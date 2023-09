Tesla continue de dominer outrageusement le marché français, et ce n’est pas fini

Dans un contexte de forte hausse du marché, Tesla continue de truster les plus hautes marches du podium des voitures électriques les plus vendues en France. Découvrez les 10 électriques les plus vendues en août 2023.

N’en déplaise à certains sondages qui interprètent les chiffres de façon parfois un peu hâtive (et partisane), la voiture électrique continue de faire des adeptes sur notre marché. En atteste le baromètre mensuel publié il y a quelques jours par l’Avere-France qui précise que le marché de l’électrique est particulièrement en forme.

L’ensemble du marché automobile quant à lui (toutes motorisations confondues) affiche une belle hausse de 14,8 % par rapport au huit premiers mois de l’année 2022. Un chiffre largement tiré vers le haut par les ventes d’électrique puisque depuis le début de cette année, elles sont en hausse de 52 % ! Et malgré les vacances d’été, le mois d’août n’a rien ralenti de cette dynamique haussière. Au contraire !

Grosse hausse de l’électrique en août 2023…

Selon les chiffres de l’Avere-France, avec quelques 19 657 immatriculations en août 2023, le marché français du véhicule électrique (on parle là des véhicules particuliers) explose de 59,8 % par rapport à août 2022. Les véhicules zéro émission ayant représenté le mois dernier pas moins de 17,3 % de part de marché.

Même si les proportions sont bien moindres, il faut y ajouter les véhicules utilitaires électriques qui font également une belle percée : + 55,3 % par rapport au moins d’août 2022, portés par une gamme de véhicules de plus en plus large. Cela représente 1272 immatriculations, et 5,9 % de part de marché.

Au total, au mois d’août 2023, les véhicules électriques auront représenté 23,2 % des ventes. À titre de comparaison, les véhicules hybrides rechargeables s’arrogent eux 8,3 % de part de gâteau, avec quand même une belle hausse de plus de 40 %.

…portée par Tesla, toujours en haut de la chaîne alimentaire

Dans le détail des véhicules électriques les plus vendus le mois dernier, c’est une fois de plus Tesla qui domine. Avec non pas une mais deux voitures sur le podium : le Model Y, en hausse de 335 % par rapport à août 2022 avec 3051 voitures immatriculées, et le Model 3, en hausse de 785 % avec 2258 véhicules immatriculés. Un podium complété par une petite voiture française, la Peugeot e-208 qui s’est vendue à 1915 exemplaires (+ 115 %).

Voici le Top 10 des voitures électriques les plus vendues aux particuliers en août 2023 :

Modèle Nombre d'immatriculations Évolution vs août 2022 Tesla Model Y 3051 +335 % Tesla Model 3 2258 +785% Peugeot e-208 1915 +115% Fiat 500e 1609 +21% MG4 1598 - Dacia Spring 1379 +40 % Renault Mégane E-Tech 791 -48% Mini électrique 503 +72% Renault Twingo E-Tech 414 -42% Kia Niro EV 341 -14%

Et on imagine que ce n’est pas encore fini pour Tesla qui vient de présenter une Model 3 restylée plus alléchante que jamais, qui arrivera sur nos routes dès le mois d’octobre. On vous la fait découvrir en vidéo ! Mais attention à la riposte prochaine des voitures françaises, notamment avec le nouveau Renault Scénic et le Peugeot e-3008 fraîchement présentés !

Renault Scénic E-Tech // Source : Renault

Une part de l’électrique de plus en plus forte

Avec ces très bons chiffres du mois d’août, la part de véhicules électriques sur nos routes continue d’augmenter depuis le début de l’année. Selon les chiffres publiés par PFA Filière Automobile et Mobilités, sur les huit premiers mois de 2023, la part de véhicules électriques représente désormais 15,4 % des ventes neuves. À titre de comparaison, on était à 13 % sur l’ensemble de 2022, 10 % en 2021… et 1 % en 2018 !

Dans ces véhicules électriques, la part de l’hydrogène reste anecdotique puisqu’avec 189 véhicules immatriculés depuis le 1er janvier 2023, sur 174 630 véhicules électriques, cela ne représente que 0,1 % du marché ! Il faut dire que les derniers chiffres au niveau mondial font peur pour la voiture à hydrogène qui semble déjà être en fin de vie.

Quant à l’hybride, il reste encore largement supérieur à l’électrique avec une part de marché depuis début 2023 de 32,3 %, toutes sortes d’hybridation confondues. Les voitures essence restent les plus vendues avec 37,9 %, et le diesel est en chute libre, avec 10,3 % de part de marché.

