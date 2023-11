MG4 Standard, Comfort, Luxury, Autonomie Étendue ou XPower : quelle version choisir en 2023 ?

La MG4 dispose aujourd'hui d'une offre conséquente, avec pas moins de 5 versions différentes au catalogue. Selon vos contraintes en terme de coût, d'autonomie et d'équipements, voyons celle qui est la plus à même de vous satisfaire.

Disponible depuis quelques mois maintenant, la MG4 est venue chambouler le monde des véhicules électriques en France. La recette semble bien fonctionner, puisque son look inédit associé à un placement tarifaire agressif a conquis de nombreux électromobilistes.

À l’été 2023 sont apparues deux nouvelles finitions, baptisées Xpower et Luxury Autonomie Étendue, qui viennent compléter la gamme. Ce sont ainsi pas moins de 5 versions différentes qui sont proposées, chacune avec ses particularités. Sans plus tarder, examinons les points communs et les différences entre les MG4 disponibles à la commande, pour tenter de déterminer celle qui vous convient le mieux.

MG MG4 La surprenante petite berline électrique

Design intérieur et extérieur

La petite berline électrique de MG sait se faire remarquer, avec une face avant caractéristique et très sportive. Son gabarit est à la croisée des chemins d’un petit SUV, un crossover, une compacte et une berline, faisant de la MG4 une voiture électrique qui sort de l’ordinaire.

Le constructeur chinois souhaite bien que la MG4 se remarque, comme en témoignent les différents coloris assez inédits qui sont au catalogue. Avec ses 4,29 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,50 mètre de haut, la MG4 se place parfaitement entre une Renault Mégane E-Tech et une Peugeot e-308, ayant moins de 9 centimètres d’écart en longueur avec les deux françaises.

À l’intérieur, la MG4 offre un habitacle spacieux pour les passagers avants, qui profiteront d’une assise confortable à souhait. Pour la deuxième rangée, c’est également une belle surprise, puisque de grands adultes peuvent se loger sans peine à l’arrière. Enfin, le coffre arrière de 350 litres (363 litres en version Standard et Comfort, qui n’ont pas de double plancher) assure de pouvoir partir en vadrouille avec quelques bagages pour deux ou quatre personnes.

Pour une voiture de cette gamme, notons que les finitions intérieures sont bonnes en partie haute, avec des matériaux corrects, mais les parties basses sont souvent faciles à rayer avec des plastiques d’une qualité tout juste passable. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller lire ou relire notre essai de la MG4.

Les options relatives aux différentes versions

Chez le constructeur chinois MG, la dotation de série est globalement très bonne, avec notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien dans la voie, ou encore la compatibilité V2L et l’intégration d’Apple CarPlay et Android Auto. Sur les niveaux de finition Comfort, Luxury et Xpower, certains ajouts sont bienvenus.

Nous noterons par exemple la caméra à 360 degrés présente sur la finition Luxury, ainsi qu’une pompe à chaleur et les sièges avant et le volant chauffants, que l’on ne retrouve ni sur la finition Standard, ni sur la finition Comfort.

La version la plus haut de gamme, Xpower, ajoute à toutes ces options un blocage électronique du différentiel, des sièges en similicuir et alcantara, ou encore un affichage des données de conduite sur circuit, pour vos sessions sur piste.

MG a fait le choix de ne pas proposer d’options à la configuration autres que la couleur de la carrosserie (noir, rouge, gris, bleu, orange, gris nuit et vert), découpant ainsi sa gamme uniquement en cinq versions pour plus de simplicité. Pour afficher aisément les différences en terme de tarif et d’équipement, vous pouvez consulter le configurateur en ligne de la MG4.

MG4 Standard

Entrée de gamme de la MG4, la finition Standard est disponible à partir de 29 990 euros. Ce tarif agressif est là pour attirer les éventuels indécis vers la petite berline électrique, qui est dotée d’une batterie de 51 kWh, affichant une autonomie WLTP de 350 kilomètres. La consommation en cycle mixte est annoncée à 17 kWh/100 km par MG.

