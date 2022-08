Tesla lance sa Model Y Propulsion en France : prix, date de livraison, autonomie, tout ce qu’il faut savoir

Une nouvelle version de la Tesla Model Y est disponible en France : il s’agit du modèle Propulsion, plus abordable et éligible au bonus écologique intermédiaire. Prix, livraison, autonomie, vitesse de pointe, voici un point complet sur le véhicule.

Ça y est, la Tesla Model Y Propulsion est lancée en Europe et plus précisément en France. Le configurateur du fabricant a été mis à jour avec une toute nouvelle version du SUV électrique disponible à l’achat. Il s’agit ici du modèle le plus abordable de la gamme Model Y, composée de la déclinaison Grande Autonomie (64 990 euros) et Performances (69 990 euros).

Ne tournons pas autour du pot. Cette Model Y Propulsion coûte la somme de 49 990 euros, soit un montant qui la rend éligible au bonus écologique de 2 000 euros. En l’appliquant, le tarif chute à 47 990 euros. Il est fort dommage que Tesla ne lui ait pas fixé un prix de base de 47 000 euros, soit le seuil pour profiter du bonus écologique maximal de 6 000 euros.

Moins chère que la Tesla Model 3

Dans ce cas, la Tesla Model Y Propulsion aurait pu s’arracher à 41 000 euros en France, une affaire en or. Dans tous les cas, cette version entrée de gamme reste plus abordable… que la Tesla Model 3 Propulsion, vendue 53 490 euros par chez nous. Il n’y a pas de doute : Tesla veut que sa Model Y devienne la nouvelle Model 3 en termes de volume de ventes. Et selon nous, cette Tesla Model Y Propulsion est le meilleur rapport qualité – prix que propose le constructeur texan actuellement.

Au niveau des livraisons, il faudra s’armer d’un tout petit peu de patience : elles débuteront en décembre 2022. C’est en fait rapide, les délais ayant parfois atteint plus d’une année du côté du constructeur américain. Cela est rendu possible par les améliorations dans la Gigafactory de Shanghai où est produite cette nouvelle Model Y. En cas de commande fin août, un joli cadeau de Noël pourrait ainsi débarquer chez vous d’ici la fin de l’année.

À la différence de ses compères, cette Propulsion n’a pas de transmission intégrale et s’appuie sur un seul et unique moteur placé à l’arrière du véhicule. Ses performances sont donc logiquement moins impressionnantes : 0 à 100 km/h en 6,9 secondes ou encore vitesse de pointe de 217 km/h. Son poids, lui, est tiré vers le bas : 1909 kg.

Son autonomie pointe quant à elle à 455 km selon le cycle WLTP et avec les jantes Gemini de 19 pouces. Elle chute à 430 km avec les jantes Induction de 20 pouces. C’est donc 110 kilomètres de moins que la version Grande Autonomie (565 km) et 59 km de moins que la version Performances (514 km).

Une charge moins puissante

Ce modèle dispose des mêmes capacités de chargement que les autres Model Y, soit un total de 2158 litres avec les sièges rabattus. De série, il embarque un intérieur Premium (sièges avant et arrière chauffants, volant chauffant) et un système Audio composé de 13 haut-parleurs, un caisson de basse et deux amplificateurs.

À noter que cette Propulsion fait une petite concession en matière de puissance de charge : elle culmine en effet à 170 kW, lorsque les versions Grande Autonomie et Performance peuvent grimper jusqu’à 250 kW. Les vitesses de charge sur les Superchargeurs et en courant continu devraient ainsi être un poil plus long.

Pas (encore ?) de version 7 places pour l’Europe

Contrairement aux États-Unis, la Model Y est pour le moment indisponible à la commande en version 7 places. Celle-ci n’apparaît même pas sur le configurateur européen ou asiatique alors qu’elle est disponible pour les Américains depuis début 2021. Nous avons contacté Tesla pour en savoir plus.

Enfin, et contrairement à ce que les précédentes rumeurs nous apprenaient, sachez que les Model Y Propulsion livrées en Europe ne seront pas assemblées depuis la Gigafactory de Berlin, mais plutôt celle de Shanghai.

