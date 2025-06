« N’essayez pas de pirater nos systèmes », ces marques automobiles refusent le nouveau CarPlay d’Apple

Clash entre Apple et l’automobile : les constructeurs rejettent CarPlay Ultra. Un dirigeant de Renault aurait même dit à Apple « N’essayez pas de pirater nos systèmes ».

Apple rêvait de conquérir nos voitures, mais les constructeurs lui ferment la porte au nez. Mercedes, Audi, Renault et Volvo refusent le nouveau CarPlay Ultra dans leurs voitures. Pire : un dirigeant de Renault aurait expliqué à Apple « N’essayez pas de pirater nos systèmes ».

Pour aller plus loin

Apple CarPlay Ultra : tout comprendre à la technologie qui transforme votre voiture en Apple Car

Pour rappel, le nouveau CarPlay Ultra va bien au-delà de la simple projection d’écran iPhone. Apple veut contrôler la climatisation, les sièges, la radio et même l’instrumentation du véhicule.

Un niveau d’intégration qui fait grincer des dents chez les constructeurs, surtout maintenant qu’ils misent tout sur leurs propres logiciels pour générer de nouveaux revenus.

Pour aller plus loin

Apple CarPlay évolue en profondeur : voici toutes les nouveautés pour votre voiture

Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques

L’ironie de la situation ? Plusieurs de ces marques avaient promis de supporter CarPlay Ultra lors de son annonce en 2022. Mercedes, Audi et Volvo étaient même dans la liste officielle des 14 constructeurs partenaires. Mais trois ans plus tard, c’est la douche froide.

Qu’est-ce qui a changé ? Les constructeurs ont réalisé que le logiciel devient l’âme de leurs voitures électriques et autonomes. Laisser Apple prendre les commandes, c’est perdre le contrôle sur une source de revenus cruciale et sur la différenciation de leurs modèles.

La concurrence chinoise n’arrange rien. BYD, Xiaomi, Xpeng et autres marques asiatiques arrivent avec des voitures ultra-connectées et des logiciels maison impressionnants. Face à cette menace, les Européens veulent garder la main sur leurs systèmes.

Seules quelques marques premium maintiennent leur engagement. Aston Martin fait office de pionnier avec CarPlay Ultra déjà disponible. Porsche reste dans la course, tout comme les marques coréennes Hyundai, Genesis et Kia qui ont récemment rejoint l’aventure.

Pour aller plus loin

TopGear teste CarPlay Ultra : « c’est l’Apple Car sans avoir à construire la voiture »

Pour les autres ? Ford, Nissan et Infiniti restent évasifs, déclarant « n’avoir aucune annonce à faire ». Une façon polie de dire qu’ils réfléchissent encore ou qu’ils préparent leur sortie.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs iPhone : même les constructeurs qui refusent CarPlay Ultra gardent la version classique. Vous pourrez toujours connecter votre téléphone pour Apple Maps et Spotify, mais Apple ne contrôlera pas votre chauffage.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !