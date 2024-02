Pourquoi cette voiture électrique dotée d’une batterie XXL pourrait décevoir par son autonomie

BYD, le numéro 1 mondial de l'électrique devant Tesla prépare une nouvelle voiture électrique : la YangWang U7. Elle pourrait venir faire de l'ombre à la Tesla Model S, avec une très grande autonomie. Mais les premières informations sont décevantes, malgré une immense batterie.

L’autonomie est l’un des premiers critères d’achat pour une voiture électrique. Pourtant, comme nous l’avons déjà vu par le passé, 400 km d’autonomie théorique suffit à traverser la France, à condition de bénéficier de la recharge rapide. Certains constructeurs veulent toutefois battre des records d’autonomie, avec des batteries dotées d’immenses capacités.

C’est le chemin que semble prendre BYD, le plus grand concurrent de Tesla, et numéro 1 de la voiture électrique depuis le quatrième trimestre 2023. Le géant chinois prépare actuellement la sortie de sa future berline électrique haut de gamme, nommée YangWang U7. On commence à avoir de plus amples informations à son sujet, grâce au Ministère de l’information et de la communication chinois, via Car News China, qui a dévoilé l’autonomie et la taille de la batterie (produite par FinDreams, filiale de BYD) de cette prochaine voiture.

800 km d’autonomie ? Pas si vite !

Les clients auront le choix entre deux versions, avec respectivement 720 et 800 km d’autonomie sur le cycle d’homologation chinois CLTC. Si elle était un jour vendue en Europe, la YangWang U7 devrait annoncer une autonomie théorique inférieure, du fait du cycle WLTP plus strict. On pourrait s’attendre à respectivement 620 et 680 km d’autonomie.

Du côté de la batterie, BYD prévoirait du lourd, avec une capacité de 135,5 kWh. C’est énorme. À titre de comparaison, la Tesla Model S intègre une batterie d’une capacité d’environ 95 kWh pour une autonomie théorique de 723 km. Si les valeurs de la YangWang U7 se révèlent exactes, on aurait alors face à nous une voiture électrique très gourmande en électrons, avec une consommation hallucinante.

Une batterie d’une tonne ? Presque !

Le poids de la batterie serait également immense : 903 kg, portant le poids total de l’auto à 3 095 kg. C’est encore une fois énorme, car la batterie semi-solide de 150 kWh de la Nio ET7 ne pèse « que » 575 kg et propose une autonomie théorique de plus de 1 000 km. On imagine que ce surpoids ne doit pas du tout aider à maîtriser la consommation de la voiture.

Il faudra toutefois attendre l’officialisation des caractéristiques techniques de la voiture pour connaître la consommation de la voiture (en prenant en compte les pertes liées à la recharge), et surtout, le prix et la disponibilité de la YangWang U7. Certaines rumeurs annoncent que la présence du constructeur chinois au salon de Genève à la fin du mois de février serait l’occasion de montrer les voitures YangWang (notamment les U8 et U9) en Europe, en vue de leur commercialisation sur le vieux continent.