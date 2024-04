Volvo EX30, la voiture électrique qui m’a fait oublier ma Tesla Model 3

Après avoir roulé en Tesla Model 3 pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai jeté mon dévolu sur une voiture électrique sino-suédoise, le Volvo EX30.

En 2020, après m’être fait voler ma Peugeot 5008, j’ai décidé de sauter le pas et de passer à l’électrique.

À l’époque, la Tesla Model 3 était la seule option électrique correcte, et même si je n’étais pas fan de sa taille et de son ergonomie, j’ai été séduit par son agrément de conduite et son info-divertissement, sans oublier la simplicité d’usage.

Après avoir roulé en Tesla Model 3 pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, j’ai décidé de passer à autre chose. Non pas que la berline électrique californienne ne me convenait plus, loin de là, mais plutôt parce que j’avais besoin d’une voiture plus adaptée à mes besoins actuels : un SUV compact, maniable en ville et doté d’un hayon.

C’est ainsi que j’ai jeté mon dévolu sur le Volvo EX30, le nouveau venu dans la gamme électrique du constructeur suédois.

Sur le papier, le Volvo EX30 avait tout pour me plaire : une architecture électrique efficace, une autonomie et une vitesse de charge satisfaisantes, et un système d’infodivertissement moderne et connecté.

Et après avoir parcouru près de 2000 kilomètres en trois semaines, je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Le Volvo EX30 est une voiture électrique compacte et agréable à conduire, qui offre des performances et un confort de haut niveau.

Ce que j’aime sur le Volvo EX30

Une architecture électrique efficace : le Volvo EX30 repose sur la plateforme CMA du groupe Geely, la même que celle utilisée par le Polestar 2. Cette architecture électrique offre une relative bonne efficacité énergétique, avec une autonomie très correcte, et une vitesse de charge avec une belle courbe.

Le Volvo EX30 est un SUV compact au design élégant et épuré, typique de la marque suédoise. Les lignes sont fluides et les détails soignés, comme les feux avant en forme de marteau de Thor ou les jantes. L’intérieur est tout aussi réussi, avec une planche de bord minimaliste et des matériaux de qualité et bien agencé.

Un système de conduite autonome performant, avec un Pilot Assist aussi bon que celui de Tesla, et sans freinage fantôme.

Une barre de son Harman Kardon de qualité sur les finitions Plus et Ultra, offrant une bonne enveloppe sonore, l’acoustique est top.

Le Volvo EX30 est équipé du système d’infodivertissement Google Automotive (ex-Android Automotive), qui offre une interface intuitive, soignée et personnalisable. On retrouve toutes les applications utiles au quotidien, comme Google Maps, Spotify ou encore Waze. Le système sera bientôt compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, et peut être mis à jour à distance via le réseau 4G et 5G.

Le véhicule est très maniable en ville, grâce à sa direction précise et à son rayon de braquage réduit. Sur route, le SUV électrique se montre dynamique et agile, avec une accélération impressionnante, et surtout une reprise du tonnerre. Notez aussi que la suspension est bien calibrée.

Enfin… enfin un vrai assistant vocal ! Google Assistant est efficace, rapide et précis. Rien à voir avec ce que Tesla propose.

Il est impossible de parler de Tesla sans évoquer son fondateur emblématique, Elon Musk. Si je reconnais le génie d’Elon Musk et son rôle dans le développement de la voiture électrique, je ne suis pas en accord avec certaines de ses prises de position et de ses comportements. Et ça, je ne suis pas le seul à le penser.

Enfin, j’apprécie ne pas avoir une voiture commune, que l’on ne croise pas à chaque coin de rue. On voit beaucoup trop de Tesla.

Ce que je regrette sur le Volvo EX30

Le Volvo EX30 est un véhicule récent, et cela se ressent dans certains détails. J’ai ainsi rencontré quelques bugs logiciels, comme des paramètres qui s’enregistrent pas, des plantages de l’écran tactile ou des problèmes de connexion au réseau 4G. Volvo a promis une mise à jour corrective prochainement, mais en attendant, cela peut être frustrant.

Contrairement à la Tesla Model 3, le toit panoramique n’est pas de série sur le Volvo EX30. Il s’agit d’une option, ce qui est dommage pour un véhicule de cette gamme. Nous nous étions habitués à ce toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière dans l’habitacle.

Autre déception : la clé sur smartphone, qui permet de déverrouiller et de démarrer le véhicule sans clé physique, n’est pas encore disponible sur le Volvo EX30. Il faut donc se contenter d’une clé ou d’une carte, ce qui est un peu décevant pour un véhicule électrique connecté.

Le Volvo EX30 ne dispose pas de mode chien, qui permet de réguler la température à l’intérieur du véhicule lorsque l’on laisse temporairement nos toutous à l’intérieur. De même, le mode sentinelle, qui surveille les alentours du véhicule lorsqu’il est stationné, est absent. Ces deux fonctionnalités sont pourtant très utiles et appréciées sur la Tesla Model 3.

Un frunk trop petit : le Volvo EX30 dispose bien d’un coffre avant, mais celui-ci est très petit et peu pratique. On a l’impression que les ingénieurs ont simplement répondu à un cahier des charges sans réfléchir à l’intérêt réel de cette fonctionnalité.

Le passager avant manque de place pour ses genoux, alors même qu’aucune boîte à gants n’est placée là (elle est au centre).

Le Volvo EX30 émet des bips sonores un peu trop fréquents à mon goût, notamment lorsque l’on dépasse la vitesse autorisée ou que l’on quitte la route du regard. Ces alertes sont certes utiles pour la sécurité, elles répondent à de nouvelles réglementations, mais elles peuvent devenir vite agaçantes.

Bien que l’intérieur du Volvo EX30 soit globalement de bonne qualité, certains matériaux sont un peu cheap, comme le plastique recyclé. Celui-ci est malheureusement creux et à la texture granuleuse, ce qui donne une impression de légèreté et de fragilité.

Les commandes sur le volant sont insupportables à utiliser, heureusement que l’assistant vocal est efficace. Que ce soit les boutons physiques ou tactiles, c’est simple : une fois sur trois, cela ne marche pas.

Alors, du regret d’avoir vendu ma Tesla Model 3 ?

Malgré ces points faibles, je ne regrette pas d’avoir vendu ma Tesla Model 3 pour passer au Volvo EX30. Ce SUV électrique répond à mes besoins actuels, avec une autonomie suffisante pour mes trajets quotidiens et une conduite agréable en ville comme sur route.

De plus, le design élégant et l’infodivertissement moderne sont des atouts indéniables. J’espère simplement que Volvo corrigera rapidement les bugs logiciels et proposera bientôt la clé sur smartphone ainsi que le mode chien et CarPlay. En attendant, je profite pleinement de mon nouveau jouet électrique !

Pour toutes questions, pensez à consulter ce groupe Facebook où je passe de temps en temps. Je vous conseille aussi d’aller lire les retours positifs et négatifs de mon collègue Maxime, sur Numerama Vroom.



