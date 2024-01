Ce vidéo projecteur ultra courte focale 8K de Samsung est beau et sans fil

Voici un vidéoprojecteur qui offre non seulement une qualité d'image et sonore sans précédent, mais qui s'intègre aussi parfaitement dans votre espace de vie.

Découvrez le Samsung Premiere 8K, un vidéoprojecteur ultra courte focale présenté au CES 2024 qui révolutionne le monde de l’audiovisuel. En complément des écrans OLED, Neo QLED, de l’enceinte The Frame, et du Micro LED transparent, ce projecteur vient s’ajouter à la liste impressionnante des nouveautés de Samsung.

Deux boitiers reliés par des ondes

De la taille d’une table basse (même taille que le Samsung The Premiere LSPT9), le Samsung Premiere 8K se distingue comme le premier projecteur 8K offrant une connectivité sans fil pour tous vos appareils, une avancée affirmée par Samsung et déjà explorée par LG dans ses téléviseurs. Ce n’est pas un projecteur entièrement sans, il nécessite toujours une alimentation évidemment.

Ce n’est pas tout : un boîtier Wireless One Connect Box accompagne l’appareil, permettant de connecter sans effort consoles, box et autres gadgets, transmettant le contenu (vidéo et audio) au projecteur sur une distance allant jusqu’à 10 mètres. Mais la prouesse technique ne s’arrête pas là. Samsung affirme que le Premiere 8K est également le premier projecteur à intégrer une puissance de sortie de 100 watts avec un système audio Dolby Atmos 8.2.2 canaux et la technologie Sound-on-Screen, assurant une immersion sonore où le son semble émaner directement de l’image projetée.

Ce Samsung The Premiere 8K intègre un système de correction automatique des distorsions, y compris la correction keystone. D’ailleurs, sa capacité à projeter une image massive de 150 pouces à seulement 30 centimètres d’un mur place le Samsung Premiere 8K loin devant ses concurrents, qui nécessitent généralement une distance bien plus grande. Et si vous êtes préoccupé par le manque de contenu 8K, le projecteur est équipé d’une technologie avancée de upscaling 4K vers 8K grâce à l’intelligence artificielle.

Du côté de la luminosité, Samsung annonce une puissance de 4 000 lumens. Du côté technologique, Samsung a donné peu de détails. Il utiliserait la technique de wobulation à 240 Hz permettant d’afficher quatre images Ultra HD côte à côte pour former une image native 8K Ultra à 60 Hz.

Enfin, le design du Samsung Premiere 8K n’a pas été négligé. Son esthétique soignée lui permet de s’intégrer dans n’importe quel intérieur, faisant de ce projecteur non seulement un objet technologique, mais aussi un objet de décoration élégant.

Pour le moment, ni prix, ni disponibilité. Et si les projecteurs vidéo vous intéressent, direction Xgimi, avec quelques nouveautés également lors du CES 2024.