Le fabricant japonais Sharp vient d’annoncer sa nouvelle série de téléviseurs GR8265. Il s’agit de trois modèles d’entrée/milieu de gamme de 50 jusqu’à 65 pouces dotés d’une dalle LCD Ultra HD QLED embarquant des fonctionnalités intéressantes pour produire une belle image et pour le gaming.

Sharp continue de développer ses gammes de téléviseurs et après la série FQ, elle annonce la commercialisation de la série GR et plus spécifiquement les 50GR8265 de 50 pouces, 55GR8265 de 55 pouces et 65GR8265 de 65 pouces. Cette nouvelle gamme GR de Sharp peut compter sur la technologie Quantum Dots afin d’offrir de belles couleurs mais également un rétroéclairage direct, via les différentes zones de LED. La marque annonce une luminosité de 400 cd/m² avec une fonction Local Dimming pour limiter les effets de blooming et renforcer le contraste.

Les téléviseurs sont compatibles avec les contenus HDR10 et Dolby Vision. Pour s’adapter aux conditions d’éclairage de la pièce, les TV GR sont équipés d’un capteur de lumière ambiante. On peut ainsi compter sur une compatibilité avec la technologie Dolby Vision IQ qui ajuste automatiquement la reproduction de l’image en fonction de l’éclairage de la pièce.

Vous prendrez bien un peu d’IA et des options gaming ?

L’intelligence artificielle joue également un rôle important dans l’optimisation de l’image. Ainsi, le système Sharp AQUOS AI adapte automatiquement la couleur, la luminosité et le contraste en fonction du contenu affiché. De plus, il est aussi présent pour améliorer « significativement » la mise à l’échelle des contenus 2K vers la 4K, toujours d’après la marque.

Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour les consoles de jeu et jusqu’à 144 Hz pour le jeu sur PC, les amateurs de jeux vidéo devraient trouver leur compte avec cette nouvelle gamme. Ils peuvent également compter sur 2 entrées HDMI 2.1 avec un temps de retard à l’affichage réduit (ALLM, Auto Low Latency Mode) ainsi qu’une compatibilité VRR (Variable Refresh Rate). Deux autres entrées HDMI 2.0, cette fois sont aussi disponibles. La certification AMD FreeSync vient compléter ces caractéristiques, assurant des mouvements fluides et nets. La technologie Sharp AQUOS Smooth Motion 144 aide à l’affichage des mouvements rapides, que ce soit dans les films d’action ou les sessions de jeu intenses. D’après la marque, chaque image devient ainsi une expérience « visuelle captivante ».

Une expérience sonore immersive ?

Sharp ne semble pas avoir négligé l’aspect audio de ses nouveaux téléviseurs. La marque s’est associée à Harman Kardon, reconnu dans le secteur pour offrir une expérience sonore de qualité. Les modèles GR sont ainsi équipés d’un système de haut-parleurs calibrés, de 2 x 12 watts. En outre, on peut également compter sur le décodage des formats Dolby Atmos et DTS:X. Pour aller plus loin, Sharp a développé la technologie AQUOS Wireless Surround. Cette fonctionnalité permet de connecter sans fil des enceintes surround supplémentaires (modèle CP-AWS2001) et un caisson de basses (modèle CP-AWS0101) au téléviseur, créant ainsi un véritable système Home Cinéma sans fil.

Les téléviseurs Sharp GR8265 proposent un design sans cadre avec une finition tout en aluminium, leur conférant un aspect moderne pour s’intégrer facilement dans tous les intérieurs. Les trois modèles profitent d’un pied fin, central et ajouré.

Côté interface, Sharp a opté pour le système d’exploitation Google TV avec des paramètres facilement accessibles et son lot d’applications dont les services de streaming les plus populaires.

Enfin, à l’image des télécommandes des derniers modèles Samsung ou Hisense, notez que la télécommande fournie avec cette série est alimentée une batterie qui se recharge grâce à l’énergie solaire, éliminant ainsi le besoin de piles pour un plus grand respect de l’environnement.

Abordable, le téléviseur Sharp 50GR8265 de 50 pouces est disponible pour un prix de 649 euros. Comptez sur un tarif de 699 euros pour le 55 pouces Sharp 55GR8265 et de 899 euros pour le Sharp 65GR8265 de 65 pouces en diagonale.