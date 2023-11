Pour dépasser Tesla sur la voiture électrique, BYD compte sur les moteurs thermiques en France

Si BYD, numéro 2 mondial de la voiture électrique, commercialise déjà plusieurs modèles 100 % électriques en France, la firme chinoise va également vendre des voitures hybrides rechargeables. Une stratégie qui devrait lui permettre de passer une bonne fois pour toutes devant Tesla.

Si Tesla reste actuellement le numéro 1 de l’électrique dans le monde, la firme américaine a tout intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers. Et pour cause, les spécialistes affirmaient déjà l’an dernier que l’entreprise allait être fortement chahutée par les Chinois. Et c’est justement ce qui est en train d’arriver.

Une nouvelle stratégie

En effet, Elon Musk doit faire très attention à son rival BYD, qui prend de plus en plus d’importance sur le marché de l’électrique. À tel point qu’il est en 2ème position au classement des plus gros vendeurs dans le monde, et qu’il est en passe de devancer Tesla. Cela grâce notamment à des prix très bas, que l’on doit à des coûts de production largement inférieurs à ceux de son concurrent basé aux États-Unis.

Et la guerre entre les deux rivaux devrait s’accroître, alors que BYD prévoit une bataille décisive sur les prix dès l’année prochaine. Autant dire que les marques ont tout intérêt à mettre les bouchées doubles pour espérer atteindre ou conserver la première place. Et BYD a pour cela déjà une stratégie toute trouvée. Et pour cause, BYD va élargir sa gamme en Europe.

Si le constructeur a récemment levé le voile sur sa Sea Lion 07, c’est sur un autre marché qu’il veut désormais se faire une place. Et pour cause, la marque prévoit de vendre des voitures hybrides rechargeables sur le Vieux Continent. Une information récemment confirmée à Frandroid par un porte-parole de la marque, qui indique qu’une offre PHEV sera proposée, normalement d’ici à la fin du premier semestre 2024 et notamment en France.

Quel est l’intérêt de cette manœuvre, alors que la vente de cette motorisation sera interdite dans toute l’Europe à partir de 20235 et qu’elle n’est pas vraiment respectueuse de l’environnement? Et bien cela devrait tout simplement permettre à BYD de passer devant Tesla sur les chiffres de vente, qui ne commercialise pour rappel que des voitures électriques dans sa gamme.

Des ventes temporaires ?

Et à vrai dire, ce n’est pas idiot, puisque cela fonctionne déjà. En effet, en regardant les chiffres du cabinet spécialisé TrendForce, on se rend compte que BYD est actuellement le 4ème constructeur mondial en termes de vente toutes motorisations confondues. À tel point qu’il dépasse même Hyundai et se positionne juste derrière Ford, avec une part de marché de 4,7 %. Tesla ne fait, quant à lui, même pas partie du classement.

Mais comment est-ce possible ? Et bien justement, c’est grâce aux voitures hybrides rechargeables, qui sont également prises en compte dans le calcul des ventes. Ainsi, BYD avait vendu pas moins de 1,5 million de voitures électrifiées entre janvier et juillet dernier, incluant les PHEV. En dehors de la Chine, la marque a livré 92 469 autos, là encore toutes motorisations électrifiées confondues.

Mais en Europe, BYD est encore très loin dans les classements. La vente de voitures hybrides rechargeables pourrait aider l’entreprise à se hisser plus rapidement aux premières places dans les années à venir.

De son côté, Tesla espère vendre 1,8 million de voitures dans le monde d’ici à la fin de l’année, un objectif qui devrait être atteint sans trop de difficultés. Mais son rival reste derrière ses talons et est désormais à deux doigts de lui passer devant. D’autant plus qu’il prépare également la construction d’une usine en Europe, qui pourrait lui permettre de continuer à profiter du bonus écologique.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quelles voitures hybrides rechargeables seront proposées par la marque chez nous. Il se peut cependant que cette stratégie ne soit que temporaire, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’interdiction de la vente de voitures thermiques en Europe. De quoi lui permettre de prendre de l’avance sur Tesla et de développer sa gamme électrique sur le Vieux Continent en parallèle.

On imagine que cette offre de voitures hybrides rechargeables s’adressera surtout aux flottes d’entreprise et aux loueurs, grâce à la fiscalité avantageuse qui existe encore sur ces modèles pour les entreprises.