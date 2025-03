Amazon brade cet énorme TV QLED Samsung de 75 pouces à un super prix

Le TV Samsung TQ75Q60D fait partie de ces modèles massifs et bien équipés que l’on trouve pourtant à un prix tout à fait raisonnable. Et ils sont plutôt rares. En ce moment, le TQ75Q60D peut vous revenir à seulement 798,99 euros sur Amazon.

Hisense et TCL ne sont pas les seules marques chez qui l’on trouve des téléviseurs QLED à un prix étonnamment bas. C’est aussi du côté de Samsung que l’on peut dénicher de belles pépites, y compris des modèles dotés d’un très grand écran. C’est le cas du TV QLED Samsung TQ75Q60D : il a beau avoir une dalle de 75 pouces, il est tout de même affiché à moins de 800 euros.

Les points essentiels du TV Samsung TQ75Q60D

Une dalle 4K QLED de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HLG

L’ALLM et le Gaming Hub

Actuellement affiché à 1 095,51 euros sur le site officiel, le TV QLED Samsung TQ75Q60D peut aujourd’hui vous revenir à 798,99 euros sur Amazon grâce à une baisse de prix et à une ODR de 100 euros, valable jusqu’au 31 mars 2025.

Des images aux contrastes toujours marqués

Le Samsung TQ75Q60D se présente sous la forme d’un téléviseur particulièrement grand et élégant, en grande partie grâce à son cadre fin qui lui donne un aspect vraiment premium et à ses bordures quasi invisibles. Ses pieds sont en plus ajustables en hauteur et en largeur. L’écran n’est pas en reste avec sa dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) massive de 75 pouces, qui nécessite tout de même de bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux.

Cette dalle bénéficie par ailleurs de la technologie QLED, qui offre des contrastes marqués et des couleurs fidèles. L’écran supporte aussi les formats HDR (HDR10, HDR10+, HLG), mais comme il est d’usage chez Samsung, le Dolby Vision est complètement absent. Les images devraient tout de même, et heureusement, être suffisamment détaillées et lumineuses. Un mode Filmmaker est même de la partie et permet de rendre le film visionné fidèle à la vision du réalisateur. Côté fluidité, on peut compter sur un taux de rafraîchissement natif de 50 Hz.

Une partie gaming honorable

Côté qualité audio, Samsung a misé sur plusieurs technologies bien appréciables, comme la fonction OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, et la fonction Q-Symphony, grâce à laquelle les haut-parleurs d’une barre de son Q-Series peuvent se synchroniser avec ceux du TV. De quoi profiter de davantage de profondeur.

Le Samsung TQ75Q60D propose par ailleurs plusieurs fonctions orientées gaming, comme le Motion Xcelerator, qui augmente la fluidité des images et permet de rendre les mouvements à l’écran encore plus nets, ou encore l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, est aussi intégré. En revanche, aucun port HDMI 2.1 ici, ce qui empêche de jouer dans les meilleures conditions avec une console next-gen. Enfin, le téléviseur tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Tizen OS, et renferme même un hub SmartThings pour que l’on puisse contrôler des appareils intelligents depuis le TV.

