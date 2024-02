Tesla pourra-t-il retrouver sa place de n°1 mondial ? Son plus gros rival pourrait en tout cas l’aider

Après un dernier trimestre 2023 phénoménal où BYD est devenu numéro un mondial des voitures électriques devant Tesla, le mois de janvier est beaucoup plus calme. Avec quasiment 50 % de ventes de voitures électriques en moins par rapport au mois de décembre, la marque chinoise pourrait-elle déjà perdre son trône ? Décryptons.

L’actualité a fait les gros titres : le constructeur chinois BYD a détrôné Tesla en chiffres de ventes de voitures électriques au quatrième trimestre 2023. Certes, la marque d’Elon Musk reste (assez largement) devant au cumul de l’année, mais le symbole reste fort.

Une victoire éphémère ? C’est ce qu’on pourrait penser à la lecture des chiffres de ventes de BYD en janvier 2024, relayées par Car News China, avec des ventes de voitures électriques quasiment divisées par deux par rapport à décembre. Certains signaux montrent tout de même des preuves de vitalité.

105 304 ventes

Sur les 201 493 ventes mondiales de BYD en janvier 2024, seules 105 304 d’entre elles concernaient des voitures électriques. L’autre moitié concernaient les modèles hybrides rechargeables (PHEV) de la marque, qui devraient d’ailleurs arriver en France prochainement.

Des ventes très loin derrière les résultats assez phénoménaux de décembre 2023, qui totalisaient 190 754 immatriculations. Nous pouvons nous consoler en remarquant qu’elles sont tout de même 47 % plus élevées que les 71 338 ventes réalisées en janvier 2023, mais cette comparaison est un peu biaisée. Le Nouvel An chinois y a en effet eu lieu à cette période l’année dernière, occasionnant fatalement des ventes en moins.

Deux chiffres secondaires sont toutefois à relever. Le premier, ce sont les exportations, qui montent en flèche : 36 174 ventes en janvier 2024, contre 10 408 un an plus tôt (+ 247 % !). Le second, c’est que la meilleure vente de BYD reste la petite Seagull, avec 33 447 exemplaires écoulés en un mois.

Une fin d’année 2023 très particulière

On pourrait donc se demander si décembre 2023 ne fut pas une exception. L’article nous donne en effet quelques détails qui pourraient aller dans ce sens.

BYD s’était fixé comme objectif de vendre au minimum 3 millions de voitures en 2023, toutes énergies confondues, et elle y est arrivée… mais non sans mal. Les concessionnaires ont manifestement été fortement encouragés à écouler les stocks en décembre 2023, y compris via un système de primes (Car News China évoque une incitation de 666 yuans, soit environ 86 euros, par modèle en stock vendu).

Bref, un début d’année bien différent des mois précédents. Il sera donc intéressant de savoir comment Tesla s’est débrouillé sur cette période… et, surtout, qui va gagner la course aux immatriculations en 2024.