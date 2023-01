LG OLED M3 : et voici le téléviseur… sans fil (ou presque)

Voici le LG OLED M3, un téléviseur doté d'un boitier déporté pour la connectique. Contrairement à Samsung, celui-ci fonctionne sans fil.

Cette semaine, juste avant le coup d’envoi du CES 2023, LG a annoncé sa nouvelle gamme de TV composée des A3, B3, C3, G3 et Z3. Un petit retardataire s’invite toutefois à la fête quelques jours plus tard : le LG OLED M3.

Un téléviseur sans fil

Si LG a décidé de séparer la présentation de ce modèle, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle série plutôt particulière puisqu’elle apporte sur le marché une toute nouvelle technologie. À l’instar de Samsung avec son boitier One Connect, le LG M3 déporte toutes ses connectiques. La grande différence est que celui-ci communique sans fil avec le téléviseur.

Cette solution sans fil, que LG ne détaille pas techniquement, est capable de diffuser de la 4K à 120 Hz sans le moindre câble. De quoi garder par exemple l’énorme PS5 loin de votre meuble TV. LG ne précise pas non plus la portée de ce boitier.

LG assure avoir développé un algorithme calculant en temps réel le meilleur chemin de transmission afin de s’adapter en cas de changement immédiat (des personnes qui traverseraient l’environnement par exemple). De plus, l’antenne du boitier peut être tournée pour s’aligner sur l’emplacement du téléviseur.

Contrairement à ce que pourraient laisser supposer les visuels marketing de LG, il est toujours nécessaire de brancher le LG OLED M3 sur une prise secteur.

Un téléviseur géant

Notons que le LG M3 ne se décline qu’en une seule taille pour le moment : 97 pouces. Il s’agit d’un téléviseur géant très haut de gamme servant de vitrine technologique. Avec le temps, on peut imaginer que le boitier Zero Connect s’invitera sur les gammes inférieures.

Notons toutefois qu’il n’y a pas que le TV qui est géant… le boitier aussi. Sur les visuels, on aperçoit un gros cube noir rappelant les vieilles box SFR de la fin des années 2010.

L’avantage de ce procédé est que le LG M3 est très fin et peut s’accrocher au mur sans espace visible, donnant l’impression qu’il s’agit d’une œuvre d’art. Il ne lui manque plus qu’un cadre à la The Frame.

LG n’a pas encore révélé le prix et la date de sortie de ce LG OLED M3, mais soyez sûr qu’une bourse bien remplie sera nécessaire pour se l’offrir.

