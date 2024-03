Le Samsung Galaxy Z Fold 5 a un nouveau challenger de taille

Le Vivo X Fold 3 Pro, équipé d'un capteur photo géant et d'une batterie conséquente, se positionne comme un sérieux concurrent au Samsung Galaxy Z Fold 5.

Alors que les rumeurs laissaient entendre que le groupe derrière Vivo allait abandonner le format pliable, la marque revient en force avec un smartphone particulièrement impressionnant : le Vivo X Fold 3 Pro.

Ce nouveau venu sur le marché des smartphones pliables se positionne comme un sérieux concurrent au Samsung Galaxy Z Fold 5, et pour cause : il dispose d’atouts indéniables, notamment en matière de photographie.

Un capteur photo géant

Le Vivo X Fold 3 Pro se démarque de la concurrence pliable grâce à son capteur OV50H de 1/1,3 pouce, une taille relativement énorme pour un smartphone pliable. Ce capteur équipe l’appareil photo principal de 50 mégapixels, avec une ouverture F/1,65.

Mais ce n’est pas tout : l’appareil photo principal et le téléobjectif périscope sont stabilisés optiquement. Le téléobjectif OV64B de 64 mégapixels, compatible macro, il offre un zoom maximal de 30x. Enfin, l’ultra grand angle ISOCELL JN1 de 50 mégapixels avec ouverture F/2.0 vient compléter ce trio de choc. Grâce au Vivo V3 ISP et au revêtement Zeiss T*, Vivo promet des performances intéressantes.

Une batterie conséquente et une charge ultra-rapide

Malgré son poids plume de 236 grammes, pour un smartphone pliable, le Vivo X Fold 3 Pro intègre une batterie de 5 700 mAh, une capacité impressionnante. Mais ce n’est pas tout : cette batterie peut être chargée à une puissance maximale de 100 watts via un câble, et de 50 watts sans fil.

Le Vivo X Fold3 Pro a également l’avantage d’être le premier smartphone pliable à être équipé du Snapdragon 8 Gen 3, la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Couplé à une compatibilité avec le Wi-Fi 7, il est également 5G évidemment.

Un design fin et élégant

Avec une épaisseur de seulement 5,2 mm lorsqu’il est déplié, le Vivo X Fold 3 Pro est particulièrement fin. Même plié, son épaisseur n’excède pas 11,2 mm, un véritable exploit lorsque l’on considère la batterie conséquente qu’il embarque.

Côté écran, le Vivo X Fold3 Pro ne déçoit pas non plus. L’écran OLED principal fait 8,03 pouces, avec une définition de 2480 par 2200 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits. Quant à l’écran secondaire, il affiche une diagonale de 6,53 pouces, avec une définition de 2748 × 1172 pixels et un taux de rafraîchissement également de 120 Hz.

Enfin, le Vivo X Fold3 Pro est livré avec OriginOS 4, basé sur Android 14.

Pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant sa commercialisation en France, où la présence de Vivo est en suspens depuis plusieurs mois.

