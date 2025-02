Octopus Energy vient de dévoiler une nouvelle offre d’électricité qui devrait ravir les propriétaires de voitures électriques. Elle permet de charger son véhicule à 8 centimes le kWh. Soit un coût aux 100 km d’environ 0,9 euro, soit 13 fois moins cher que pour une voiture essence.

Recharger sa voiture électrique avec les tarifs régulés de l’électricité revient à environ 3,6 euros pour parcourir 100 km avec le tarif de base EDF ou 3 euros avec le tarif heures creuses. À titre de comparaison, c’est environ 12 euros pour une voiture essence et environ 10 euros pour un diesel.

On sait qu’il existe des offres d’électricité encore plus intéressante, comme par exemple Tempo d’EDF. Ce qui permet de payer environ 2,3 euros dans le meilleur des cas pour parcourir 100 km avec sa voiture électrique.

70 % de réduction pour recharger sa voiture

La nouvelle offre d’Octopus Energy, baptisée Intelligent Octopus va encore plus loin. Elle permet aux « propriétaires de voitures électriques de profiter d’une baisse jusqu’à -70% sur le coût de recharge en heures creuses« . Mais attention, la mécanique est un peu complexe, puisque le contrat reprend les tarifs du tarif régulé. C’est-à-dire 16,96 centimes d’euro le kWh en heures creuses et 21,46 centimes en heures pleines.

Pour parvenir à la baisse de 70 %, Octopus Energy a mis en place un système de cagnotte. À chaque fois que la recharge de la voiture électrique du foyer est pilotée via l’application Octopus, alors un bonus de 12 centimes d’euro par kWh est versé à la fin du mois sur le contrat pour réduire le montant de la facture.

C’est ce qui permet au fournisseur d’annoncer un prix de 8 centimes le kWh en tarif base. En heures creuses, le tarif dégringole même à 5 centimes le kWh. Et en heures pleines, c’est 10 centimes.

Dans la pratique, Octopus Energy annonce 250 euros d’économie par an pour le propriétaire d’une voiture électrique qui aurait consommé 2 100 kWh (soit environ 12 000 km parcourus avec une consommation de 17,5 kWh / 100 km).

Moins d’un euro pour parcourir 100 km : du jamais vu

On peut aller encore plus loin : à 5 centimes d’euro, on paye alors 90 centimes (0,9 euro) pour parcourir 100 km ! C’est 13 fois moins qu’une voiture essence. En heures pleines, ça passe à 1,8 euro / 100 km.

Mais attention, car pour pouvoir bénéficier de ces tarifs, il y a plusieurs conditions. La première, c’est d’avoir une voiture électrique compatible avec l’offre (Tesla, Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda et Cupra). C’est-à-dire qui puisse être pilotée par l’API d’Octopus Energy. Dans la pratique, il faut donner les accès à la voiture à votre fournisseur d’énergie. C’est lui qui déclenchera la charge et l’arrêtera. Il faut indiquer à quelle heure on souhaite que la voiture soit chargée et avec quel niveau de charge.

Derrière, Octopus Energy s’occupe de choisir le moment opportun pour lancer ou arrêter la charge. Quel moment opportun ? Celui où les tarifs d’électricité sur le marché sont au plus bas. Octopus précise ainsi que « nous faisons en sorte de recharger votre véhicule au moment où l’énergie est la plus abondante afin de réaliser des économies sur les coûts d’approvisionnement en énergie, qui nous permettent de vous faire bénéficier d’un tarif très compétitif« .

Attention aux petits rouleurs

Mais attention, car si ce contrat a l’air clairement alléchant, il y a une contrainte à prendre en compte. Si vous êtes un gros consommateur d’électricité en dehors de votre voiture électrique (par exemple avec le chauffage, la cuisson, l’eau chaude, etc.), et que vous ne roulez pas beaucoup, il y a de fortes chances que ce contrat ne soit pas le plus intéressant pour vous.

En effet, en dehors de la recharge de votre voiture, le tarif de l’électricité au kWh est le même que celui du tarif régulé. Si vous êtes petits rouleurs et que vous avez une grosse consommation électrique à côté, il vaudra sûrement mieux vous tourner vers d’autres offres spécialisées, comme Tempo d’EDF par exemple.

Si vous êtes toutefois actuellement au tarif régulé, ce contrat sera tout de même intéressant, car il n’y a que du bon à en tirer.

Et si vous êtes un gros rouleur et que votre consommation électrique en dehors de la recharge de votre véhicule est faible, alors vous allez pouvoir économiser beaucoup d’argent avec cette nouvelle offre.

Il faudra sortir la calculette pour savoir si cette offre est faite pour vous, en détaillant la part que représente la recharge de votre voiture électrique par rapport au reste de votre consommation électrique. Vous pouvez également jeter un œil à notre comparateur d’offres d’énergie.

Attention également : si vous ne respectez pas le planning proposé par Octopus Energy (par exemple par ce que vous voulez recharger à un moment qui n’était pas prévu) plus de trois fois dans le mois, alors vous perdrez votre cagnotte pour le mois. Le planning de la recharge est communiqué 24h en amont.

Un pilotage de la recharge sans borne spéciale

Précisons que cette offre ne nécessite pas d’installer une borne de recharge connectée ou intelligente. Une simple prise électrique suffit, puisque toute la partie intelligente se situe au niveau de l’application Octopus.

Renault R5 E-Tech // DPPI

Pour aller plus loin, il est possible d’opter pour une recharge pilotée encore plus intelligente, comme la recharge V2G de la Renault 5 E-Tech par exemple. Toutes ces offres permettent de réduire la tension sur le réseau électrique, en mettant par exemple en pause la recharge sur les moments de pics.

Octopus précise ainsi qu’en Grande Bretagne, « 250 000 conducteurs de voitures électriques bénéficient de cette

offre. Leur puissance cumulée correspond à plus d’1.4 GW activable et utilisable en cas de tension sur le réseau, soit la puissance de deux centrales thermiques« .