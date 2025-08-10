Une date pour les iPhone 17, une pub pour le Pixel 10 et une augmetation de prix pour Orange – L’actu tech de la semaine

 
On connait la date de présentation des iPhone 17, on a vu une pub des Google Pixel 10 et on entend Orange prévenir de certaines hausses de tarifs. Voici le récap des infos de la semaine.

Voici quand les iPhone 17 devraient être présentés

Les plus récents indices pointent vers une keynote de présentation des futurs iPhone 17 qui se tiendrait le 9 septembre 2025. Rappelons que, dans la gamme, l’iPhone 17 Air ultra fin sera le modèle le plus scruté pour sa nouveauté.

Google tacle Apple pour sa première pub du Pixel 10

Les Pixel 10 ont déjà droit à une pub avant même leur présentation officielle. La vidéo est par ailleurs surtout un tacle à Apple pour pointer du doigt l’avance de Google sur la pomme en termes d’intelligence artificielle.

À lire aussi :
Pixel 10 : Google prouve une nouvelle fois que vendre des smartphones n’est pas sa priorité

Orange prépare des hausses prix

La patronne d’Orange prévient : il y aura des hausses de prix pour certains forfaits. On ne sait pas encore quelles offres seront concernées ni quand exactement. Rappelons que lorsque la décision sera entérinée, l’opérateur historique aura l’obligation de vous prévenir en amont, si vous êtes client.

Omar Belkaab

Rédacteur en chef

