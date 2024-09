Vous rêvez secrètement de passer au JT de 20h tout en ruinant votre budget ? Vous rêvez secrètement de retrouver les sensations fortes des pleins d’essence à 100 € ? Ne cherchez plus ! Voici tous les secrets pour transformer vos recharges électriques en gouffre financier.

Chez vous

Commençons par les bases : votre domicile. La première règle d’or pour maximiser vos dépenses et attirer l’attention des médias généralistes est de dire non à l’efficacité. Surtout, n’installez pas de prise renforcée type Green’Up chez vous.

Pourquoi optimiser quand on peut compliquer et faire parler de soi ? D’ailleurs, si vous voulez vraiment exceller dans l’art du gaspillage, oubliez complètement l’idée de recharger à domicile. Après tout, pourquoi profiter de tarifs avantageux quand on peut payer le prix fort ailleurs et faire les gros titres ?

Mais admettons que vous soyez obligé de charger chez vous. Dans ce cas, ne vous embêtez surtout pas à étudier les détails de votre abonnement électrique.

Heures creuses, heures pleines ? Chargez quand c’est le plus cher, c’est tellement plus excitant et cela fera un excellent sujet pour un reportage sur le « coût exorbitant de la vie électrique » ! Vous avez un abonnement Tempo ? Faites comme si vous ne connaissiez pas les couleurs des jours. Le rouge, c’est pour charger à fond, non ? Plus c’est cher, plus c’est bon.

Sur la route

Maintenant que nous avons optimisé votre gaspillage à domicile, passons aux choses sérieuses : la recharge en déplacement, ou comment transformer chaque arrêt en opportunité de faire la une. Première étape cruciale : désinstallez immédiatement ChargePrice. La comparaison des prix, c’est pour les radins. Pourquoi gâcher le plaisir de la surprise tarifaire et d’un potentiel scandale médiatique ? Chaque recharge devient une aventure palpitante, digne d’un reportage choc.

Dans la même veine, oubliez les cartes de recharge. Imaginez un peu si elles vous permettaient de payer moins cher… On sait jamais.

Quand vous êtes sur la route, rappelez-vous que vitesse égale prestige. Chargez toujours sur les bornes les plus rapides, même quand ce n’est pas nécessaire. Le kWh sera plus cher, c’est parfait ! Vous avez toute la nuit devant vous ? Foncez sur une borne Ionity ou un Superchargeur Tesla.

N’oubliez pas que le temps, c’est de l’argent (à dépenser) et du temps d’antenne à gagner. Privilégiez les bornes qui facturent à la minute en plus du kWh. Et tant qu’à faire, chargez jusqu’à 100 % ! Les 20 derniers pourcents prendront beaucoup de temps, c’est merveilleux. En plus, vous aurez tout le temps de préparer votre interview pour le JT pendant que vous attendez.

Pour couronner le tout, n’hésitez pas à laisser votre voiture branchée dans un parking payant. Double bénéfice : vous payez la charge ET le stationnement. C’est la « double peine du conducteur électrique« .

En suivant scrupuleusement ces conseils, nous vous garantissons que non seulement vos recharges électriques coûteront bien plus cher qu’un plein d’essence, mais en plus, vous deviendrez la nouvelle star des reportages sur la mobilité électrique. Qui a dit que l’électrique était économique et ennuyeux ? Certainement pas vous !

