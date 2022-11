Elon Musk confirme l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur la Tesla Model Y

Comme la Tesla Model 3, le Model Y va avoir le droit à un "pack piste" optionnel pour optimiser ses performances sur circuit. C'est Elon Musk qui l'a officialisé lui-même sur Twitter.

Au lancement de la Tesla Model 3, nous ne nous doutions pas forcément que la berline électrique américaine allait être aussi polyvalente. En effet, outre son efficience, la Model 3 s’avère être aussi une très bonne voiture en conduite sportive, particulièrement dans sa version Performance optimisée pour ça.

Le SUV électrique le plus sportif ?

D’ailleurs, après avoir emmené la voiture sur circuit et constaté qu’elle s’en sortait rudement bien, certains clients ont constaté qu’il ne manquait pas grand-chose pour finalement en faire une sportive presque accomplie.

Le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, en a eu écho, et c’est ainsi qu’est arrivé il y a quelques semaines en Europe (depuis plusieurs mois aux USA) le « pack piste » pour la Tesla Model 3 Performance, qui intègre des jantes, pneus et freins renforcés. Rappelons toutefois que le Mode Piste est disponible depuis longtemps sur la Model 3 Performance pour permettre de personnaliser le comportement de la voiture comme le précise Tesla.

It’s coming — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Le Model Y reposant sur les mêmes bases, il n’y avait aucune raison pour qu’il y échappe, d’autant plus qu’une version Performance est aussi disponible au catalogue. Et ce sera aussi chose faite, puisque Elon Musk a confirmé sur Twitter que le « mode piste » allait aussi arriver sur le Model Y.

Si vous ne connaissez pas le mode piste, il s’agit d’une fonctionnalité permettant de réaliser de nombreux réglages sur circuit, et avoir de précieuses informations. Il est ainsi possible de régler la distribution de la puissance entre les deux essieux, l’assistance à la stabilité, le freinage récupératif, d’enregistrer les temps par tour, de filmer sa sortie avec des éléments de télémétrie. Il est aussi possible de forcer le refroidissement de la batterie et de visualiser l’état des pneus et des freins.

De quoi peut-être encourager certains clients à opter pour un Model Y Performance, d’autant plus que les ventes de Tesla Model Y dépassent celles de la Tesla Model 3. Cette tendance devrait d’ailleurs continuer, puisque la Model 3 est aujourd’hui plus chère que le SUV, au moins dans sa version d’entrée de gamme.

