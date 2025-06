Vivo lance le X Fold 5, premier Android à supporter l’Apple Watch. Ce pliable ultra-fin de 217 grammes propose également une intégration poussée avec macOS et iCloud.

Vivo vient de sortir son X Fold 5, quelques semaines avant l’Unpacked de Samsung.

Avec seulement 217 grammes et 9,2 mm d’épaisseur une fois plié, il surpasse les références Samsung et Honor sur le terrain du poids et de la finesse.

Mais sa vraie révolution se cache ailleurs : c’est le premier smartphone Android à proposer une compatibilité native avec l’Apple Watch.

Cette annonce fait l’effet d’une bombe dans l’industrie mobile. Depuis des années, Apple maintient ses accessoires dans un écosystème fermé, ce qui force les utilisateurs Android à se tourner vers des alternatives.

Vivo brise cette logique avec une intégration poussée qui inclut également la duplication d’écran macOS et l’accès aux services iCloud. Vivo veut vraiment séduire les macophiles.

Un pliable qui fait mieux que les autres

Le Vivo X Fold 5 repousse les limites techniques avec des dimensions impressionnantes. Dans sa version Titanium, il ne mesure que 4,3 mm déplié et 9,2 mm plié, pour un poids plume de 217 grammes. Ces chiffres placent le X Fold5 devant tous ses concurrents directs, y compris le Galaxy Z Fold 6 de Samsung qui peine à descendre sous les 240 grammes.

Cette prouesse technique s’accompagne d’une batterie généreuse de 6 000 mAh, soit 500 mAh de plus que la plupart des pliables actuels. Vivo parvient à caser cette capacité supplémentaire tout en réduisant l’encombrement, un exploit d’ingénierie qui témoigne de la maturité technologique du constructeur chinois. La charge rapide 80 W filaire et 40 W sans fil complètent un ensemble énergétique très solide.

Seul bémol : ces dimensions exceptionnelles ne concernent que la version Titanium. Les déclinaisons Pine et White affichent des mensurations plus classiques (4,55 mm déplié, 9,7 mm plié) pour un poids de 226 grammes. Vivo semble réserver ses meilleures innovations à la version premium, une stratégie commerciale discutable qui prive certains acheteurs des avancées les plus spectaculaires.

Photo : Vivo vise plus haut que Samsung

Le système photo du X Fold 5 mise sur la qualité plutôt que la quantité de capteurs.

Le capteur principal Sony IMX921 de 50 MP au format 1/1,56 pouce s’accompagne d’un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 3x et d’un ultra-grand-angle 50 MP. On a donc trois caméras.

Le téléobjectif Sony IMX882 au format 1/1,95 pouce impressionne particulièrement. Avec son ouverture f/2,55 et ses capacités macro, il promet une qualité d’image supérieure à celle des téléobjectifs de 12 MP qu’on trouve encore sur certains pliables haut de gamme.

Cette montée en gamme photo s’accompagne d’écrans OLED de 8,03 pouces (interne) et 6,53 pouces (externe) dotés de dalles LTPO pour optimiser la consommation. Les certifications IP5X et IPX9 contre la poussière et l’eau sont là, un point souvent négligé sur les premiers pliables.

L’Apple Watch sur Android : révolution ou gadget ?

L’intégration Apple Watch constitue l’argument le plus spectaculaire du X Fold 5. Cette compatibilité inédite permettrait aux utilisateurs Android de profiter de la montre connectée d’Apple sans basculer vers iPhone. Si cette fonctionnalité se confirme, elle bouleverserait l’écosystème mobile en brisant les barrières entre iOS et Android.

Cette ouverture s’étend à d’autres services Apple : duplication d’écran macOS et accès iCloud. Vivo semble vouloir séduire les utilisateurs multi-plateformes qui jonglent entre appareils Apple et Android.

Le Vivo X Fold 5 prend également en charge les appels, les messages et les notifications de l’iPhone. L’iPhone peut être directement connecté au point d’accès du X Fold 5, ce dernier peut effectuer une charge inversée et transférer des données avec l’iPhone par simple contact.

Reste à déterminer les modalités techniques de cette intégration. Apple contrôle jalousement l’accès à ses services, et cette compatibilité pourrait nécessiter des compromis ou des solutions de contournement. L’expérience utilisateur finale dira si cette promesse marketing se traduit par une vraie valeur ajoutée ou reste un argument commercial creux.

Snapdragon 8 Gen 3 : un choix assumé

Vivo fait l’impasse sur le dernier Snapdragon 8 Elite au profit du Snapdragon 8 Gen 3, une génération antérieure mais éprouvée. Ce choix permet de maintenir un prix de départ à 6 999 yuans (environ 940 euros) tout en conservant des performances solides. Une stratégie de positionnement qui privilégie l’accessibilité à la course aux specs.

Cette approche pragmatique se justifie d’autant plus que le Snapdragon 8 Gen 3 reste largement suffisant pour la majorité des usages, y compris les plus exigeants. Les 12 Go de RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.1 compensent largement les éventuelles limitations du processeur. Vivo préfère investir dans d’autres composants plus différenciants.

Le X Fold 5 décline ensuite en versions 512 Go (équivalent 1 050 euros), 16 Go de RAM (équivalent 1 100 euros) et 16 Go + 1 To (équivalent 1 270 euros). On a pas de prix en Europe, car pour le moment, Vivo n’a pas officialisé son nouveau smartphone en dehors de Chine. Seule l’Inde semble confirmée pour mi-juillet.

Compromis et points d’interrogation

Quelques concessions ternissent le tableau. Le lecteur d’empreintes latéral capacitif remplace la solution ultrasonique double du X Fold 3 Pro, une régression technique sur un élément d’usage quotidien.