Mais qui peut stopper le Tesla Model Y ? Même en Chine, le SUV électrique est imbattable

Si BYD est le numéro 1 de la voiture électrifiée en Chine, c’est la Tesla Model Y qui a été le modèle le plus immatriculé en Empire du Milieu en 2024. Ce sont en effet plus de 480 000 unités qui ont été écoulées sur l’ensemble de l’année passée, et l’arrivée de la version restylée pourrait encore faire grimper ce chiffre.

Tesla Model Y

Encore méconnu en Europe il y a encore trois ans, BYD est aujourd’hui en passe de devenir le plus grand constructeur mondial de voitures électriques. La firme est d’ailleurs déjà sur la première marche du podium sur le marché des autos électrifiées dans son pays natal, la Chine. Et elle pourrait désormais dépasser Tesla à l’échelle du monde entier.

Le Model Y domine en Chine

En ce début d’année 2025, l’heure est actuellement au bilan. Après celui du marché français, qui a couronné la Model Y comme étant la voiture électrique la plus vendue en 2024, qu’en est-il de la Chine ? Forcément, on s’attend à retrouver un modèle de la gamme de BYD en première place du classement. Et bien il n’en n’est rien, comme l’indique le site spécialisé Car News China. En effet, ce n’est pas le géant chinois basé à Shenzhen qui est arrivé en tête des immatriculations l’an dernier.

Il s’agit en fait de Tesla, et plus précisément du Model Y. Au total, ce ne sont pas moins de 480 309 unités du SUV électrique qui ont été écoulées dans l’Empire du Milieu, sur l’ensemble de l’année 2024. Ce qui représente une augmentation de 5,24 % des ventes par rapport aux 456 394 exemplaires immatriculés. Pour autant, le best-seller de la firme américaine n’était pas en tête des ventes toute l’année.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En se basant uniquement sur les chiffres entre janvier et novembre, le SUV se positionnait juste derrière la berline BYD Qin Plus. Tout a changé au cours du mois de décembre, durant lequel Tesla a vendu pas moins de 61 881 Model Y. Ce qui lui a donc permis de faire une formidable remontée et de passer devant son rival chinois, directement sur son marché natal. Mais Tesla est-il parvenu à ce petit fait d’armes ?

Cela serait lié à des efforts réalisés dans la communication et le marketing orchestrés par Tesla. La vice-présidente de la marque, Grace Tao, avait notamment déclaré qu’aucune voiture de la marque n’avait été rappelée au cours des six dernières années pour un risque d’incendie. De plus, la fin de l’année coïncidait également avec le lancement de la fonctionnalité Smart Summon ainsi que des remises pour l’achat d’un exemplaire du SUV électrique dans l’Empire du Milieu.

Un restylage pour confirmer le succès

Désormais menacé par BYD qui se trouve à ses talons à l’échelle mondiale, Tesla va devoir redoubler d’efforts pour conserver sa place de leader. Et c’est aussi valable pour le marché chinois. C’est dans ce contexte de forte rivalité que le constructeur américain vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle Model Y restylée. Déjà lancé en Chine, mais également en Australie, ce dernier devrait bientôt être produit en Europe. Et nul doute qu’il devrait aider la firme d’Elon Musk à rester en haut du podium.

Pour rappel, cette nouvelle mouture est affichée à partir de 263 500 yuans dans l’Empire du Milieu, ce qui correspond à environ 35 048 euros selon le taux de change actuel. Un tarif abordable, qui pourrait échapper aux droits de douane en hausse en Europe grâce à une fabrication locale, en Allemagne. Les premières livraisons sont prévues en Chine dès le mois de mars, mais déjà plus de 50 000 commandes ont été enregistrées. D’autant plus que contrairement à de nombreux autres pays du monde où les ventes de la Model Y ont chuté, elles ne cessent ici de grimper dans le pays.

BYD Atto 2 // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

De quoi faire frémir BYD, qui emploie actuellement plus de 110 000 ingénieurs et qui est bien décidé à devenir le leader mondial. Ce dernier a récemment officialisé son petit Atto 2 en Europe, que nous avons pu découvrir lors du salon de Bruxelles. Pour rappel, celui-ci est déjà vendu en Chine sous le nom de Yuan Up. Reste à savoir si sa nouvelle Sea Lion 7, que nous avions aussi pu approcher permettra au constructeur chinois de rester dans la course.