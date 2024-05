Prise domestique, prise renforcée (type Green’Up) ou Wallbox : mon partage d’expérience pour recharger sa voiture électrique à la maison

Vous envisagez d'acheter une voiture électrique mais vous vous interrogez sur la meilleure façon de la recharger à domicile ? Cet article détaille les avantages et les inconvénients entre les prises renforcées et les bornes de charge (wallbox).

Recharger une voiture électrique à domicile n’est pas aussi simple que de brancher un appareil électronique. Entre la prise domestique, la prise renforcée et la Wallbox, découvrez quelle option est la plus adaptée à vos besoins quotidiens. C’est l’occasion de vous transmettre un peu de notre expérience avec la voiture électrique.

Les limites de la prise domestique

La prise de courant classique, ou prise domestique, n’est pas la solution la plus adaptée pour recharger sa voiture électrique. En effet, elle limite l’intensité de la charge à 10 A, soit un peu plus de 2 kW, et présente un gros risque de surchauffe. De plus, la recharge est particulièrement lente et peut endommager la prise à force de brancher et débrancher le chargeur. Il est donc recommandé d’utiliser une prise domestique uniquement de façon exceptionnelle, et d’opter pour une solution plus adaptée pour une utilisation régulière.

Elle nécessite aussi des précautions comme l’usage de rallonges de haute qualité et le déroulement complet de celles-ci pour éviter tout danger.

La prise renforcée

Les prises renforcées, comme la Green’Up de Legrand, offrent une puissance de charge plus élevée que les prises électriques traditionnelles. Elles fonctionnent avec une prise de courant de 3,7 kW (16A) et permettent une recharge plus efficace qu’avec une prise domestique.

Résistante et adaptée à une installation extérieure (généralement IP55), elle constitue un compromis intéressant pour ceux qui recherchent une solution efficace sans pour autant investir dans une installation plus lourde. Cependant, bien que plus performante qu’une prise classique, elle nécessite un circuit dédié pour optimiser la sécurité et l’efficacité de la recharge. Notez, d’ailleurs, que la prise renforcée requiert l’installation d’un circuit électrique dédié.

Il existe différents modèles de prises renforcées, comme la Mureva EVLink de Schneider Electric ou la Green’Up de Legrand. Le coût d’un kit comprenant la prise et le disjoncteur différentiel est d’environ 150 à 200 euros, auxquels il faut ajouter environ 200 euros pour la pose. Cette solution donne droit à des aides financières. Notre conseil : vérifiez que votre chargeur mobile monte à 16A en type 2. Personnellement, j’ai opté pour un chargeur dédié à la prise renforcée pour une centaine d’euros.

La wallbox ou borne de charge

La borne de recharge, ou wallbox, est la solution la plus performante pour recharger sa voiture électrique à domicile. Elle permet une recharge 2 à 3 fois plus rapide qu’une prise renforcée, soit environ 4 à 6 heures. C’est la solution idéale si vous parcourez de nombreux kilomètres chaque jour ou si vous êtes professionnel de la route (VTC, taxi, etc.).

Selon votre installation électrique (monophasé ou triphasé) et la capacité de votre voiture (chargeur de courant alternatif embarqué), vous pourrez obtenir une puissance de charge allant de 7,4 kW à 22 kW. Toutefois, la Wallbox est également la solution la plus coûteuse, avec un prix allant de 400 à 800 euros pour la borne, et de 1000 à 2000 euros pour l’installation.

Pour réduire le coût de l’installation d’une Wallbox, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 300 € et d’une TVA réduite à 5,5 % pour les maisons individuelles de plus de 2 ans.

Partage de mon expérience

Depuis que je suis passé à la voiture électrique, j’ai pu tester différentes options de recharge à domicile. J’ai commencé avec une prise renforcée de type Green’Up, qui a l’avantage d’être polyvalente et abordable. En effet, on peut l’utiliser pour charger d’autres appareils électriques, comme un karcher ou un vélo électrique. Pour la voiture, j’ai ajouté un chargeur dédié qui coûte environ 80 euros et qui permet de profiter de toute la puissance disponible (16A). Pour moi, c’est la meilleure solution pour la plupart des gens, car elle offre un bon compromis entre sécurité, temps de charge et économie.

