On est montés à bord du BYD Sealion 7 : l’offensive chinoise face au Tesla Model Y

BYD ne fait pas dans la demi-mesure avec son Sealion 7. Ce SUV électrique, septième modèle de la marque en Europe, affiche des ambitions démesurées. Design, technologie, performances… et nous avons pu le voir au Mondial de l’Automobile à Paris.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

BYD, le géant chinois de l’automobile électrique, a lancé son septième modèle en Europe : le Sealion 7.

Ce SUV électrique, dont la commercialisation est prévue pour novembre 2024, s’annonce comme un sérieux concurrent pour les constructeurs allemands et américains, Tesla en tête. Bien que les tarifs n’aient pas encore été dévoilés, le Sealion 7 promet de faire trembler le marché avec ses caractéristiques techniques impressionnantes et son design travaillé.

Le Sealion 7, dont le nom fait référence à l’otarie en français, s’inscrit dans la lignée des modèles BYD aux noms marins comme la Dolphin et la Seal. Conçu sous la houlette de Wolfgang Egger, directeur du design mondial de BYD, cette voiture se positionne à mi-chemin entre un SUV classique et un crossover. Lorsqu’on est devant elle, difficile de se prononcer.

Une technologie de pointe sous le capot

Le Sealion 7 repose sur la plateforme e-platform 3.0 de BYD, elle intègre la fameuse batterie Blade. Cette batterie se distingue par sa technologie Cell-to-Body (CTB). Contrairement aux agencements traditionnels, la batterie Blade est ici intégrée à la structure même du véhicule, le couvercle supérieur du pack faisant office de plancher de l’habitacle. Cette innovation apporte plusieurs avantages dont une rigidité torsionnelle plus importante, une meilleure sécurité grâce à une structure en aluminium alvéolaire très résistante et une optimisation de l’espace intérieur.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La version européenne du Sealion 7 promet une capacité de batterie de 91,3 kWh, bien que l’autonomie exacte n’ait pas encore été communiquée. On peut cependant s’attendre à des chiffres intéessants, environ 550 km en cycle WLTP. Espérons que ça soit un peu plus.

Le Sealion 7 cache une botte secrète sous sa carrosserie : une technologie de recharge « dual-gun » (double détente). Cette innovation, permise par la nouvelle plateforme 3.0 Evo, intègre deux ports de charge, permettant potentiellement de doubler la puissance de recharge. Alors que la puissance standard s’élève déjà à 240 kW, cette technologie pourrait la faire grimper aux alentours de 500 kW, une valeur généralement réservée aux poids-lourds électriques.

Des performances dignes d’une sportive

Le Sealion 7 ne se contente pas d’impressionner sur le papier. BYD annonce des performances dignes des meilleures sportives électriques du marché. Dans sa version la plus puissante, équipée de deux moteurs et d’une transmission intégrale intelligente, le SUV serait capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, pour une vitesse de pointe de 215 km/h.

Ces chiffres placent le Sealion 7 en concurrence directe avec des modèles comme le Tesla Model Y Performance ou le BMW iX3, voire certaines berlines sportives électriques.

Un design qui ne laisse pas indifférent

Passons du côté esthétique, puisqu’elle est là, devant nous : le Sealion 7 joue la carte de l’originalité tout en conservant une certaine élégance. L’avant du véhicule arbore un motif en forme de « X », signature visuelle de la série Ocean de BYD. On retrouve le style de la Seal tout court. Ce design est pensé pour donner une impression de mouvement vers l’avant.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les phares LED « flottants » et les courbes sont censés rappeler le mouvement des vagues. Le profil latéral, quant à lui, est plus simple, on a d’ailleurs un pli net remontant le long des flancs qui créent une double ligne de taille.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’arrière n’est pas en reste, avec une signature lumineuse sur toute la largeur du hayon intégrant la dernière évolution des feux de détresse de la série Ocean en « goutte d’eau ». Un subtil aileron arrière vient parfaire l’aérodynamisme du véhicule.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un intérieur tech et très spacieux

Lorsque nous sommes entrés dans le BYD Sealion 7, nous avons été agréablement surpris par l’espace intérieur, qui semble plus vaste que ce que les dimensions extérieures laissent présager.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’avant, l’habitacle dégage une impression d’espace et de luminosité, en grande partie grâce au vaste toit en verre. La console centrale flottante est un élément de design bien pensé, avec des espaces de rangement un peu partout : les smartphones trouvent leur place en hauteur, tandis que les sacs peuvent être glissés en dessous.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’habitacle se veut spacieux, avec une banquette arrière offrant un espace généreux pour les jambes et la tête, même pour les adultes. Le plancher plat à l’arrière est un plus pour le confort des passagers. La modularité n’est pas oubliée, avec une banquette arrière rabattable 60/40 et des espaces de rangement astucieux, notamment sous le plancher du coffre et sous le capot avant.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’ambiance à bord est soignée, avec une attention particulière portée aux détails. Les sièges matelassés apportent une touche d’élégance, tandis que les finitions métalliques satinées rehaussent la qualité perçue.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

BYD a trouvé un bon équilibre entre les commandes physiques et l’écran d’infodivertissement, avec suffisamment de boutons pour ne pas se perdre dans les menus virtuels. Mais c’est à l’arrière que le Sealion 7 impressionne le plus : l’espace aux genoux est très généreux. Le plancher plat est un vrai plus.

BYD Sealion 7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’en ai profité pour discuter avec quelques personnes autour du Sealion 7, ils m’ont surtout parlé de la qualité perçue du véhicule. Ils ont été impressionnés par le niveau des finitions, allant jusqu’à les comparer à celles des constructeurs allemands.

La qualité perçue, le toucher des matériaux, la précision des assemblages… BYD a rehaussé le niveau ici. D’habitude, on avait plutôt ce niveau de finitions sur les modèles de la marque Denza, une autre marque du groupe BYD.

Le défi de BYD sur le marché européen

Avec le Sealion 7, BYD affiche clairement ses ambitions sur le marché européen des SUV électriques. Le constructeur chinois vise directement le Tesla Model Y, actuel leader du segment, en proposant un véhicule aux caractéristiques comparables, voire supérieures sur certains points.

Ce qui sera décisif, ce sont évidemment les tarifs du Sealion 7, sans oublier les essais.