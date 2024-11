Les voitures électriques BYD vont régler l’un de leur principal problème grâce à cette nouvelle batterie

Le numéro 2 de la voiture électrique BYD va officiellement démarrer l’an prochain la production de sa nouvelle batterie Blade de 2ème génération. Cette dernière devrait notamment être installée sous le capot de la Yangwang U7 et offrira une autonomie et vitesse de charge en hausse.

Avec plus d’1,2 million de voitures électriques vendues dans le monde depuis le début de l’année, le constructeur chinois BYD continue de cartonner. Le constructeur reste le numéro 2 dans le domaine, juste derrière Tesla, mais est récemment devenue le premier vendeur d’autos électrifiées dans son pays natal.

Une toute nouvelle batterie

La firme, dont le siège est situé à Shenzhen, dans le sud de la Chine possède aujourd’hui une large gamme de voitures, mais elle est à la base réputée pour ses batteries. En effet, elle a développé en interne sa technologie Blade, composée de plusieurs fines lames qui permettent notamment d’améliorer la résistance globale, notamment en cas d’accident. Nous avions d’ailleurs pu expérimenter cela lors d’un précédent voyage organisé par la marque quelques mois plus tôt.

Aujourd’hui, cet accumulateur équipe toutes les voitures du catalogue, de l’Atto 3 à la Seal en passant par la nouvelle Sea Lion 7 récemment dévoilée au Mondial de Paris. Elle fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui possède l’avantage d’être moins onéreuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). Mais quatre ans après le lancement de la première génération de la batterie Blade, voilà qu’une seconde s’apprête à la remplacer sous peu, comme l’indique le site chinois ItHome.

Sur ce dernier, on apprend que cette nouvelle mouture démarrera sa production à partir de l’an prochain. Nous n’avons pas eu plus d’informations précises sur la date d’arrivée de ces nouvelles cellules sur les voitures de la marque. Cependant, on sait déjà quel modèle sera le premier à les inaugurer. Il s’agira de la nouvelle Yangwang U7, une grande berline haut de gamme qui chasse sur les terres de la Tesla Model S. Celle-ci avait été dévoilée un peu plus tôt dans l’année.

Mais que sait-on déjà sur cette batterie Blade de 2ème génération ? Pour le moment, certaines informations restent encore secrètes. Néanmoins, nous avions déjà appris que cette nouvelle mouture pourra se recharger particulièrement rapidement, à une puissance de 5,5C. Ce qui signifie qu’elle peut encaisser jusqu’à cinq fois sa capacité maximale. Ainsi, si celle-ci fait 50 kWh, alors elle pourra recevoir jusqu’à 272 kW. Ce qui lui permettra de se remplir de 10 à 80 % en 11 minutes environ, comme le SUV Zeekr 7X déjà présent en Europe.

C’est une très bonne nouvelle, puisque la vitesse de recharge est un peu le point noir des voitures électriques BYD actuellement. Le 10 à 80 % est réalisé entre 25 et 40 minutes selon les modèles, ce qui n’est pas du tout dans le haut du panier.

Une plus grande autonomie

Par ailleurs, la nouvelle batterie Blade affiche également une capacité de décharge de 14C, ce qui signifie qu’elle peut se décharger à 14 fois sa capacité en toute sécurité, sans qu’elle ne soit endommagée. Et c’est évidemment un très bon point pour alimenter de puissants moteurs.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul atout de cet accumulateur, comme l’expliquent les journalistes du site Numerama. Car celui-ci offre une plus grande densité, de l’ordre d’environ 190 Wh/kg, contre 150 Wh/kg sur l’actuelle génération, soit une augmentation de 27 %.

Cela profite évidemment directement à l’autonomie, qui pourrait même atteindre les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CTLC, soit environ 850 kilomètres avec l’homologation WLTP. Pour mémoire, l’accumulateur représente environ 40 % du montant total d’une auto électrique à l’heure actuelle. Ainsi, la nouvelle batterie permettrait de faire chuter le prix des véhicules qui en seraient équipés grâce à la densité energétique en hausse.

Si les voitures de BYD, Yangwang et sans doute Denza, autre filiale premium du constructeur chinois seront servies en premier, il n’est pas exclu que cette technologie profite également à d’autres marques. Elles sont nombreuses à utiliser des batteries fournies par la firme de l’Empire du Milieu, telles que Tesla ou encore Peugeot. Et ce alors que les cellules développées par la société française ACC ont du mal à voir le jour pour le moment.