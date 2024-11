La voiture électrique chinoise qui se recharge en 10 minutes roule déjà en Europe

Dévoilée quelques mois plus tôt, la nouvelle voiture de Zeekr, le SUV 7X s’apprête à faire son arrivée sur le marché européen. Le SUV électrique chinoise affiche une autonomie dépassant les 660 kilomètres, mais surtout, il peut se recharger en seulement 10,5 minutes.

Crédit : InsideEVs

Cela fait plusieurs années déjà que les voitures électriques chinoises arrivent en masse sur le sol européen, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles. À tel point que la Commission européenne veut tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, à grands coups de taxes notamment. Ce qui ne suffit visiblement pas à dissuader les constructeurs.

Un SUV très prometteur

On pense bien sûr à BYD, qui est depuis plusieurs mois le numéro 2 mondial de la voiture électrique, mais pas seulement. Car une autre marque encore méconnue est pourtant déjà présente sur le Vieux Continent depuis peu. Il s’agit de Zeekr, qui appartient en fait au groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar ou encore Lotus. La firme commercialise déjà sa 001, ainsi que sa compacte X, qui chasse sur les terres de la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Et ce n’est pas tout.

En effet, on se souvient que la marque, fondée en 2021, avait présenté un peu plus tôt dans l’année un tout nouveau modèle, connu sous le nom de 7X. Il s’agit en fait d’une version SUV de la berline 007, que l’on connaît déjà bien. Jusqu’à présent, ce nouvel arrivant dans la gamme n’était proposé que sur son marché natal, c’est-à-dire la Chine. Mais cela est en train de changer, car une version destinée à l’Europe se prépare également, comme en témoignent les photos publiées par le site InsideEVs.

Crédit : InsideEVs

On y voit un prototype du véhicule en pleine phase de tests routiers en Europe, dans une version qui sera destinée à ce marché. Le style semble alors légèrement différent de celui de la variante déjà vendue en Chine. Cela se voit notamment au niveau de la signature lumineuse, qui semble se contenter de fines LED, et non pas d’écrans comme en Chine. Mais il sera préférable d’attendre de voir la voiture dans une autre couleur pour mieux comparer les deux déclinaisons. Quoi qu’il en soit, les lignes demeurent dans tous les cas très épurées, dans le but d’optimiser le Cx (coefficient de traînée), annoncé à 0.247, soit un peu moins bien que la Tesla Model Y.

Comme le précise le site Car News China, la version visible sur les spyshots arbore des jantes inédites, qui n’ont jamais été vues sur le modèle chinois. On note aussi l’absence de capteur LiDAR, ce qui laisse penser que la conduite autonome ne sera pas au rendez-vous, ou tout du moins pas dans l’immédiat. Les dimensions devraient quant à elles rester inchangées, avec une longueur de 4,83 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,66 mètre de haut pour la version vendue dans l’Empire du Milieu.

Une charge en 11 minutes seulement

Pour le moment, aucune image du poste de conduite de la version européenne n’a été montré, mais il devrait ressembler à celui que nous avions pu découvrir un peu plus tôt lors d’un voyage à Shanghai. La rivale de la Tesla Model Y a pour mémoire le droit à un grand écran tactile de 16 pouces, associé à un combiné d’instrumentation de 13,02 pouces. Si ce n’est sans doute pas le cas pour le modèle chinois, nul doute que le modèle vendu chez nous aura le droit à Apple CarPlay et Android Auto.

L’empattement mesure 2,93 mètres et le coffre affiche 616 litres, complété par un frunk de 62 litres à l’avant. Comme la version chinoise, le Zeekr 7X vendu chez nous devrait aussi avoir le droit à des écrans à l’arrière pour les passagers. Le SUV électrique, qui partage sa plateforme SEA avec le Volvo EX30, entre autres, se déclinera en plusieurs versions, avec deux et quatre roues motrices. La première revendique 421 chevaux et 440 Nm, tandis que la seconde atteint les 645 chevaux et 710 Nm.

Crédit : InsideEVs

La voiture a le droit à la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) Golden Brick développée en interne, qui affiche une capacité de 75 kWh et qui offre une autonomie maximale de 605 kilomètres selon le cycle CLTC. Doté d’une architecture 800 volts, le Zeekr 7X peut se recharger de 10 à 80 % en seulement 10,5 minutes. La puissance de charge maximale dépasse les 400 kW.

Le prix européen n’est pas encore connu, mais il devrait être largement supérieur aux 30 151 euros demandés en Chine à l’heure actuelle, notamment à cause des droits de douane en hausse. Les premières livraisons sont prévues chez nous dans le courant de l’année prochaine.