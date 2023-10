Tesla reste leader de l’électrique en France, mais la Model 3 se laisse distancer pour une raison simple

Avec plus de 5 000 exemplaires immatriculés au mois de septembre, la Tesla Model Y reste en tête des ventes de voitures électriques en France. En revanche, la Model 3 ne figure même pas dans le top 10, largement devancée par la MG4.

Qu’elle est loin l’époque où Tesla était au bord de la faillite ! Car depuis le lancement de la Model 3, la firme est au top de sa forme et rencontre un succès fou, notamment grâce aux baisses de prix opérées depuis le début de l’année. Mais certains spécialistes craignaient que la firme ne soit chahutée par la concurrence chinoise. Ce qui n’est pas totalement faux.

La Model Y en tête, mais attention

En jetant un œil au classement des meilleures ventes du mois de septembre, c’est encore une fois la Tesla Model Y qui reste en première place. Le SUV électrique, accessible à partir de 45 990 euros a en effet été vendu à un peu plus de 5 000 exemplaires le mois dernier. Une belle progression, puisque 3 051 unités avaient été écoulées au mois d’août.

Il faut dire que ce dernier possède de nombreux atouts, à commencer par son prix ainsi que son autonomie, affichée à 565 kilomètres WLTP dans sa version Grande Autonomie. Cependant, il doit désormais se frotter à des rivaux de plus en plus nombreux et tout aussi abordables, dont la Fiat 600e que nous avons récemment pu tester. Mais c’est par la Peugeot e-208 que le SUV est talonné, la citadine ayant été vendue à 3 924 exemplaires.

La Dacia Spring arrive ensuite sur la 3ème marche du podium, avec 2 514 ventes. En revanche, pas une trace de la Tesla Model 3 dans le classement. La berline électrique se retrouve donc largement dépassée par la MG4, qui démarre à moins de 30 000 euros et qui a trouvé 1 945 acheteurs le mois dernier en France. Si cela fait un certain temps que cela dure, une raison explique l’absence de la « 3 » du classement.

Et pour cause, il faut savoir que la berline est produite en Chine, et que les livraisons se font par bateau. Or, il faut attendre que ces derniers soient pleins et surtout qu’ils arrivent jusqu’en Europe. Ce qui explique les chiffres en dents de scie pour ce modèle. Et surtout, la nouvelle Tesla Model 3 a été annoncée début septembre, ce qui explique également ce « score » inhabituel. À tel point qu’elle se fait même dépasser par la Citroën ë-C4 avec ses 596 immatriculations !

L’essor de l’électrique

Quelques voitures inhabituelles font d’ailleurs leur arrivée dans le classement, comme la Renault Twingo E-Tech, vendue à 968 unités au mois de septembre. Elle est suivie par le Kia Niro EV et ses 623 ventes, tandis que le top 10 est clôturé par le SUV électrique MG ZS avec 585 immatriculations. En revanche, pas une trace des Volkswagen ID.4 et ID.5, alors que le constructeur fait face à des difficultés.

Ce dernier est même contraint de réduire la production de certains modèles électriques, dont l’ID.3 en raison de ventes insuffisantes. Il reste cependant le numéro 3 de l’électrique dans le monde derrière Tesla et BYD. Le vent pourrait peut-être tourner, puisque cette motorisation rencontre un succès grandissant au fil des années.

Le communiqué du cabinet AAA Data explique en effet que les ventes de voitures électriques ont fortement progressé, de l’ordre de 34 % en un an. En septembre, ce sont 30 172 immatriculations qui ont été enregistrées, soit une part de marché de 19 %. Ainsi, l’électrique dépasse encore le diesel, qui chute de 35 % avec seulement 13 268 immatriculations.

À l’échelle européenne, la part de marché de l’électrique vient tout juste de dépasser les 20 %, alors qu’elle a déjà dépassé le diesel depuis longtemps. Les voitures essence restent encore majoritaires, avec 52 946 unités vendues en septembre, tandis que l’hybride rechargeable progresse (+35 %). Et ce malgré le fait que cette motorisation soit nocive pour l’environnement.

Top 10 des voitures électriques les plus vendues septembre 2023

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 5 035 Peugeot e-208 3 924 Dacia Spring 2 514 Fiat 500e 2 296 MG4 1 945 Renault Mégane E-Tech 1 372 Renault Twingo E-Tech 968 Kia e-Niro 623 Citroën ë-C4 596 MG ZS 585