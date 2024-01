Samsung corrige un des gros problèmes de l’OLED avec ses TV QD-OLED au CES 2024

Samsung élève les standards pour ses téléviseurs OLED 2024 avec une luminosité supérieure et une technologie anti-reflet inédite.

« On ne change pas une équipe qui gagne »… Cette expression, un peu nulle, il faut l’avouer, reflète cependant bien l’ambiance qui règne autour du CES, où LG Electronics et Samsung Electronics mènent le bal des annonces. Le CES 2024 n’a pas dérogé à la règle, avec Samsung qui a mis en avant ses dernières nouveautés en matière de téléviseurs, barres de son et projecteurs. Ici, on s’intéresse à l’OLED.

De la luminosité en plus et une technologie anti-reflet

Cette année, l’accent est mis sur les téléviseurs OLED. Suite au succès de leurs modèles en 2023, Samsung repousse les limites avec une gamme élargie, dominée par le modèle S95D (toujours en 55, 65 et 77 pouces). Ce dernier promet un écran 20 % plus lumineux que les précédents, des noirs profonds et une palette de couleurs améliorée par l’IA, le tout certifié par Pantone.

Les modèles S90D et S85D viennent compléter l’offre avec des tailles allant de 48 à 83 pouces. On ne rentre pas dans les détails, mais il y a sans doute des dalles QD-OLED de Samsung Display, mais Samsung Electronics se fournit aussi chez LG Display en dalle (white) OLED.

Une des nouveautés majeures présentées est la technologie « OLED Glare Free », spécifiquement conçue pour les téléviseurs OLED de 2024. Elle vise à maintenir la précision des couleurs tout en réduisant les reflets, permettant ainsi une expérience visuelle immersive, même sous une lumière éclatante. Un nouveau revêtement à faible réflexion, associé à une technologie de surface toute nouvelle, vient parfaire cette avancée.

QD-OLED 2023 QD-OLED 2024

On a vu les quelques photos publiées par Sylvain Pichot, cela semble bluffant. Cela ressemble à la technologie utilisée sur la gamme The Frame de Samsung. Samsung réalise une avancée majeure en surmontant les défis inhérents à l’OLED. Avec l’amélioration de la luminosité et l’introduction de la technologie anti-reflet, l’OLED est désormais prêt à maintenir sa suprématie.

Par ailleurs, le S95D se distingue par son processeur, garantissant des blancs purs et des noirs intenses, ainsi que des couleurs fidèles. Il se targue d’être le modèle OLED le plus lumineux jamais conçu par Samsung, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Exactement ce que LG Electronics a annoncé.

La disponibilité de ces modèles est prévue dès mars 2023, il faudra donc être patient pour avoir les derniers détails et les tarifs en fonction des marchés. Surtout pour le modèle S95D prévu cet été.

Tizen profite aussi de quelques nouveautés

Quant à Tizen, le système d’exploitation de Samsung, des nouveautés sont également au rendez-vous. Bien que des informations détaillées sur la version 2024 restent à venir, Samsung a déjà évoqué une interface orientée vers le contenu et la personnalisation.

Les utilisateurs pourront créer des profils individuels pour des recommandations adaptées à leurs goûts. Samsung TV Plus se renouvelle par ailleurs avec une interface utilisateur plus intuitive et une intégration poussée avec les comptes Samsung.

En collaboration avec Performance Designed Products (PDP), Samsung a également conçu la première manette dédiée au Samsung Gaming Hub, avec une connexion Bluetooth à faible latence et diverses fonctionnalités dédiées.

Enfin, Samsung envisage le téléviseur comme le pivot de la maison connectée. Avec des fonctions comme Samsung Daily+, qui regroupe une multitude de services et fonctionnalités, l’entreprise aspire à centraliser et à simplifier la vie domestique via son écosystème télévisuel. On a ainsi accès à SmartThings Mobile Plugin, un service qui transforme le smartphone en télécommande multifonction pour donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs téléviseurs. Mais, il y a aussi Audio 360°. La fonction audio, auparavant proposée sur les appareils Galaxy, a également été étendue aux téléviseurs et écrans Samsung. Désormais, les Samsung Galaxy Buds se connectent directement aux téléviseurs pour offrir un son immersif. Enfin, il y a Vibrary : une collection de contenus d’artistes, avec le mode Ambiant Mode qui change chaque jour le contenu mis en avant.