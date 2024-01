Bonne nouvelle pour les possesseurs d’un téléviseur Samsung équipé de Tizen OS

Samsung Electronics suit les traces de son concurrent LG Electronics. Le constructeur coréen prévoit de déployer des mises à jour Tizen sur ses téléviseurs.

En amont du CES, LG a fait une annonce remarquée. Dès 2024, les téléviseurs équipés de l’OS webOS bénéficieront de mises à jour pendant cinq ans. Cette démarche, assez nouvelle dans le domaine des téléviseurs, tranche avec les pratiques habituelles, notamment celles de Samsung et LG, où les téléviseurs conservaient généralement la version logicielle de leur année de sortie sans bénéficier des mises à jour ultérieures.

Sur smartphones et PC, les mises à jour sont standards, mais dans l’univers des téléviseurs, c’est un grand pas en avant. Les consommateurs peuvent s’attendre à ce que leur téléviseur LG ne se contente pas de rester fonctionnel, mais s’enrichisse aussi régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Samsung, de son côté, n’est pas en reste. Bien que cela n’ait pas été mentionné dans le communiqué de presse du CES 2024, le média AVForums révèle un changement similaire. La marque s’apprête à offrir des mises à jour logicielles pour ses téléviseurs sous Tizen.

Toutefois, Samsung avertit que toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront pas systématiquement disponibles pour chaque modèle de téléviseur, les limites matérielles et de performance pouvant jouer un rôle. On ne connaît pas non plus la liste des téléviseurs qui bénéficieront de ce changement ni la durée du support prévue. Samsung Electronics semble plutôt réagir à l’annonce de son compétiteur, il y a encore peu de détails à ce sujet.

Pour aller plus loin

Samsung corrige un des gros problèmes de l’OLED avec ses TV QD-OLED au CES 2024

Les nouveautés de Tizen 8

Cette année, Samsung a annoncé Tizen 8. Le nouveau système introduit des fonctionnalités de gestion de profils. Chaque membre du foyer peut personnaliser l’interface du téléviseur selon ses préférences, avec des recommandations de contenus adaptées à ses goûts. Trois onglets principaux apparaissent sur l’écran : « Pour vous », « Direct » et « Applis ». Pour vous affiche les dernières sources utilisées et les contenus recommandés. Direct offre un accès aux programmes en cours de diffusion et à un guide TV. Applis est une boutique d’applications.

Tizen 8 présente aussi deux nouveaux menus : Daily+ et Now+. Daily+ permet un accès rapide au tableau de bord SmartThings pour gérer les appareils connectés de la maison, et un mode Workspace pour se connecter à un PC distant ou à Microsoft 365, transformant le téléviseur en poste de télétravail. Now+ affiche des widgets (météo, trafic, actualités) et des caméras de sécurité, ainsi que des informations liées aux membres du foyer, comme les anniversaires ou rendez-vous. Toutes ces fonctions sont accessibles via la commande vocale.