La Tesla Model Y fait un carton en Europe, et ce n’est pas près de s’arrêter

Les chiffres de vente des voitures électriques européens pour le mois de juillet 2022 viennent de tomber. La Tesla Model Y mène toujours la danse, mais elle est fortement chauté par ses concurrentes, françaises et coréennes.

La supériorité de la Model Y de Tesla n’a pas encore pris fin en Europe, loin de là même. En effet, elle reste la voiture électrique la plus vendue entre janvier et juillet 2022. Mais attention, puisque la concurrence monte en puissance, comme le prouvent les chiffres de ventes du mois de juillet 2022 sur le Vieux Continent.

Top 10 des voitures électriques en juillet en Europe

En effet, comme on peut le voir sur l’image des chiffres de vente compilés par Data Force et relayés par Automotive News Europe, le top 10 des voitures électriques vendues en Europe en juillet est pour le moins éclectique.

Voiture Juillet 2022 Nouvelle Fiat 500 5 069 Volkswagen ID.4 4 878 Skoda Enyaq iV 4 674 Volkswagen ID.3 3 720 Renault Megane E-Tech 3 534 Peugeot 208* 3 412* Hyundai Kona* 3 383 Dacia Spring 3 049 Cupra Born 3 007 Hyundai Ioniq 5 2 847

On retrouve la petite citadine, Fiat 500, en première position, suivi de la Volkswagen ID.4 au coude à coude. Le Skoda Enyaq iV (en version non coupé) suit de très près son cousin, puisque reposant sur la même plateforme. La Volkswagen ID.3 a bien fonctionné également au cours du mois de juillet en Europe, légèrement plus que sa concurrente la Megane E-Tech de Renault.

La Peugeot e-208 apparaît toujours dans ce top 10, à la 6ème place, devant la Kona Electric de Hyundai, elle-même suivie de près par la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché français. En avant-dernière position, on retrouve la Cupra Born et enfin la Ioniq 5 de Hyundai qui ferme la marche.

Top 5 des voitures électriques depuis janvier 2022

Mais finalement, le plus intéressant est le top 5 à date, de janvier 2022 à juillet 2022. Et ici, le classement est très différent, puisque Tesla trust les deux premières places, avec sa Model Y suivie de la Model 3. Depuis le mois de juin, c’est le SUV de Tesla qui est le plus vendu en Europe, devant la berline électrique de la marque américaine. Et on imagine que la commercialisation de la Model Y Propulsion, moins chère que la Model 3 équivalente, va renforcer cette situation dans les mois à venir.

Voiture Janvier - juillet 2022 Tesla Model Y 46 937 Tesla Model 3 40 928 Fiat 500 37 868 Volkswagen ID.4 28 175 Peugeot e208 26 437

La Fiat 500 vient toutefois faire un peu d’ombre à Tesla, à la troisième place. La marche est grande entre la troisième et la quatrième place qui accueille le SUV électrique de Volkswagen, l’ID4. La citadine Peugeot e-208 referme la marche, et on imagine que la nouvelle version dotée d’une plus grande autonomie devrait conforter sa position dans les prochains mois.

Pourquoi Tesla n’a presque pas livré de voitures en juillet 2022 ?

Pourquoi ne retrouve-t-on pas de Tesla dans le top 10 du mois de juillet ? Tout simplement du fait du système de livraison par bateau de Tesla, qui regroupe un maximum de livraisons sur une courte période. Ainsi, zéro Tesla Model Y ont été livrées aux clients en juillet en Europe contre seulement 888 Model 3. Mais les livraisons en août sont reparties !

La situation des ventes de voitures électriques est toutefois différente en France, avec un top 10 totalement différent, où Tesla laisse sa place aux concurrentes.