J’ai ensuite installé une borne de recharge Tesla Wall Connector, qui coûte un peu plus de 500 euros, soit 800 euros avec l’installation et le cuivre en plus. Cette borne est très esthétique et facile à utiliser, avec un câble de 7,3 m qui s’enroule autour de la borne. Elle peut délivrer jusqu’à 22 kW de puissance pour les installations triphasées (7,4 kW en monophasé), ce qui permet de recharger rapidement la voiture. J’apprécie également le fait qu’elle soit compatible avec toutes les voitures électriques et qu’on puisse vérifier l’historique de charge sur l’application Tesla.

Cela étant dit, il existe de nombreuses bornes de recharge sur le marché, avec des caractéristiques et des prix différents. Certaines bornes proposent un délestage automatique, qui permet d’adapter la puissance de charge en fonction de la consommation électrique du foyer. D’autres bornes sont plus simples et moins chères, mais offrent moins de fonctionnalités. Le choix dépend aussi de l’électricien agréé (qualifié IRVE) qui installe la borne.

En ce qui concerne la puissance de charge, il faut savoir que cela dépend de la tension, du courant et du nombre de phases. Par exemple, sur mon Volvo EX30, je peux obtenir jusqu’à 11 kW en triphasé (230 V x 16A x 3), mais seulement 7,3 kW en monophasé (230 V x 32A x 1). Il est donc important de bien choisir sa borne en fonction de la puissance maximale acceptée par sa voiture et de son installation électrique.

Alors, prise renforcée ou wallbox ?

Comme vous pouvez le voir, le choix entre une prise renforcée et une borne de recharge dépend de plusieurs facteurs, tels que le budget, la puissance souhaitée, la compatibilité avec la voiture et l’installation électrique. Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un électricien agréé pour l’installation, afin de garantir la sécurité et la conformité de l’installation. Et si vous voulez bénéficier des aides, vous n’avez pas le choix.

Mon expérience personnelle avec ces installations montre que la prise renforcée est idéale pour ceux qui cherchent une solution économique et flexible pour la recharge de véhicules électriques ainsi que d’autres appareils. Toutefois, pour une recharge plus rapide et régulière, la borne de charge est très pratique. Surtout si vous avez opté pour une offre heure pleine / heure creuse, ou d’autres offres énergétiques avec une plage horaire spécifique.

Une mention spéciale : la prise P17

Il y a une autre option : la prise P17, également connue sous le nom de prise industrielle ou prise CEE. C’est un type de connecteur électrique qui est souvent utilisé pour les applications industrielles en raison de sa robustesse et de sa capacité à gérer de fortes puissances. On en trouve souvent pour le camping. Cette prise est conçue pour des tensions allant de 230 V (monophasé) à 400 V (triphasé) et peut supporter des courants allant jusqu’à plusieurs dizaines d’ampères, en fonction de la taille et du modèle de la prise.

En ce qui concerne la recharge des véhicules électriques, la prise P17 peut être utilisée comme une solution de recharge, avec un adaptateur. Malheureusement, la norme NFC 15-100 interdit l’installation de prises P17 dans un milieu résidentiel pour recharger un véhicule électrique. Ce qui signifie qu’en cas de sinistre, votre assurance engagera votre responsabilité, et pourra refuser de vous indemniser. La prise P17 n’est donc pas illégale, en soi, mais elle ne rentre pas dans les normes. Assurez-vous en conséquence que votre installation soit faite dans de très bonnes conditions.

Quelles aides financières ?

Pour encourager l’adoption des véhicules électriques, plusieurs aides financières sont disponibles en France pour l’installation d’une prise renforcée ou d’une Wallbox à domicile.

Voici les principales :

MaPrimeRénov’

Cette aide, disponible pour les propriétaires et, depuis juillet 2021, pour les copropriétaires, permet de financer une partie des coûts d’installation d’une Wallbox. Le montant de l’aide dépend des revenus du foyer et du gain écologique de l’installation. Pour les prises renforcées, cette aide peut être moins systématique, mais elle est souvent accessible dans le cadre d’une rénovation énergétique plus large.

TVA réduite à 5,5 %

L’installation d’une Wallbox bénéficie d’une TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 %, ce qui réduit directement le coût de l’installation. Cette réduction s’applique à la main d’œuvre et aux équipements si la maison a plus de deux ans et que l’installation est effectuée par un professionnel certifié.

Subventions locales

De nombreuses régions, départements ou municipalités offrent des aides supplémentaires pour l’installation de bornes de recharge à domicile. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions directes, de prêts à taux zéro ou de réductions fiscales supplémentaires.