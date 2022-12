Tesla Model 3 restylée : Elon Musk attendait le bon moment, et celui-ci est enfin arrivé

La Tesla Model 3 devrait bientôt s'offrir une nouvelle version avec un style revu et de nombreuses améliorations mécaniques et technologiques. Si Elon Musk n'a encore rien confirmé, il semblerait que ce soit le bon moment pour passer à la Model 3 en version 2.

Cela fait déjà cinq ans que la Tesla Model 3 est commercialisée : d’abord aux États-Unis avant d’arriver en 2018 en Europe, avec le Mondial de l’auto de Paris. Évoquée depuis 2007 ans le Master Plan d’Elon Musk sous le nom de code BlueStar, la compacte a assez peu évolué au cours de sa carrière.

Une nouvelle mouture

Certes, de nouvelles versions ont vu le jour au fil des années, avec les Long Range Dual Motor et Performance entre autres. En octobre 2020, la star de la marque s’offre un léger lifting, incluant l’arrivée de nouvelles jantes, d’une pompe à chaleur ainsi que de nouvelles batteries. Le design n’avait quant à lui quasiment pas changé, hormis les contours de fenêtres devenant alors noirs et non plus chromés.

Mais il se murmure que de plus grosses évolutions seraient prévues pour la berline, aujourd’hui dépassée par le Model Y en termes de ventes. Car malgré le succès de ce dernier à travers le monde, la marque n’oublie pas la berline, qui commence à avoir de plus en plus de rivales sur le marché, avec les Renault Mégane E-Tech et autres BMW i4, entre autres. Mais aussi avec l’arrivée de nouveaux acteurs, comme le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD.

Il est donc temps pour la Model 3 de s’offrir un vrai coup de jeune. Il y a quelques jours, l’agence américaine Reuters évoquait en effet le « Project Highland », désignant tout simplement le restylage de la compacte. Ce dernier doit alors porter sur de nombreux aspects, comme la réduction du nombre de composants, ainsi que la simplification de l’intérieur, déjà très épuré. Cette version devrait aussi s’offrir de nouvelles batteries équipées des cellules 4680.

Cette refonte devrait également porter sur le système d’info-divertissement, qui devrait s’offrir quelques améliorations qui n’ont pas encore été détaillées. Toutes ces évolutions devraient permettre à la marque de réduire les coûts de production, et donc d’augmenter ses marges. Il se pourrait également que la firme en profite pour réduire ses prix, comme elle l’a déjà fait en Chine afin de relancer des ventes en baisse.

Plusieurs conditions

Ce restylage devrait également porter sur le design, alors qu’un exemplaire camouflé de ce qui pourrait être la Model 3 restylée avait été aperçu dans un parking. Mais pour l’heure, aucune information officielle n’a été dévoilée par Elon Musk, qui avait énuméré en 2021 quelques conditions que la marque devait remplir avant de penser à faire évoluer sa berline électrique.

Relayé par Teslarati, le nouveau patron de Twitter souhaitait d’abord attendre que ses usines de Freemont et de Berlin tournent. Ce qui est désormais le cas, alors que la Gigafactory allemande produit plusieurs versions du Model Y, dont de nombreux exemplaires ont déjà été livrés en Europe. Un autre pré-requis était que la Model 3 ne représente plus la majorité du volume de ventes de la firme.

Si c’était le cas avant le lancement du SUV compact, ce dernier domine désormais la « 3 », devenant en septembre la voiture neuve la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues. Tout laisse donc penser que les signaux sont au vert pour le début de la production de la version restylée. D’autant plus qu’Elon Musk n’a pas démenti l’article de Reuters.

Cette nouvelle version devrait être assemblée au sein de l’usine de Freemont, au Texas, qui devrait subir quelques évolutions afin d’adapter ses chaînes de production. Selon les dernières rumeurs, la Model 3 restylée serait déjà en phase de tests et devrait voir le jour au cours de la seconde moitié de 2023.

Comme pour la Model Y, la future Model 3 devrait être conçue avec largement moins de pièces, grâce à la Giga Press qui sera aussi utilisée pour la fabrication du pickup électrique, le Cybertruck.

