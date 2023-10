La nouvelle Model 3 empêche Tesla de battre son propre record (pour le moment)

Avec pas moins de 435 059 voitures livrées au cours du 3ème trimestre, Tesla a officiellement battu son record établi l'an dernier. Cependant, la firme doit faire face à une légère baisse des ventes et à une concurrence accrue des marques chinoises. En cause : l'arrivée de sa nouvelle Model 3.

Tesla n’en finit plus de battre des records et de prouver sa supériorité dans le domaine de la voiture zéro-émission (à l’échappement). La firme américaine, basée à Austin au Texas est en effet, et depuis plusieurs mois déjà, le numéro 1 de l’électrique, loin devant BYD et Volkswagen, pour qui ça ne va pas très bien.

Record battu

Mais le constructeur ne veut évidemment pas s’arrêter en si bon chemin et refuse de se reposer sur ses acquis. Et pour cause, après avoir vendu plus d’un million de voitures l’an dernier, il espère désormais se rapprocher de la barre symbolique des deux millions. Il ne lui reste à peine plus de deux mois pour réussir à atteindre ce but, et ce n’est pas encore gagné. Cependant, Tesla a déjà battu son record de 2022.

Dans un communiqué destiné aux investisseurs, la marque annonce avoir produit pas moins de 430 488 voitures au 3ème trimestre tandis que 435 059 ont été livrées aux clients. Ainsi, en additionnant les résultats depuis le début de l’année, ce sont plus d’1,32 million d’autos qui ont trouvé des acheteurs dans le monde entier. Une belle performance pour la marque, au bord de la faillite quelques années plus tôt.

En regardant plus en détail, on remarque la grande supériorité des Model 3 et Model Y, vendues à plus de 419 000 unités au cours du 3ème trimestre. Sur la même période, le duo Model S et Model X n’a séduit que 15 985 clients. Une différence que l’on doit notamment à la forte baisse de prix opérée sur la berline et le SUV jouant le rôle d’entrée de gamme, ce qui a d’ailleurs inspiré d’autres constructeurs à faire de même.

Ce sont ces deux voitures qui contribuent le plus au succès de la marque, tandis que la Model Y reste le modèle électrique le plus vendu en France. Cependant, la Model 3 se fait désormais régulièrement dépasser par une rivale tout droit venue de Chine, qui n’est autre que la MG4. Le constructeur va devoir faire preuve de vigilance face à la menace de l’Empire du Milieu.

Une légère baisse

Le site chinois CNEVPost a publié un graphique montrant l’évolution des ventes de voiture de la marque depuis le début de l’année 2019. On voit que ces dernières n’ont cessé de progresser dans l’ensemble, hormis au 2ème trimestre 2021 où elles ont fortement chuté. Cependant, la marque a vite repris du poil de la bête et a fait remonter ses livraisons rapidement. Mais ces dernières ont légèrement chuté au 3ème trimestre 2023.

Cela est confirmé par les communiqués de la marque, puisque celui du 2ème trimestre annonçait 466 140 livraisons pour 479 700 voitures produites. Mais alors, quelle est la raison de cette petite chute ? Tesla l’explique par la baisse de la production provoquée par une mise à l’arrêt temporaire des usines le temps d’une mise à jour afin de les moderniser. En cause : l’arrivée de la nouvelle Tesla Model 3 fabriquée en Chine.

Le constructeur rappelle que son objectif est désormais de produire 1,8 million de voitures d’ici à la fin de l’année et qu’il est inchangé pour le moment. Pour cela, il devrait notamment miser sur sa nouvelle Model 3, récemment restylée et que nous avons pu découvrir en avant-première à l’occasion du salon de Munich.

Reste à savoir quand la Model Y profitera du même traitement, qui pourrait l’aider à accroître encore ses ventes au cours des prochaines années. Elle vient justement de subir une petite mise à jour en Chine avec quelques nouveautés reprise à la Tesla Model 3 améliorée.

Tesla va cependant devoir se méfier de la concurrence chinoise, alors que BYD gagne du terrain. Ce dernier est devenu le 4ème plus gros constructeur mondial, mais notamment grâce à ses modèles hybrides. Néanmoins, les experts prévoyaient que la firme d’Elon Musk serait mise à mal par les marques venues de l’Empire du Milieu en 2023.