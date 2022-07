Giga Press : voici comment Tesla fabrique ses voitures plus rapidement que tout le monde

Tesla a publié une vidéo montrant sa Giga Press en action. C'est la presse industrielle la plus grande au monde qui permet au constructeur américain de fabriquer très rapidement ses voitures.

Beaucoup ne considèrent pas Tesla comme un constructeur automobile, mais comme une entreprise de nouvelles technologies qui fabrique des voitures électriques. En effet, le constructeur américain a dû apprendre à construire des voitures en grande série en peu de temps, là où les constructeurs automobiles classiques possèdent le savoir-faire depuis des décennies. Mais avec sa nouvelle Giga Press, fabriquée par l’entreprise italienne IDRA, Tesla prouve sa capacité à être un véritable constructeur automobile voire même à être en avance dans le domaine.

Giga Press : un monstre innovant

Il y a quelques jours, Tesla a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant la Giga Press en action dans l’une de ses Gigafactory. Si la vidéo peut paraître anodine à un néophyte de la production automobile, elle met en image l’innovation majeure annoncée par Tesla en 2020 lors de son Battery Day. En effet, l’usage de cette toute nouvelle presse permet de fabriquer, en quelques secondes seulement (80 à 90 secondes), une seule pièce d’aluminium d’environ 100 kg qui constitue la partie arrière du châssis de la Model Y.

Our huge casting machines enable us to make full-size cars the same way toy cars are made ✌️ pic.twitter.com/pWvW5Ovufo — Tesla (@Tesla) July 25, 2022

Pour mieux se rendre compte de l’innovation majeure, il faut savoir qu’avant l’utilisation de cette Giga Press, cette même partie arrière du châssis nécessitait 70 pièces différentes, avec de nombreuses soudures. C’est donc un gain de temps majeur et une baisse des coûts de fabrication au final. Tesla utilise également une Giga Press pour concevoir la partie avant du châssis. Il ne reste plus qu’ensuite à intégrer la nouvelle batterie 4680 (de type structurel, une innovation permettant de faire de la batterie un élément du châssis) entre les deux pour avoir le châssis, composé de seulement trois parties.

Un châssis en 3 parties au lieu de 370

Au final, lorsque Tesla utilise la Giga Press pour les parties avant et arrière du châssis, mais aussi sa nouvelle batterie 4680 pour faire le pont entre les deux, le constructeur utilise 370 pièces en moins ! Elon Musk avait précisé lors du Battery Day que chaque partie du châssis produite avec une Giga Press permettait d’éliminer 300 robots alors que la Model 3 avec un châssis classique nécessite 1 000 robots. C’est encore une fois beaucoup de temps de gagné et des coûts en moins. Mais cette nouvelle technique permet également de réduire le poids de la voiture (Tesla annonce 10 %) et d’augmenter l’autonomie.

Tesla est le premier constructeur automobile au monde à utiliser une presse aussi énorme avec un poids de plus de 400 tonnes et une force de plus de 5 000 tonnes. Mais la firme ne va pas rester seule très longtemps, puisque de nombreux constructeurs automobiles veulent suivre cette voie, avec notamment les marques chinoises qui veulent aussi se procurer des Giga Press comme le relève le Wall Street Journal.

Tesla maintient son avance sur les autres constructeurs

Tesla prouve donc son avance dans le domaine de la voiture électrique, et pas seulement sur les voitures, mais également dans leur production. Rappelons également que le constructeur automobile, à l’occasion de l’annonce de ses chiffres financiers trimestriels, en a profité pour annoncer avoir réussi à doubler son volume de production (environ 2 millions de véhicules par an), en quelques mois seulement. Les Giga Press doivent avoir leur rôle à jouer dans cette amélioration du rythme de production. Volkswagen et BYD vont devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de rattraper l’américain.

