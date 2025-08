Les différentes offres d’énergie sur le marché semblent trop floues pour de nombreux Français. Si cette confusion s’explique en partie par la complexité du marché actuel, les fournisseurs et les consommateurs ont, eux aussi, une part de responsabilité.

Source : Unsplash

Les factures de gaz et d’électricité pèsent lourd dans le budget des ménages. Selon le Médiateur national de l’énergie, il s’agit d’une source de préoccupation majeure pour 85 % des consommateurs. D’ailleurs, beaucoup préfèrent baisser le chauffage pour limiter leur consommation. C’est justement cette envie d’économiser qui motive principalement les foyers à envisager un changement d’offre.

En juillet 2007, la France a ouvert son marché de l’énergie à la concurrence. Depuis, les fournisseurs se multiplient et arrivent avec des offres qui se veulent économiques, écologiques ou parfois sur-mesure. Mais face à cette avalanche de propositions, les Français se perdent et peinent à choisir l’offre qui leur correspond le mieux.

Selon une enquête menée par l’IFOP (Institut français d’opinion publique), jusqu’à 59 % des Français trouvaient que les offres n’étaient pas suffisamment claires pour pouvoir choisir.

Un marché de plus en plus complexe

Avant l’ouverture à la concurrence, les choses étaient simples puisqu’il n’y avait qu’un seul fournisseur. Puis après, le marché était devenu de plus en plus compliqué entre l’arrivée des différents acteurs, la diversité des offres et l’évolution constante des règles.

De plus, le secteur est en perpétuel mouvement avec des variations régulières. Les tarifs réglementés, par exemple, sont révisés deux fois par an. Sans parler des changements qui peuvent survenir au niveau des taxes. Pas plus tard que ce 1er août, trois types de taxe ont été modifiés. Le contexte dans lequel évolue le secteur favorise « un sentiment d’opacité sur les offres, qui changent également aussi vite », explique Lisa Roure, chargée d’études sénior au sein de l’IFOP, rapportée par l’AFP.

Une part de responsabilité des fournisseurs… et des consommateurs

Le manque de transparence ressenti par les consommateurs peut aussi provenir directement des fournisseurs. Selon une enquête menée par le Médiateur national de l’énergie, seules 6 personnes sur 10 affirment avoir reçu des informations claires de la part de leur fournisseur lors des augmentations des prix.

« J’appelle les fournisseurs d’énergie à faire preuve de davantage de clarté et de transparence, en particulier lors de renouvellements des contrats ou de modifications contractuelles pouvant entraîner des augmentations de prix ; il faut qu’ils soient attentifs à ne pas fragiliser davantage des ménages déjà précaires », écrit d’ailleurs Olivier Challan Belval du Médiateur national de l’énergie face à la situation.

De leur côté, les consommateurs eux-mêmes présentent un manque d’initiative de se renseigner ou de comparer les offres. En effet, toujours selon l’AFP, 90 % d’entre eux savent qu’ils peuvent changer de fournisseur d’énergie et 73 % savent comment le faire. Pourtant, seulement 36 % prennent réellement le temps de chercher des informations pour envisager un changement.

Informations qui, précisons-le, sont accessibles sur le site du médiateur. Ce dernier propose un comparateur d’offres indépendant des fournisseurs, ainsi qu’un guide pour aider les consommateurs à choisir l’offre la plus adaptée à leurs besoins.

De notre côté, nous avons également un comparateur d’offres d’électricité pour vous aider à faire le bon choix.

Vers une meilleure transparence des fournisseurs

Bonne nouvelle pour les consommateurs : des efforts sont en cours pour renforcer la transparence des fournisseurs. L’an dernier, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en partenariat avec le Médiateur national de l’énergie, a publié une liste de bonnes pratiques à destination des fournisseurs. L’objectif est de faciliter la comparaison des offres pour les usagers.

Source : Pexels

Ces bonnes pratiques, au nombre de 13, couvrent l’ensemble du parcours client : de la souscription jusqu’à la résiliation du contrat. La CRE veille désormais à leur mise en œuvre et a même publié la liste des fournisseurs qui se sont engagés ou non à respecter ces nouvelles règles.