En terme de performances, la vitesse maximale est affichée à 160 km/h, et le 0 à 100 km/h est quant à lui abattu en 7,7 secondes grâce à un moteur de 125 kW (170 ch) entrainant les roues arrières. Contrairement au reste de la gamme, la batterie de 51 kWh est de type LFP (lithium fer phosphate), ce qui lui confère l’avantage de pouvoir être chargée à 100 % quotidiennement sans risquer d’accélérer la dégradation de la batterie.

Le chargeur embarqué de 6,6 kW permet de recharger entièrement la MG4 Standard en 8 heures, tandis qu’en charge rapide en courant continu, le port CCS assure un passage de 10 à 80 % en 37 minutes (88 kW en puissance maximale).

MG4 Comfort

Proposée à partir de 33 990 euros, la MG4 Comfort récupère la dotation de série de la finition Standard, en ajoutant une calandre à volets actifs, des vitres et lunette arrière surteintées, ainsi qu’un volant gainé de cuir et des miroirs de courtoisie à l’intérieur. Si vous vous dites que cela ne vaut pas les 4 000 euros d’écart, vous avez raison. Mais ce n’est pas tout.

La MG4 Comfort arbore une batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) de 64 kWh, donnée pour une autonomie WLTP de 450 kilomètres. C’est 100 km de plus que la version Standard, ce qui est assez significatif. Les performances sont quant à elles comparables, avec une vitesse de pointe de 160 km/h et un 0 à 100 km/h annoncé en 7,9 secondes.

Le moteur de 150 kW (204 ch) offre un couple maximal de 250 Nm, et la consommation en cycle mixte est de 16 kWh/100 km. Le chargeur embarqué est de 11 kW, assurant de remplir la batterie en 6 heures, et la charge rapide culmine à 140 kW de puissance maximale. Ceci permet à la MG4 Comfort de passer de 10 à 80 % en 26 minutes.

MG4 Luxury

Pour 2 000 euros de plus que la version Comfort, la MG4 Luxury récupère les mêmes caractéristiques au niveau du groupe motopropulseur et de la batterie. Le pack de 64 kWh sur cette MG4 Luxury permet d’afficher une autonomie WLTP de 435 kilomètres, ce qui est un peu en-deçà de la version Comfort. Les quelques kilogrammes de plus associés à une garde au sol plus importante sont sans doute la raison de cette différence.

La consommation est quant à elle annoncée à 16,6 kWh/100 km, tandis que l’accélération (7,9 secondes pour le 0 à 100 km/h) et la vitesse maximale (160 km/h) restent inchangées.

Les grosses différences avec la version Comfort sont donc à chercher à l’intérieur ou sous le capot du véhicule, puisque le moteur et la batterie sont les mêmes. Nous retrouvons ainsi une caméra à 360 degrés, des jantes de 18 pouces, des sièges avant chauffants, un volant chauffant et une pompe à chaleur sur la MG4 Luxury.

De plus, la partie infodivertissement est modifiée également, avec l’arrivée d’un planificateur d’itinéraire d’ici la fin de l’année 2023. Un chargeur de smarphone par induction ou encore une fonctionnalité de Hotspot Wi-Fi viennent compléter la dotation de la MG4 Luxury, disponible à partir de 35 990 euros.

MG4 Luxury Autonomie Étendue

Nouvelle venue au catalogue français de MG, la MG4 Luxury Autonomie Étendue récupère tous les équipements de la MG4 Luxury. Le changement est à chercher du côté de la motorisation et de la batterie. Le moteur passe à une puissance de 180 kW (245 chevaux), permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes avec un couple maximal de 350 Nm, et augmentant la vitesse maximale à 180 km/h.

La batterie qui équipe la MG4 Luxury Autonomie Étendue est de 77 kWh, et l’autonomie WLTP est annoncée à 520 kilomètres. La consommation annoncée par MG est de 16,5 kWh/100 km, ce qui est tout juste en-dessous de celle de la MG4 Luxury dotée de la batterie de 64 kWh. La raison à cela est une optimisation du nouveau moteur, plus puissant, qui est moins sollicité.

Malheureusement, l’arrivée d’une plus grosse batterie pour la MG4 n’a pas été accompagnée d’une augmentation de la puissance de charge rapide. Ainsi, avec une puissance maximale acceptée de 144 kW et une courbe de recharge qui n’est pas la meilleure du marché, il faut compter pas moins de 38 minutes pour passer de 10 à 80 % avec la MG4 Luxury Autonomie étendue. Le chargeur embarqué de son côté est de 11 kW, assurant un remplissage intégral en environ 7 heures.

