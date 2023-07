Voici la MG4 Xpower : 30 000 euros de moins qu’une Tesla, mais (presque) aussi performante

MG vient de lever le voile en France sur une nouvelle voiture électrique, la MG4 Xpower. Au programme : une puissance démentielle de 435 ch, pour venir chasser sur les terres de la Tesla Model 3 Performance. Mais avec un prix totalement différent, puisqu'il est question d'une différence d'environ 30 000 euros.

MG vient de lancer deux nouvelles MG4. Nous avons déjà traité de la MG4 à grande autonomie (Luxury autonomie étendue) dans un autre papier, et voici désormais la MG4 Xpower. La fameuse version performance que nous avions déjà vue passer dans d’autres pays européens. Cette fois-ci, le constructeur chinois dévoile toute la fiche technique française ainsi que le prix. Et c’est plutôt une (très) bonne surprise.

Une puissance démentielle

La MG4 Xpower développer une puissance de 435 ch (320 kW) grâce à deux moteurs électriques : un de 204 ch (150 kW) à l’avant et un second de 245 ch (180 kW) à l’arrière. C’est donc la première MG4 dotée d’une transmission intégrale, réputée pour améliorer la tenue de route. Le couple est annoncé pour 600 Nm, ce qui est énorme. Toute cette puissance permet à la voiture électrique d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 200 km/h.

Mais qui dit puissance en hausse, dit autonomie en baisse. La MG4 n’hérite pas de la nouvelle batterie de 77 kWh de la version grande autonomie, mais de l’intermédiaire, de 64 kWh. Ce qui lui permet alors d’annoncer une autonomie de 385 km sur le cycle mixte WLTP. MG promet une consommation électrique de 18,7 kWh / 100 km en prenant en compte les pertes liées à la recharge.

Une recharge rapide

Et justement, en parlant de recharge, celle-ci s’effectue avec une puissance de 140 kW, pour passer de 10 à 80 % en seulement 26 minutes. La même durée que sur les autres finitions dotées de cette batterie de 64 kWh. La MG4 se recharge beaucoup plus rapidement depuis l’année-modèle 2023 officialisée il y a quelques semaines.

La MG4 Xpower intègre des nouveautés, à l’image d’un blocage électronique du différentiel (pour la transmission intégrale), un launch control (comme sur une Tesla Model S Plaid ou une Porsche Taycan), de nouvelles jantes de 18 pouces, un bas de caisse spécifique, des sièges en Alcantara ainsi qu’un pédalier en aluminium. Le coloris « Hunter Green » (un vert mat) intègre la gamme de couleurs.

Petite cerise sur le gâteau : un « affichage des données de conduite sur circuit » fait son apparition sans plus de précisions. Un petit clin d’œil au mode piste de la Tesla Model 3 Performance ?

Prix et disponibilité

Cette nouvelle voiture électrique est dès à présent disponible à la commande, à 41 140 euros. Elle est bien entendu éligible au bonus écologique de 5 000 euros. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Performance, plus performante, avec plus d’autonomie et une consommation inférieure, s’échange neuve contre 53 990 euros.

