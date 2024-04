Le plus grand concurrent de Tesla dévoile une nouvelle voiture électrique totalement hallucinante

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, la Yangwang U7. Au programme pour la voiture de série la plus aérodynamique au monde : quatre moteurs, 1 300 chevaux et une suspension révolutionnaire. Mais attention, car tout n'est pas si rose pour cette concurrente de la Tesla Model S Plaid.

La Tesla Model S Plaid et ses 1 020 ch répartis sur trois moteurs aura-t-elle peur de cette nouvelle voiture électrique de BYD ? La Yangwang U7 vient d’être en partie dévoilée en Chine à l’occasion du salon de Pékin. On connaissait déjà une partie de la fiche technique de cette impressionnante voiture électrique qui fait partie de la division haut de gamme de BYD. Mais le constructeur chinois vient de lever le voile sur des caractéristiques franchement étonnantes.

Quatre moteurs et 1 300 chevaux

Comme on peut le voir sur le compte Weibo de BYD, la nouvelle Yangwang U7 intègre quatre moteurs pour une puissance totale de 1 300 chevaux grâce à la plateforme e4 partagée avec les Yangwang U8 et U9. Ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 270 km/h. À comparer avec les 2,1 secondes et 322 km/h de la Tesla Model S Plaid. Le freinage est puissant, lui aussi, avec 33 mètres pour passer de 100 à 0 km/h, grâce à des freins céramiques.

Là où la Yangwang U7 se démarque, c’est par son aérodynamisme. Le constructeur annonce qu’il s’agit de la voiture de série la plus aérodynamique au monde, avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,195 à une vitesse de 120 km/h. Etrange, car la GAC Aion Hyper GT est annoncée avec un Cx plus aérodynamique, de 0,19.

La voiture est très longue : 5,265 mètres, et large (1,998 mètre), mais plutôt basse (1,1517 mètre) tandis que son empattement (3,160 mètres) annonce un habitacle très spacieux.

Des suspensions révolutionnaires

Les suspensions de la Yangwang U7 sont clairement révolutionnaires. Elles sont pneumatiques et totalement indépendantes les unes des autres. Exactement comme sur la future Nio ET9 annoncée en fin d’année dernière. C’est la même technologie que celle que l’on retrouve sur les Porsche, mais poussée un cran plus loin. D’ailleurs, Porsche équipera ses futures voitures électrifiées de cette nouvelle technologie dans les prochains mois.

On peut voir sur la vidéo de présentation ce que ce type de suspension apporte. Le verre d’eau posé au milieu du châssis ne bouge pas, alors que la voiture est soumise à la simulation d’un terrain accidenté. De quoi annoncer un confort royal dans l’habitacle. D’autant plus que ces suspensions intègrent un mécanisme de génération d’énergie, permettant de recharger la batterie lorsque la suspension travaille.

Une autonomie décevante ?

Pour le reste des caractéristiques techniques, il faudra patienter encore un peu. Mais les premières fuites laissaient entrevoir un poids total de plus de 3095 kg, et une immense batterie d’une capacité de 135,5 kWh. On peut s’attendre à une immense autonomie, mais les premiers chiffres non officiels annoncent 800 km sur le cycle CLTC. Cela semble peu et laisse présager une consommation énorme. Surtout si l’on compare à la Zeekr 001 qui atteint les 1000 km d’autonomie avec une batterie à peine plus grande, d’une capacité de 140 kWh.

BYD prévoit de commercialiser la Yangwang U7 d’ici les prochains mois, au cours du second semestre 2024. Son prix devrait être supérieur à 1 million de yuan, soit environ 130 000 euros. Mais si cette voiture est importée en Europe, il faut s’attendre à un prix largement supérieur.