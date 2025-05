599 €, c’est le super prix de ce TV 4K QLED de 70 pouces sous Google TV

Le TV Sharp 70GP6260E a beau être un modèle QLED 4K, compatible Dolby Vision et HDR10 et surtout doté d’un écran de 70 pouces, son prix reste étonnamment assez contenu. En ce moment, Électro Dépôt le propose en effet à 599 euros.

Le TV QLED Sharp 70GP6260E. // Source : Sharp

Il est assez rare de trouver, sur le marché, des grands téléviseurs de plus de 70 pouces à des prix pas trop exorbitants. Et c’est encore moins courant quand ces TV disposent de technologies d’affichage premium comme le QLED. Mais ce n’est pas non plus impossible, la preuve avec le TV QLED 4K Sharp 70GP6260E, qui supporte en plus les formats Dolby Vision et HDR10, et que l’on trouve à moins de 600 euros actuellement.

Le TV Sharp 70GP6260E en quelques mots

Une grande dalle QLED de 70 pouces

Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision

Quatre ports HDMI 2.1

Généralement proposé à plus de 700 euros chez d’autres e-commerçants, le TV QLED Sharp 70GP6260E est actuellement disponible à 599 euros chez Électro Dépôt.

Un modèle élégant avec une dalle qui en jette

Avec ses bordures quasiment invisibles et ses pieds fins et discrets, le Sharp 70GP6260E est un TV particulièrement sobre et élégant, qui ne fera certainement pas tâche dans un intérieur. Il s’agit surtout d’un très grand TV, dont la diagonale atteint 70 pouces ; veillez donc à posséder un meuble suffisamment grand si vous ne souhaitez pas le fixer au mur.

Cette dalle massive, qui permet de se plonger plus efficacement dans l’action et de profiter d’une belle immersion, bénéficie par ailleurs d’une définition 4K et de la technologie QLED. Autant dire que les images seront bien nettes et contrastées, et les couleurs bien vives. L’écran supporte également les formats Dolby Vision, HDR10 et HDR HLG, et est donc capable d’afficher des images encore plus détaillées grâce à une extension de la plage dynamique. Côté audio, la marque a misé sur un système signé Harman/Kardon.

Google TV for the win

Le TV de Sharp embarque par ailleurs quatre ports HDMI 2.1. Cependant, la dalle présentant une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz, les gamers sur PS5 ou Xbox Series X/S ne pourront malheureusement pas lancer de parties en 4K@120Hz. Ils pourront en revanche jouer en 4K@60Hz, c’est toujours ça de pris. Un Game Mode est aussi disponible pour jouer sans ralentissement, ni latence.

Enfin, ce téléviseur tourne sous Google TV, soit l’un des meilleurs OS du marché grâce à sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. Google Assistant est forcément présent, de même que la fonction Chromecast, laquelle permet de diffuser du contenu sur un TV depuis un smartphone ou une tablette, par exemple.

