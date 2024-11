BYD compte faire comme Tesla pour réduire encore plus le prix de ses voitures électriques

BYD serait sur le point d’adopter le gigacasting pour produire ses voitures électriques. Cette technique, déjà utilisée par Tesla permet de réduire très fortement le nombre de pièces nécessaires, ce qui a pour effet de diminuer également le coût de production. Résultat, les véhicules bénéficiant de cette technique sont moins chers pour les clients.

BYD Sea Lion 07

Implantée en Europe depuis l’an dernier, BYD poursuit sa montée en puissance partout dans le monde. La firme basée à Shenzhen est encore le numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla, tandis qu’elle est désormais numéro 1 dans son pays natal. Et ce n’est pas fini.

Une technique bien connue

Le constructeur a récemment produit sa dix millionième voiture électrifiée. Et désormais, il souhaite inonder encore plus le marché, avec des voitures à prix réduit. Car on le sait, ce point reste encore souvent un frein à l’achat, et est donc déterminant pour les clients. Or, la clé pour abaisser le tarif d’une auto, c’est surtout de réduire le coût de production. Et cela se fait de plusieurs manières. Il est possible d’installer des batteries plus petites ou moins chères, mais aussi de diminuer le nombre de pièces nécessaires.

Tesla est par exemple devenu expert en la matière, comme l’avaient relevé les ingénieurs de chez Toyota en démontant une Model Y. Tesla utilise justement le gigacasting, pour produire la voiture en trois gros modules. Et cette technique, de plus en plus répandue, intéresse aussi le géant chinois de l’électrique. C’est ce qu’explique un article publié sur le site YZWeekly, spécialisé dans cette solution industrielle.

Crédit : BYD

Ce dernier explique que BYD vient tout juste d’investir dans une solution de moulage sous pression de carrosserie. Pour l’heure, en revanche, le constructeur n’a pas encore pris la parole à ce sujet et n’a donc pas confirmé cette information. Mais le site chinois semble être particulièrement bien renseigné, et nous informe que la firme a acheté plusieurs îlots de moulage de très grande taille, de l’ordre de 9 000 tonnes. Plusieurs équipements de support ont également été acquis.

Au total, ce ne sont pas moins de 390,5 millions de yuans, soit environ 51 millions d’euros qui auraient été investis par l’entreprise. Ce montant ne concerne pas que le matériel, mais également les infrastructures. Un site d’une superficie de 34 386 mètres carrés a été construit non loin du siège de la marque, dans la ville de Shenzhen où nous avions pu découvrir les technologies de pointe de BYD.

Vers des prix encore en baisse ?

Selon le site chinois, le constructeur utilise un alliage d’aluminium pour le moulage sous pression. Mais quel est l’intérêt de cette technique, et comment cela fonctionne ? En fait, il faut savoir qu’en général, le châssis d’une voiture est composé de centaines, voire de milliers de pièces plus ou moins grosses. Or, plus il y en a, plus cela coûte cher. Le but du gigacasting est en fait de réduire ce nombre, en fabriquant de grandes pièces d’un seul tenant.

Pour cela, les constructeurs, tels que Volvo, utilisent une grande presse qui permet de mouler des éléments très imposants. Et les avantages sont nombreux, puisque cette technique permet de réduire le poids de la voiture, mais aussi de faire évoluer plus facilement la production, en créant simplement de nouveaux moules. En revanche, en cas d’accident, une pièce conçue grâce au gigacasting sera moins facile à réparer. Ce qui aura pour effet de faire grimper le prix des réparations et de l’assurance.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Reste désormais à savoir quels seront les modèles de BYD concernés par cette nouvelle méthode, qui permettrait de réduire encore un peu plus le prix. Et ce alors que des ingénieurs japonais ont récemment voulu percer le secret du tarif abordable de l’Atto 3.

Mais il se dit que le constructeur pourrait faire en sorte que ses voitures coûtent moins chères, sans forcément rogner que sa marge. Il doit cependant désormais composer avec les droits de douane en hausse en Europe, qui pourraient être contournés avec son usine en Turquie.