Avec moins de 300 € à dépenser pour un smartphone, il vaut mieux craquer pour un Samsung ou un Oppo ?

Le Samsung Galaxy A26 et l’Oppo Reno 13 F sont des smartphones équilibrés avec un rapport qualité-prix intéressant. En promotion à moins de 300 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Choisir le bon smartphone milieu de gamme, avec un budget inférieur à 300 euros, n’est pas si simple tant les références sont nombreuses. La bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé deux bonnes références qui sont susceptibles de vous plaire.

D’un cĂ´tĂ©, on a le Galaxy A26, une valeur sĂ»re chez Samsung, et de l’autre, l’Oppo Reno 13 F, une alternative convaincante qui offre de bonnes prestations. Ces deux rĂ©centes rĂ©fĂ©rences sont actuellement en promotion, et paraissent ĂŞtre une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Voici un comparatif qui devrait vous aider dans votre choix final.

Deux smartphones Ă moins de 300 euros

Des smartphones bien conçus

Au premier coup d’œil, les deux appareils milieu de gamme profitent d’une bonne qualité de fabrication. L’Oppo Reno 13 F est un joli produit avec son design épuré, des tranches plates et des angles joliment arrondis. Le plastique est roi, mais cela n’empêche pas le dos d’être très réussi, avec un noir mat plaisant. La conception est soignée, et la marque ajoute même une certification IP69. Il devrait donc résister à une immersion prolongée dans l’eau et aux jets sous pression. De son côté, le Galaxy A26 prend du galon en affichant des finitions qui flirtent avec la qualité premium. C’est en grande partie dû à son dos en verre, bien plus élégant que le plastique, même si on retrouve ce matériau pour le cadre. Toutefois, il garde toujours cette encoche un peu vieillotte. Heureusement, il devient plus résistant, il est IP67 et est protégé par du Gorilla Glass Victus Plus.

Pour les photos, Samsung intègre un triple capteur de 50, 8 et 2 Mpx Ă l’arrière et un capteur selfie de 13 Mpx Ă l’avant. Son capteur principal produit des images nettes et colorĂ©es en plein jour. Le mode nuit amĂ©liore lĂ©gèrement les clichĂ©s nocturnes, mais reste limitĂ©, tandis que le capteur ultra grand-angle et le macro sont fonctionnels, mais peu impressionnants. Le tĂ©lĂ©phone d’Oppo accueille lui aussi un trio de capteur : une camĂ©ra grand-angle de 50 Mpx, un ultra-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, le capteur principal offre des clichĂ©s agrĂ©ables. Il fait un bon travail, un peu moins pour l’ultra grand-angle de 8 Mpx. Le mode nuit tient la route, mais ne brille pas particulièrement. On regrette aussi l’absence de tĂ©lĂ©objectif, mais le zoom x2 reste efficace.

De beaux écrans avec une bonne expérience logicielle à la clé

Sur des appareils entrĂ©e/milieu de gamme, il faut s’attendre Ă voir quelques bordures grossières autour de l’Ă©cran. Les deux appareils n’y Ă©chappent pas, mais celui d’Oppo propose des contours plus affinĂ©s que son rival, et ce, mĂŞme au niveau du menton.

Une fois allumée, le Reno 13 F laisse découvrir une dalle AMOLED de 6,67 pouces en 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est dynamique jusqu’à 120 Hz, avec un palier inférieur à 60 Hz. Il se révèle très bien calibré, la finesse d’affichage est bien là et, surtout, nous avons l’un des meilleurs espaces colorimétriques disponibles sur un smartphone à ce tarif.

Enfin, la luminositĂ© est Ă 1214 nits, ce qui suffit pour lire confortable Ă l’extĂ©rieur. Comme toujours sur les smartphones Samsung, nous avons relevĂ© un Ă©cran Amoled 120 Hz (FHD+) de bonne facture, mais qui arbore une encoche en goutte un peu datĂ©e et qui manque de luminositĂ©.

Sur la partie logiciel, le Galaxy 126 a brillé durant notre test jusqu’à obtenir la note de 9. Il tourne sous One UI 7 basé sur Android 15 et s’en sort très bien. Cet OS assure une expérience logicielle fluide et complète avec quelques fonctionnalités IA et la promesse de mises à jour régulières : les six ans de mises à jour promis par la marque sont vraiment appréciables.

Quant au Reno 13 F, il est, lui aussi, livré sous Android 15, mais avec l’interface ColorOS. Une interface bien connue qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Les outils IA sont intéressants, mais la majorité ne sont pas encore disponibles en français. Il y a toutefois de quoi s’occuper avec les outils liés à la photo ou à la création graphique. Et il offre 5 années de mises à jour et 6 ans de sécurité.

Des performances équilibrées

La firme sud-coréenne décide de dégainer un de ses processeurs maison Exynos pour faire fonctionner son appareil, alors que le constructeur chinois se tourne vers Qualcomm.

Pour aller plus dans les détails, le Galaxy A26 est animé par la puce Exynos 1380, couplée à 6 Go de RAM. Cette configuration suffit pour faire tourner Android et la majorité des apps sans accroc. Cependant, quelques ralentissements peuvent intervenir avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan, par exemple. Les gamers invétérés et adeptes de ce type de jeux devront revoir à la baisse leurs exigences : sur Genshin Impact, nous avons atteint 30 fps en mettant les graphismes en moyen avec une totale stabilité. Au-delà , on manque de fluidité, sans compter les à -coups.

Le Reno 13 F est animé quant à lui par la puce Snapdragon 6 Gen 1 avec 8 Go de RAM. Même si ce n’est pas le plus performant du marché, il se montre fluide et réactif au quotidien. Même au niveau du gaming, il tient la route. Dans Fortnite, en mode Épique, nous avons pu atteindre 35 à 49 FPS. Pour une expérience de jeu plus fluide, mieux vaut passer en mode Moyen ou Faible, où nous obtenons une stabilité entre 45 et 50 FPS.

Le smartphone d’Oppo prend l’avantage avec une meilleure autonomie et charge rapide

Si le Galaxy A26 de Samsung intègre un accumulateur classique de 5 000 mAh, le Reno 13 F d’Oppo peut compter sur une batterie plus gĂ©nĂ©reuse de 5 800 mAh.

Au quotidien, elle permet de tenir une journĂ©e de travail sans aucune difficultĂ©, voir mĂŞme une deuxième journĂ©e avec une utilisation modĂ©rĂ©e et si vous n’ĂŞtes pas trop gourmand. Et mĂŞme si c’Ă©tait le cas, la charge rapide 45 watts vient Ă la rescousse pour vous permettre de rĂ©cupĂ©rer rapidement de la batterie.

Le téléphone de Samsung se montre tout de même rassurant, même avec le mode 120 Hz activé, il tient une journée avec un usage mixte (message, réseaux sociaux, SvoD…). Arriver aux deux jours sera néanmoins compliqué. En revanche, si la marque annonce une charge “rapide”, celle-ci est de toujours limitée à 25 Watts, comme son prédécesseur. En partant de 2 %, le téléphone a mis près de 2 heures pour atteindre les 100 %. Lors de notre test, les derniers pourcentages ont été plus difficiles à récupérer. Il faut reconnaître que c’est (très) long en 2025 et qu’il serait temps de passer à la vitesse supérieure.

Oppo ou Samsung, quel est le choix de la raison ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

L’Oppo Reno 13 F tire son Ă©pingle du jeu. Grâce Ă sa grosse batterie, on a un smartphone endurant qui peut dĂ©passer une journĂ©e d’utilisation, tout en comptant sur sa charge vĂ©loce pour faire le plein de la batterie rapidement. Il assure de bonnes performances au quotidien, y compris en gaming si vous sacrifiez en qualitĂ© graphique. Son Ă©cran bien calibrĂ© offre une expĂ©rience fluide et agrĂ©able au quotidien avec ColorOS. Petit plus pour ses 5 annĂ©es de mises Ă jour majeures qui sont rassurantes. Il montre plus ses limites en photographie.

Le Samsung Galaxy A26 a quelques bons atouts : les six ans de mises Ă jour majeures et One UI 7, un design agrĂ©able plus premium et robuste ainsi qu’une autonomie solide. C’est un bon smartphone, mais qui n’est pas sans dĂ©fauts. Il garde sa charge lente de 25 W qui reste trop faible par rapport Ă la concurrence, le module photo est repris Ă l’identique au prĂ©cĂ©dent modèle, la luminositĂ© est moins bonne et il reste Ă la traĂ®ne au niveau des performances en jeu.

Pour plus de détails, nous vous invitions à lire :

