« Le ballon d’eau chaude des Temps modernes » : comment les voitures électriques pourront diminuer nos factures d’électricité

Les voitures électriques vont devenir les « ballons d’eau chaude des Temps Modernes » selon un spécialiste du secteur. Comment ? Tout simplement grâce au pilotage de la recharge, qui permettra de réduire considérablement les factures d’électricité ainsi que les tensions sur le réseau électriques.

En 2050, il devrait y avoir 36 millions de véhicules électriques en France. Dans la publication Futur Energétiques 2050, la projection donne une consommation électrique de 67,2 TWh par an pour les véhicules électriques. Il va donc falloir apprendre à mieux charger les véhicules électriques pour éviter les tensions sur le réseau. Et bonne nouvelle, en utilisant bien la charge de sa voiture électrique, il est possible de faire des économies.

Faire des économies sur le remplissage de son réservoir, il y a de quoi rendre jaloux les personnes roulant encore avec des véhicules thermiques. Il n’est pas possible de profiter d’heure moins couteuse dans la journée pour remplir son réservoir d’essence, alors qu’avec l’électricité, c’est le cas ! Et si on vous disait qu’en plus de faire des économies, bien planifier la charge de sa voiture électrique permet de faire de soulager le réseau électrique.

Les voitures bientôt plus énergivores que les logements ?

Selon les projections, la consommation électriques du parc automobile français devrait atteindre 67,2 TWh par an en 2050. C’est plus que la consommation du secteur résidentiel estimée 65,3 TWh/an en 2050 comprenant chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation.

Si aucune mesure n’est prise, le réseau électrique actuel ne devrait pas suffire. Non pas en termes de consommation totale sur l’année, mais lors des pics de consommation. Si aucun pilotage des recharges n’est mis en place, « un appel de puissance additionnelle sur les réseaux de 6 à 13 GW en 2035 et de 15 à 31 GW en 2050 » selon une étude de l’association Équilibre des Énergies.

Soit l’équivalent de 10 à 20 centrales nucléaires dans le pire des cas.

Il va donc falloir sensibiliser les électro-mobilistes car selon une étude d’Enedis de septembre 2024, les deux tiers des utilisateurs ne pilotent pas la charge de leur voiture électrique. Pourtant, ce pilotage pourrait permettre de réaliser des économies aux automobilistes et inculquerait déjà de bonnes pratiques pour limiter la tension sur le réseau dans le futur en réduisant l’appel de puissance instantanée, et donc le besoin d’avoir recours à plus de centrales électriques.

La recharge d’une voiture électrique : les bonnes pratiques

Une récente publication de Connaissance des Energies nous rappelle les bonnes pratiques à adopter pour charger sa voiture électrique.

Le pilotage tarifaire classique : cette première étape du pilotage est en réalité souvent motivée par un intérêt égoïste, payer moins cher sa charge en profitant des heures creuses. Le principe est alors le même que le fonctionnement des ballons d’eau chaude qui permet de décaler 4 GW d’appel de puissance au moment où le réseau est le moins utilisé. Si cette solution s’applique aux voitures électriques, alors on peut espérer 8 à 10 GW d’appel de puissance décalé en 2035 rien que pour les automobiles. Ces économies possibles font des voitures électriques le « ballon d’eau chaude des Temps modernes », avec un besoin de piloter leur recharge pour éviter les soucis électriques.

Le pilotage dynamique : le pilotage devient un peu plus complexe, c’est une extension du pilotage tarifaire classique en utilisant un tas d’informations supplémentaires comme les paramètres évolutifs provenant du réseau, ceux du véhicule, du fournisseur d’électricité, de la production locale, ou encore des autres postes de consommation du foyer. Ce pilotage dynamique peut aussi porter le nom de V1G.

La recharge bidirectionnelle en « V2H » et « V2B » : saviez vous que votre voiture électrique pouvait être le meilleur allié de votre réduction de facture d’électricité ? On vous explique, avec la recharge bidirectionnelle « V2H » et « V2B », il est possible de distribuer l’énergie intégrée à la batterie de votre voiture à votre maison. Dans ce cas, il est intéressant de charger sa voiture en heure creuse et distribuer une partie de cette électricité à votre maison lorsque l’électricité est plus chère. De ce fait, vous consommez plus d’électricité à faible tarif qu’avant.

Le recharge bidirectionnelle vers le réseau « V2G » : ce dernier point est celui qui pourra permettre de limiter les tensions sur le réseau électrique. Votre voiture peut redistribuer son électricité au réseau, un système que l’on imagine particulièrement intéressant en cas de panne électrique. C’est la technologie qui est intégrée dans la Renault 5 électrique.

Des économies à la clé

Selon Équilibre des Énergies, le gain sur une facture d’électricité pourrait être de 171 euros par an pour une maison individuelle. De quoi économiser l’équivalent d’un an de carburant pour sa voiture électrique.

Surtout, tout cela permettra de réduire les pics de consommation sur le réseau, car la recharge des voitures ne se fera pas en simultanée dans le pays entier. Une situation déjà prévue par RTE en 2022.