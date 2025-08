On connaît (sans doute) la date de lancement des futurs iPhone 17

Alors que la rentrée approche doucement, Apple s’apprête donc à présenter ses nouveaux iPhone 17. Et comme à l’accoutumée, des rumeurs évoquent déjà une date de lancement possible : le 9 septembre prochain.

Crédit : MajinBuOfficial (Twitter/X)

Cela fait de très nombreuses années maintenant qu’Apple tient sa fameuse « keynote » de lancement des iPhone en septembre et 2025 ne va pas échapper à la tradition. Si l’on se doutait que le constructeur préparait quelque chose pour la rentrée, de nouvelles infos quant à la date précise viennent d’émerger et cela devrait se passer le mardi 9 septembre.

Cette rumeur nous vient du site allemand iPhone-Ticker qui a eu accès à des documents internes venant d’opérateurs mobiles. Apple suivrait ensuite un calendrier de sortie assez classique.

Une sortie officielle le 19 septembre

Comme à l’accoutumée, le constructeur ouvrirait ensuite les précommandes le vendredi suivant la keynote (soit le 12 septembre) et ferait arriver les appareils en magasin la semaine suivante (le vendredi 19 septembre précisément). Ce calendrier, s’il est à prendre avec des pincettes pour le moment, collerait parfaitement aux habitudes de la marque.

Surtout que cette rumeur n’est pas la première à évoquer un lancement début septembre. En juillet déjà, Bloomberg évoquait un possible lancement la semaine du 8 septembre. Apple ayant pour habitude de faire ses keynote le mardi, la date du 9 semble plus que plausible. Cela éviterait en plus de squatter l’actualité un 11 septembre, date encore tabou aux États-Unis.

Si vous attendez impatiemment les nouveaux modèles de téléphone Apple, donc, il ne vous reste plus qu’une grosse trentaine de jours à poireauter. Viendra ensuite la traditionnelle chorégraphie de la pause de l’Apple Store, de l’ouverture des précommandes et des potentiels délais de livraison.

Qu’attendre de la keynote ?

Pour rappel, Apple devrait profiter de cet évènement pour annoncer non seulement ses iPhone 17 et 17 Pro, mais aussi l’iPhone 17 Air qui viendrait prendre la place du modèle « Plus », généralement assez peu populaire. Cela marquerait la première fois depuis longtemps que l’entreprise fait une entorse à sa traditionnelle logique de gamme.

La cuvée 2025 des téléphones pommée devrait aussi aborder un tout nouveau design, inaugurer la puce A19 et sa déclinaison Pro et être les premiers appareils à embarquer nativement iOS 26. Quant aux prix, ils varieraient comme à l’accoutumée entre 1000 et 2000 € selon les modèles et les configurations choisies.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.