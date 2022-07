Top 3 des constructeurs qui vendent le plus de voitures électriques

Tesla et Volkswagen ont dévoilé leurs chiffres de ventes depuis le début de l'année 2022. Tesla reste devant Volkswagen et distance même le groupe allemand. Celui-ci est finalement 3ème au niveau mondial, derrière un constructeur chinois, BYD.

Le nouveau patron de Volkswagen, Oliver Blume, a du pain sur la planche. Il succède à Herbert Diess qui a permis au groupe allemand de prendre le virage de l’électrique. Mais maintenant que toutes les marques de Volkswagen (ou presque) ont au moins un modèle 100 % électrique au catalogue, il convient désormais de passer la seconde. L’objectif avoué est de dépasser Tesla, le leader de la voiture électrique, d’ici à 2025. Regardons de plus près les ventes des deux constructeurs, pour connaître le chemin qu’il reste à parcourir au géant allemand.

Tesla creuse la distance avec Volkswagen

Depuis janvier 2022, Tesla a livré 564 000 voitures électriques. En six mois, sur la même période, Volkswagen a vendu 217 100 véhicules électriques. C’est deux fois moins et le plus inquiétant, c’est que sur toute l’année 2021, Volkswagen avait livré 452 900 unités contre près d’un million de Model 3, Model Y, Model S et Model X pour Tesla. Si les ventes du second semestre sont similaires à celles du premier, Tesla dépasserait le million tandis que Volkswagen ferait moins bien qu’en 2021.

Mais la comparaison avec le premier semestre 2021, lors duquel le groupe Volkswagen avait livré 170 900 voitures électriques, devrait permettre de rassurer un peu les investisseurs. En effet, le groupe allemand annonce que le début d’année 2022 avait été compliqué, à cause du Covid, de la guerre en Ukraine et de la crise des semi-conducteurs. La seconde moitié d’année devrait ainsi être meilleure que l’an passé, et on imagine donc que les chiffres de ventes sur l’année entière seront meilleurs. Mais sûrement pas assez pour espérer rattraper Tesla.

Tesla double sa capacité de production

En effet, de son côté, le constructeur américain a mis les bouchées doubles ces derniers mois. L’ouverture des Gigafactory de Berlin et au Texas mais aussi l’amélioration de ses autres usines (Shanghai et Fremont) ont permis au constructeur américain de multiplier par deux sa capacité de production ! Il faut donc s’attendre à un semestre record pour Tesla, ce qui ne va pas rendre la tâche facile à Volkswagen.

Il faut toutefois rappeler que le groupe Volkswagen a vendu sur les six premiers mois de l’année plus de 3,8 millions de véhicules avec ses nombreuses usines à travers le monde, toutes motorisations confondues. Le constructeur allemand a donc encore de nombreuses ressources à déployer face à Tesla, mais le passage à l’électrique est coûteux et prend du temps. Le groupe allemand vient d’ailleurs d’ouvrir sa première usine de batterie.

Audi en deuxième position

Si l’on va dans le détail, Volkswagen a livré, sur les six premiers mois de l’année, 115 900 voitures électriques contre 50 000 pour Audi, 22 200 pour Skoda, 18 900 pour Porsche et 8 300 pour le duo Seat / Cupra. Ce sont les Volkswagen ID.4 et ID.5 qui se sont le mieux vendus avec 66 800 unités à elles deux contre 26 000 pour l’ID.3, 24 700 pour l’Audi e-tron (y compris Sportback), 22 200 unités de la Skoda Enyaq iV (y compris Coupé) et enfin 18 200 pour l’Audi Q4 e-tron.

Volkswagen 3ème, derrière le chinois BYD

Finalement, avant de rattraper Tesla, le groupe Volkswagen devra tout d’abord tenter de faire de l’ombre aux constructeurs chinois. En effet, le groupe chinois BYD est le numéro 2 de la voiture électrique, avec 323 519 véhicules 100 % électriques vendus depuis janvier 2022. Les voitures du constructeur roulent déjà en Norvège et pourraient arriver en France d’ici quelques mois.

Certains observateurs comparent également Volkswagen au groupe chinois SAIC (qui détient notamment MG Motors). En effet, le groupe a annoncé avoir vendu 392 749 voitures branchées, mais cela intègre les 100 % électriques et les hybrides. En l’absence de précisions, on ne peut donc pas connaître le nombre de voitures 100 % électriques et on imagine qu’il n’est pas plus élevé que BYD sinon SAIC aurait pris soin de le préciser. Ce qui place donc Volksagen en 3ème position au niveau mondial.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.