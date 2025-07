Lancée en 2020, la Volkswagen ID.4 s’apprête à passer par la case restylage, en 2026. Le constructeur promet de grosses évolutions sur sa voiture électrique, afin de la faire se rapprocher du Tiguan.

Alors que le marché automobile traverse une période très compliquée, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont en effet en grande difficulté, comme Tesla, tandis que d’autres se sont envolés, à l’image de BYD. Et entre les deux, quelques constructeurs remontent tout doucement la pente après une année 2024 particulièrement éprouvante.

Une toute nouvelle version

C’est par exemple le cas de Volkswagen, qui a subi de plein fouet la crise l’an dernier, avec des ventes de voitures électriques en chute libre. A tel point que le groupe allemand avait dû annoncer des suppressions d’emploi et même la fermeture de son usine de Bruxelles. Un véritable coup dur, mais une décision nécessaire, au vu des chiffres catastrophiques. En ce milieu d’année 2025, les choses commencent enfin à aller mieux pour l’entreprise basée à Wolfsburg. Les ventes sont reparties à la hausse, notamment en Europe.

Une tendance qui devrait encore se poursuivre, grâce au lancement de plusieurs modèles très attendus. On pense bien sûr à l’ID.2 ainsi qu’à la petite ID.1, dévoilée quelques mois plus tôt sous forme de concept-car. Mais ce n’est pas tout, car la marque a d’autres projets dans les tuyaux. C’est notamment ce que révèle le site britannique Autocar, qui annonce l’arrivée en 2026 d’une version restylée de l’ID.4. Pour mémoire, le SUV électrique avait été lancé en 2020, et est 2ème auto de la gamme ID après l’ID.3.

Volkswagen ID.4 // Source : Volkswagen

Cinq ans après son arrivée dans la gamme, voilà que la voiture électrique va passer par la case restylage. Mais pas question pour le constructeur allemand de se reposer sur ses acquis. Et ce alors que l’ID.4 reste l’un des modèles zéro-émission (à l’échappement) les plus vendus de Volkswagen en Europe. C’est ainsi que cette nouvelle version va évoluer en profondeur, comme l’a confirmé Thomas Schäfer, le PDG de la marque. Ce dernier indique que cette nouvelle version est « vraiment magnifique ».

Et surtout, il confirme que « nous allons refaire l’ID 4 complètement à l’intérieur et à l’extérieur. Ce sera une voiture complètement différente – un énorme pas en avant ». Une bonne nouvelle, puisque le constructeur avait déjà exprimé sa volonté de faire évoluer le style de ses autos. Dès 2023, il avait annoncé que ses futures voitures électriques adopteraient un design plus conventionnel. Car selon lui, c’est ce point qui pêche le plus actuellement et qui serait responsable des ventes trop faibles.

Le retour des boutons

La nouvelle ID.4 restylée est connue en interne sous le nom de « Tiguan électrique », et devrait s’offrir un style se rapprochant du SUV thermique. Cependant, elle devrait conserver son nom, même si l’appellation Tiguan pourrait être réutilisée, comme l’avait laissé entendre Thomas Schäffer. Ce dernier rappelle que « nous avons décidé de ne pas abandonner les noms traditionnels et à succès qui nous ont portés si longtemps et dans lesquels nous avons investi si longtemps, comme Golf et Tiguan ».

Pour le moment, les informations sont encore assez rares sur cette nouvelle version facelift. Mais on sait que le poste de conduite va aussi évoluer au passage. Et bonne nouvelle, le SUV électrique verra revenir les boutons, après que la firme ait fait son mea-culpa sur ses intérieurs peu pratiques. Le patron de cette dernière rappelle que « si vous développez quelque chose qui fonctionne depuis des années, il n’y a aucune raison de le remplacer ». Une bonne nouvelle, tandis que l’EuroNCAP envisage de sanctionner les autos qui ont recours uniquement au tout-tactile.

Volkswagen ID.4 // Source : Volkswagen

Rien n’a encore été confirmé au sujet de la fiche technique de la prochaine ID.4 restylée, mais elle devrait rester proche de la version actuelle. Il se dit également qu’elle pourrait avoir le droit à des améliorations visant à la rendre plus efficace, avec une autonomie sans doute en hausse. Même chose pour les performances. Elle pourrait notamment bénéficier des évolutions de l’ID.7, qui profite de nouveaux moteurs électriques mais aussi d’une batterie et d’un onduleur plus efficients.