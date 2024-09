« 13 euros pour faire 100 km ». Ce chiffre, avancé dans un récent reportage de TF1, a de quoi faire bondir les propriétaires de véhicules électriques. Mais au-delà de cette approximation flagrante, c’est toute une série de sujets diffusés par la chaîne qui pose question.

L’essor des voitures électriques représente l’un des plus grands bouleversements de l’industrie automobile depuis l’invention du moteur thermique. Pourtant, à en croire certains reportages diffusés aux heures de grande écoute, on pourrait penser que cette technologie en est encore à ses balbutiements. Comment expliquer ce décalage entre la réalité du marché et son traitement médiatique ?

Au cœur de la dernière polémique en date, une affirmation qui a fait bondir plus d’un spécialiste : selon le reportage, il en coûterait 13 euros pour parcourir 100 km avec le Volvo EX30. Un chiffre ahurissant, qui dépasse même le coût d’utilisation de nombreux véhicules thermiques. Comment une telle erreur a-t-elle pu se glisser dans un sujet prétendument informatif ?

C'est reparti pour l'opération de lynchage de la voiture électrique du coté de TF1 !



13€ pour 100km fait en VE ?!? Elle recharge où ?



C'est reparti pour l'opération de lynchage de la voiture électrique du coté de TF1 !



13€ pour 100km fait en VE ?!? Elle recharge où ?



Quel est leur but ? Que fait @ChristopheBechu pour promouvoir la voiture électrique ? pic.twitter.com/G8vWtxxnNK — Nico Popy (@nicolaspopy) August 31, 2024

De notre côté, on retient que TF1 a tout fait pour présenter la voiture électrique sous un angle négatif, en prenant soin de retenir ce qui arrange pour que ce soit dans le bon sens du sujet.

Celui d’une propriétaire visiblement mécontente de son expérience, qui affirme vouloir se débarrasser de son EX30 à cause des difficultés de recharge. Un cas particulier érigé en généralité, sans réel contrepoint ni mise en perspective. On reprend uniquement les chiffres qui vont dans ce sens.

D’ailleurs, l’interviewée n’a pas voulu prendre une borne de recharge chez elle, estimant que c’est trop cher. TF1 évoque le prix de 1 500 euros pour l’installation, ce qui est plutôt correct quand on prend la prestation complète par un professionnel avec le matériel. Après, il existe moins cher, il y a un crédit d’impôt… Sans oublier la prise Green’Up, qui est la meilleure solution comme l’explique nous comparatif.

Prise renforcée ou borne de charge : voici le meilleur moyen de recharger sa voiture électrique à la maison

Quant aux chiffres… il faut savoir qu’une électrique rechargée chez soi, c’est 3 euros pour 100 km. Et au prix de l’essence actuel, on est plus à 12 euros en thermique.

Une série noire pour l’électrique sur TF1

On se souvient par exemple de ce « comparatif » entre véhicules thermiques et électriques, où le conducteur de la voiture électrique semblait avoir tout fait pour maximiser son temps de parcours.

Pour rappel, un journaliste de TF1, Sébastien Hembert, a décidé d’organiser un comparatif entre thermique, hybride et électrique, avec une course de Villeneuve-d’Ascq à Étretat.

Ou encore de ces reportages alarmistes sur les risques d’incendie des batteries, omettant soigneusement de mentionner que les véhicules électriques ne prennent pas plus feu que leurs homologues thermiques.

« Je suis obligé de faire un correctif de votre reportage » : un YouTubeur refait le trajet de TF1 en voiture électrique et rétablit la vérité

Comment expliquer cette accumulation d’erreurs et d’approximations ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D’abord, une méconnaissance réelle du sujet de la part de nombreux journalistes. Habitués aux voitures thermiques, beaucoup peinent à saisir les spécificités des voitures électriques. Les notions d’autonomie, de puissance de charge ou encore de freinage régénératif restent obscures pour nombre d’entre eux.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Cette lacune se traduit par des erreurs factuelles, des comparaisons hasardeuses ou encore des questions mal posées lors des interviews d’experts.

Dans le cas du reportage sur l’EX30, une simple vérification auprès du constructeur ou d’un spécialiste aurait permis d’éviter l’énorme bourde des 13 euros pour 100 km.

Mais le problème va au-delà de la simple méconnaissance. Il faut également pointer du doigt la recherche du sensationnel, parfois au détriment de l’exactitude. Un reportage montrant un utilisateur satisfait de sa voiture électrique ne fera pas autant d’audience qu’un sujet sur les galères d’un conducteur en panne de batterie.

Cette tendance au catastrophisme se retrouve dans le traitement de la voiture électrique. Plutôt que de s’intéresser aux performances réelles du véhicule ou à son positionnement sur le marché, les journalistes ont choisi de se focaliser sur un cas particulier négatif, les présentant comme représentatifs de l’expérience globale.

Il faut également souligner le poids des habitudes et des préjugés. Pour beaucoup de journalistes, comme pour une partie du grand public, la voiture reste associée au vrombissement du moteur et à l’odeur de l’essence. L’électrique, avec son silence et sa conduite différente, bouscule ces repères. Il n’est dès lors pas étonnant que certains abordent le sujet avec une certaine méfiance, voire une pointe de nostalgie pour l’ère du tout-thermique.

Pourtant, un journalisme responsable se devrait d’aller au-delà de ces a priori. Dans le cas de l’EX30, pourquoi ne pas s’intéresser aux innovations techniques apportées par ce modèle ? Ou encore à son impact potentiel sur le marché des citadines électriques ? Ces angles, moins spectaculaires peut-être, n’en seraient pas moins pertinents pour informer le public.

Car c’est bien là que réside le véritable défi pour les médias : réussir à traiter de manière équilibrée et informative un sujet complexe, aux implications multiples. L’électrification du parc automobile n’est pas qu’une question technique. Elle soulève des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et même géopolitiques. Autant de dimensions qui mériteraient d’être explorées en profondeur, au-delà des simples considérations sur l’autonomie ou le temps de recharge.

Et comme le dit Numerama, ne vous étonnez pas de ne jamais croiser une Tesla dans l’un de ces reportages, parce que cela met à mal les projets de désinformation ambiante contre les véhicules électriques.

Ne confondez pas les États-Unis et la France quand vous parlez de l’échec des voitures électriques