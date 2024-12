Actuellement numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD est le constructeur automobile qui possède le plus d’ingénieurs sur le marché. La firme de Shenzhen emploie actuellement pas moins de 110 100 personnes dédiées au développement de ses autos.

Crédit : BYD

Encore méconnue en Europe il y a deux ans, BYD est aujourd’hui bien implanté chez nous. Le constructeur chinois possède en effet une gamme bien fournie, récemment complétée par la nouvelle Sea Lion 7 que nous avions pu découvrir lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, au mois d’octobre.

Une armée d’ingénieurs

Désormais, la firme dont le siège est situé à Shenzhen, en Chine est au coude à coude avec Tesla pour prendre la première place des ventes de voitures électriques. Dans son pays natal, le constructeur est déjà sur la plus haute marche du podium, en prenant aussi en compte les autos hybrides. Une belle progression pour la marque, qui fut fondée en 1995 mais qui n’a commencé à faire des voitures qu’en 2003. À l’origine, BYD était spécialisé dans les batteries de produites technologiques (comme les téléphones Nokia).

Un secteur dans lequel il fait encore partie des leaders, aux côtés de CATL. Et cette success-story n’est pas prête de s’arrêter, bien au contraire. Car l’entreprise dirigée par Wang Chuanfu possède une véritable armée d’ingénieurs, dédiés au développement de ses nouveaux modèles. Selon le site spécialisé Car News China, BYD emploie actuellement pas moins d’un million de salariés, dont 110 000 ingénieurs. Des chiffres colossaux, qui en font le constructeur possédant le plus de personnel R&D dans le monde à l’heure actuelle.

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce nombre n’a cessé de grimper au fil des années, et tout particulièrement depuis 2011, puisque l’entreprise n’employait que 20 000 ingénieurs à l’époque. Il faut dire que le constructeur ne ménage pas ses efforts pour devenir le leader mondial de la voiture électrique. Selon les chiffres du troisième trimestre 2024, la firme aurait dépensé pas moins de 160 milliards de yuans, soit environ 21 milliards d’euros en recherche et développement en cumulé.

Et ce n’est évidemment pas tout. Car BYD dépose en moyenne 32 brevets par jour, dans différents domaines. Il faut dire que la firme possède pas moins de 11 grands instituts de recherche, afin de mettre au point toutes sortes de technologies. La progression de la firme est totalement folle, puisque selon un communiqué publié en fin d’année dernière, cette dernière avait investi environ 3,21 milliards d’euros en recherche et développement, rien que sur les trois premiers trimestres de 2023.

Des technologies de pointe

Par ailleurs, le constructeur chinois laisse également la chance aux plus jeunes, puisqu’il a recruté plus de 50 000 nouveaux diplômés universitaires. Parmi eux, « près de 70 % cette année sont titulaires d’un master ou d’un doctorat, et près de 80 % sont des professionnels de la recherche et du développement ». D’ailleurs, le PDG de BYD précise que la plupart des cadres supérieurs sont arrivés en tant que jeunes diplômés, tels que He Zhiqi, l’actuel directeur d’exploitation de la division des voitures particulières du groupe.

Toute cette armée d’ingénieurs travaille au développement de technologies de pointe, que nous avions pu découvrir lors de notre voyage en Chine en début d’année. Parmi elles, citons notamment la batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), qui avait été dévoilée pour la première fois en 2020 et qui va bientôt connaître une évolution. On pense également à la plateforme e4 ainsi qu’à la suspension DiSus, qui se décline en plusieurs versions et qui équipe tous les modèles du groupe.

Yangwang U8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est notamment le cas du Yangwang U8 que nous avions pu essayer, de même que de la radicale U9, dont nous avions découvert l’intérieur en avant-première. Le constructeur propose aussi un drone DJI intégré à son SUV ainsi qu’une foule de fonctionnalités de divertissement, dont une fonction karaoké. Désormais, BYD veut également produire ses voitures électriques en Europe, puisqu’il prépare sa nouvelle usine qui sera située en Hongrie. Le but ? Échapper à la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles.