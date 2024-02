La rumeur était fausse : ce géant n’abandonne pas les smartphones pliables

La semaine dernière, une rumeur faisait état de l'abandon d'Oppo des smartphones pliables. La marque a répondu en indiquant que c'était faux et qu'elle allait bel et bien développer de nouveaux modèles à l'avenir.

Il y a quelques jours, nous nous faisions le relai d’une rumeur : Oppo et Vivo arrêteraient les frais avec les smartphones pliables. En cause : leurs derniers modèles de ce type se seraient très mal vendus. Oppo a réagi pour démentir.

Non, Oppo n’arrête pas les modèles pliants

Avec du recul, la rumeur était assez étrange : Oppo a investi beaucoup d’argent dans cette technologie, et partage son expertise avec OnePlus et Realme, et dans une moindre mesure avec Vivo, au sein du groupe BBK Electronics. De quoi développer une seule technologie d’écran pliable et de charnière pour plusieurs grandes marques.

Par ailleurs, l’Oppo Find N3, que l’on connaît en France sous l’appellation OnePlus Open, est un très bon smartphone pliable au format livre, l’un des meilleurs — si ce n’est le meilleur — que nous ayons testés.

C’est dans les colonnes de GSM Arena qu’Oppo a réagi : « le dévouement d’Oppo au développement continu de la technologie des smartphones pliables reste inchangé. Restez à l’écoute de nos mises à jour et annonces officielles ».

Un marché des smartphones pliables encore fragile, surtout en France

Pour autant, les Vivo X Fold, Oppo Find N3 Fold et Find N2 Flip se sont mal vendus. Par ailleurs, Oppo a rencontré quelques problèmes judiciaires en Europe, y compris en France. C’est pourquoi la marque avait quitté le marché. Depuis, les soucis ont été réglés et elle est revenue, notamment en Allemagne, et pourrait même revenir en France.

Si Samsung poursuit la course avec ses Flip et ses Fold qui se peaufinent avec le temps, le constructeur est plutôt seul en dehors du marché chinois. Chez nous, il y a aussi Honor et son Magic V2 arrivé tout récemment, ou encore les Razr de Motorola. Mis à part ça, le marché des smartphones pliables reste relativement restreint. De quoi renforcer la puissance de la rumeur de l’abandon de ce marché par Oppo et Vivo.