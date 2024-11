Cette incroyable berline électrique de 1 000 chevaux va inaugurer une nouvelle batterie révolutionnaire

Dévoilée quelques mois plus tôt, la nouvelle Yangwang U7 nous donne de nouvelles informations à son sujet. On apprend notamment que la berline électrique rivale de la Tesla Model S pourrait inaugurer la nouvelle génération de la batterie Blade développée par BYD. On vous dit tout !

BYD Yangwang U7

Encore peu connue en France, la marque chinoise Yangwang commence tout doucement à faire parler d’elle. Et notamment grâce la présence lors du dernier Mondial de Paris de l’incroyable U8, un grand 4X4 de plus de 1 000 chevaux, que nous avions pu essayer en Chine en début d’année.

Une berline très prometteuse

Le constructeur a également levé le voile sur sa supercar U9, que nous avions aussi eu la chance d’approcher en exclusivité lors de ce même voyage. Mais ce n’est pas tout, car la firme, qui est en fait une filiale haut de gamme de BYD veut constituer une gamme complète. Et c’est ainsi qu’elle a révélé l’an dernier sa dernière création en date, la nouvelle Yangwang U7. Il s’agit cette fois-ci d’une berline électrique, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan, entre autres.

Si le constructeur avait déjà donné de nombreuses informations techniques sur cette nouvelle arrivante dans le catalogue, le site chinois CNEVPost nous dévoile de nouveaux détails. En effet, on apprend désormais que la nouvelle Yangwang U7 devrait inaugurer la toute dernière génération de la batterie Blade, développée en interne par BYD. Celle-ci fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) et avait récemment été primée pour sa sécurité notamment, puisqu’elle est conçue pour résister aux chocs. Nous avions d’ailleurs pu le voir lors d’un voyage au siège de la marque.

Mais alors, qu’est-ce que cette nouvelle évolution a-t-elle de spécial ? En fait, il s’agit de la 2ᵉ génération, qui présente notamment un avantage de taille en ce qui concerne la recharge. Celle-ci peut atteindre une puissance de 5,5C, ce qui signifie qu’elle est cinq fois et demie supérieure à la capacité. Concrètement, si la capacité d’une batterie fait 50 kWh, il pourra encaisser jusqu’à 275 kW. En théorie, il serait possible de passer de 10 à 80 % en seulement 11 minutes avec cette technologie.

Ce qui représente un sacré atout, car cela permet très concrètement de perdre beaucoup moins de temps à la borne de recharge. À titre de comparaison, il faut 18 minutes pour remplir la batterie de la Porsche Taycan, qui possède une architecture 800 volts. On ne sait en revanche pas encore si c’est aussi le cas de la nouvelle Yangwang U7, mais cela serait évidemment assez logique. Nous devrions en apprendre un petit peu plus à son sujet au cours des prochains mois.

Une fiche technique très intéressante

L’article de CNEVPost nous apprend également que la batterie Blade de la berline chinoise affiche une puissance de décharge de 14C. Pour ceux qui ne le savent pas, ce chiffre indique la capacité de l’accumulateur à se décharger rapidement sans être endommagé. En somme, plus il est élevé, mieux c’est ! En fait, un pack à 14C pourra décharger à 14 fois sa capacité en toute sécurité, ce qui est un très bon point. Autant dire que la nouvelle Yangwang U7 est particulièrement intéressante.

Car cela s’ajoute à une fiche technique déjà particulièrement impressionnante. Et pour cause, cette nouvelle venue est équipée de non pas un, mais bien quatre moteurs électriques, pour une puissance totale de 1 306 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et atteindre la vitesse maximale de 270 km/h. À noter que la berline reprend la plateforme e4 des Yangwang U8 et U9 et pourrait alors être en mesure de rouler sur trois roues et de tourner sur elle-même. Mais cela n’a pas encore été confirmé.

La voiture mesure 5,27 mètre de long pour 2,0 mètres de large et 1,15 mètre de haut, tandis qu’elle est annoncée comme la voiture de série la plus aérodynamique au monde. Son Cx (coefficient de traînée) est affiché à 0,195. Ce qui est cependant légèrement plus élevé que pour la GAC Aion Hyper GT et ses 0,19.

Pour l’heure, le prix de la nouvelle Yangwang U7 n’a pas encore été annoncé, mais il devrait tourner autour des 130 000 euros, un tarif qui sera encore plus élevé en Europe à cause de la hausse des droits de douane.