack 3,5 mm. Fait amusant, Razer s’est dit qu’il était temps de simplifier l’accès à la connectique sur les moniteurs PC. Sa solution est donc simple : permettre à l’écran de s’incliner à 90 degrés vers le haut pour raccorder tranquillement les différents câbles. Notons enfin que le pied est réglable en hauteur et que les angles de visions de la dalle IPS choisie par Razer sont annoncés à 178 degrés.