Comptez 39 490 euros pour cette MG4 Luxury Autonomie Étendue, soit 3 500 euros de plus que la version 64 kWh.

MG4 XPower

Tout en haut de la gamme se trouve la MG4 Xpower, et sous cette appellation se cache une version bien plus sportive que le reste de la gamme. La principale différence est au niveau de la motorisation : les autres versions de la MG4 sont des propulsions, tandis que la MG4 Xpower arbore deux moteurs (avant et arrière) et une transmission intégrale.

Le moteur avant de 150 kW (204 ch) combiné au moteur arrière de 180 kW (245 ch) permet une puissance cumulée de 320 kW (435 ch) et un couple maximal de 600 Nm. Dans ces conditions, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 secondes, et la vitesse maximale atteint 200 km/h. MG a clairement axé cette version sur les performances et le côté sportif, puisque nous retrouvons un Launch Control, un blocage électronique du différentiel, et un affichage dédié au sessions sur circuit.

Mais qui dit puissance démesurée dit consommation qui s’envole, et la MG4 Xpower ne déroge pas à la règle. La consommation en cycle mixte est de 18,7 kWh/100 km, et la batterie de 64 kWh ne permet donc d’atteindre qu’une autonomie de 385 kilomètres seulement.

Ayant la même batterie que les versions Comfort et Luxury, la MG4 Xpower a les mêmes caractéristiques de charge : 140 kW de puissance maximale, 10 % à 80 % en 26 minutes, et chargeur embarqué de 11 kW.

Il faut compter 40 490 euros pour cette MG4 Xpower qui est destinée aux amoureux des sensations fortes. Elle est donc éligible au bonus écologique.

Quelle MG4 acheter en 2023 ?

Si vous hésitez entre les différents modèles de MG4, ce dossier devrait vous permettre d’y voir plus clair sur le catalogue du constructeur chinois. La gamme se décompose en cinq versions, allant de 29 990 euros à 40 490 euros. Les autonomies varient de 350 kilomètres (MG4 Standard avec batterie de 51 kWh) à 520 kilomètres (MG4 Luxury Autonomie Étendue), montrant que MG souhaite proposer une option pour chaque cas d’usage.

Ne vous trompez pas avec la MG4 Luxury Autonomie Étendue, puisque malgré sa batterie plus conséquente, sa capacité de charge rapide moins importante peut être un handicap sur de longs trajets. Sur 1 000 kilomètres, le gain de temps peut être négligeable, voire dans certains cas une MG4 avec une batterie de 64 kWh peut arriver à destination plus rapidement.

Cependant, si l’autonomie plus importante de 70 kilomètres peut changer la donne lors de certains de vos trajets, il peut être intéressant d’opter pour la MG4 Luxury Autonomie Étendue, si les 3 500 euros d’écart sont envisageables pour votre budget. Enfin, les deux extrêmes de la gamme sont là pour contenter les profils les plus vastes possibles : la MG4 Standard reste la référence du marché en termes de rapport prix/prestations, là où la MG4 Xpower est là pour les férus de conduite sportive.

Les prix de MG4

Nous récapitulons les différences entre les versions dans le tableau ci-dessous pour vous permettre d’y voir plus clair sans les bonus écologiques.

Version Prix Charge AC Charge DC Autonomie MG4 Standard 29 990 euros 6,6 kW 88 kW - 10-80 % en 37 min 350 km MG4 Comfort 33 990 euros 11 kW 140 kW - 10-80 % en 26 min 450 km MG4 Luxury 35 990 euros 11 kW 140 kW - 10-80 % en 26 min 435 km MG4 Luxury Autonomie Étendue 39 490 euros 11 kW 144 kW - 10-80 % en 38 min 520 km MG4 Xpower 40 490 euros 11 kW 140 kW - 10-80 % en 26 min 385 km

Si toutefois vous n’êtes pas convaincus par la MG4, notre guide dédié aux meilleures voitures électriques est là pour vous aider à faire un choix plus éclairé en cas de besoin.

