Tesla n’avait pas tout dit à propos de la nouvelle Model 3 : elle intègre un élément de sécurité indispensable pour la première fois

Dévoilée il y a quelques jours, la nouvelle Tesla Model 3 restylée continue de faire parler d'elle. En effet, une nouvelle fonctionnalité vient de faire son apparition sur la berline électrique, alors que celle-ci était très demandée par les clients depuis de nombreuses années.

Cela faisait un petit bout de temps que l‘arrivée d’une Tesla Model 3 restylée était évoquée, alors qu’Elon Musk attendait quant à lui le bon moment. Après de nombreux spyshots et même une balade très remarquée en France, la berline a finalement été dévoilée il y a quelques jours. Elle fut ensuite officiellement présentée au grand public lors du salon de Munich, où nous avons pu la découvir plus en détails.

Une fonction indispensable

Outre son design, qui se modernise grandement, cette nouvelle mouture fait aussi évoluer son intérieur. Au total, on décompte pas moins de 40 nouveautés sur ce facelift, intervenu assez tardivement, après six ans de carrière. Parmi elles, l’arrivée d’une nouvelle console centrale, de suspensions plus confortables ou encore d’une bande de LED dans le poste de conduite. Sans parler de l’écran tactile de 15,4 pouces plus lumineux et des sièges arrière plus confortables.

Cependant, le constructeur n’avait pas énuméré tous les changements apportés à cette nouvelle version, qui aura fort à faire pour rester dans la course face à de nombreuses rivales. À commencer par la MG4 qui cartonne et qui l’a dépassé dans le classement des meilleures ventes européennes. Nous nous interrogions par exemple sur la disparition de la Model 3 Performance et sur l’ordinateur de bord, qui pourrait avoir évolué.

Mais voilà que nous apprenons encore de nouvelles choses sur la berline, qui rivalise notamment avec la nouvelle BYD Seal récemment arrivée en France. Le site américain Electrek annonce en effet que cette dernière inaugure une toute nouvelle technologie. Non, la berline ne volera pas, contrairement à ce qu’Elon Musk annonçait pour son roadster.

En fait, il faut plutôt s’attendre à quelque chose de plus terre à terre. Et pour cause, la Tesla Model 3 restylé se dote pour la toute première fois *roulements de tambour* d’un détecteur d’angles morts. Et oui, car la berline ne possédait jusqu’alors pas cette fonctionnalité, pourtant livrée de série sur de nombreuses voitures du marché depuis de nombreuses années.

Plus qu’un simple voyant

À vrai dire, le constructeur n’a pas officiellement communiqué sur l’arrivée de cette fonction, demandée depuis longtemps par les clients. C’est le manuel d’utilisation de la berline en Europe qui nous donne cette information, tandis que ce dernier a récemment été actualisé en toute discrétion. Jusqu’à présent, les voitures de la marque utilisaient les caméras du système Autopilot pour afficher le flux vidéo latéral lors de l’activation du cligonant.

Sur la Model 3, le dispositif affiche l’image directement sur l’écran central de la voiture quand le clignotant est activé. Le conducteur peut voir ce qu’il se passe derrière lui, et à quelle distance est la voiture qui s’apprête à le doubler. Mais cette solution, également adoptée par Hyundai ainsi que la marque chinoise IM Motors n’est pas forcément optimale et implique de quitter la route des yeux pendant quelques instants.

Désormais, la Model 3 restylée se dote d’un plus classique voyant lumineux sur le montant, près du rétroviseur. Plus besoin de regarder l’écran central ou le combiné pour savoir ce qu’il se trame. Le voyant lumineux s’activera lorsqu’une voiture se situera dans votre angle mort.

Cependant, il y a encore un petit hic. En effet, le manuel d’utilisateur ne mentionne que la porte conducteur, ce qui signifie que le côté passager pourrait ne pas être doté de cet avertisseur.

Pour l’heure, on ne sait pas si le constructeur a intégré de nouveaux capteurs et si des améliorations de ce système seront prévues un peu plus tard. La marque n’a pour le moment pas encore communiqué à ce sujet, et il est impossible de savoir si d’autres modèles de la gamme en seront aussi équipés un peu plus tard.

https://www.youtube.com/watch?v=kWIajy36jh8&ab_channel=Frandroid

